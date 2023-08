Alkoholisiert Unfall verursacht, aber die Polizei verständigt

Ein 54-Jähriger wendete mit seinem Pkw am Mittwochnachmittag (09.08.2023) auf der Böcklinstraße und fuhr hierbei gegen einen geparkten Pkw. Anschließend fuhr er 100 Meter weiter, parkte am Straßenrand und verständigte die Polizei. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 54-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,04. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Betrugsversuch scheitert

Am Dienstag (08.08.2023) erhielt eine 50-Jährige eine SMS. Eine unbekannte Person gab sich hierbei als Tochter aus. Die Angeschriebene erkannte die Masche und fiel auf den Betrugsversuch nicht herein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

nach. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden.

immer misstrauisch machen und überprüft werden. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes.

Nachrichtendienstes. Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie

umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Im Supermarkt bestohlen – Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Frau nutzte am Mittwochmorgen (09.08.2023) die Unaufmerksamkeit einer 37-Jährigen aus. Die Frau befand sich gegen 16 Uhr in einem Supermarkt in der Industriestraße und legte ihren Geldbeutel und ihr Smartphone auf eine Ablage. Die Unbekannte nutzte die Gelegenheit und stahl den Geldbeutel mit 80 Euro Bargeld und das Smartphone. Die unbekannte Frau war in Begleitung eines Mannes und verließ mit der Beute den Supermarkt. Die Täterin und der Mann wurden von der Videoaufzeichnung aufgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Täterin geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Kupferrohr entwendet – Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag (08.08.2023) auf Mittwoch (09.08.2023) ein Regenrinnenfallrohr aus Kupfer an einer Schule in der Friedrich-Heene-Straße. Der Schaden wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Ohne Führschein Unfall verursacht

Ein 39-jähriger missachtete am Mittwochmorgen (09.08.2023) eine rote Ampel an der Kreuzung Saarland-/Stifterstraße und kollidierte hierbei mit dem Pkw einer 53-Jährigen. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von 6.500 Euro. Die 53-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.