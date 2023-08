Anrufer gibt sich als Polizist aus

Mutterstadt

Am vergangenen Dienstag wurde eine 72-jährige aus Mutterstadt mehrfach zuhause telefonisch von einer männlichen Person kontaktiert, die sich am Telefon als Beamter der Polizei Schifferstadt ausgab. Unter einem Vorwand wurde die Dame aufgefordert, ihre Wertgegenstände zusammenzusuchen und zur Abholung durch einen vermeintlichen Polizeibeamten bereitzuhalten. Als bei einem der nächsten Anrufe der verständigte Neffe der 72-jährigen an das Telefon ging, wurde das Gespräch umgehend beendet. Danach kam es zu keinen weiteren Anrufen. Der 72-jährigen entstand kein Schaden.

Ermittlungserfolg nach Trickdiebstahl

Schifferstadt

Opfer eines sogenannten Trickdiebstahls wurde eine 75-jährige Schifferstadterin bereits Anfang August. Hier wurde sie in einem Supermarkt im Waldspitzweg von zwei Frauen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Danach bemerkte sie, dass ihre Geldbörse samt Inhalt weg war. Anhand von Videoaufnahmen konnten die beiden 48- und 59 Jahre alten Täterinnen durch einen Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt identifiziert werden, da diese eine Woche zuvor bereits mit der gleichen Masche in einem Supermarkt in Böhl-Iggelheim aufgenommen worden waren. Gegen die beiden Täterinnen wird nun wegen Taschendiebstahls ermittelt.

Weiterfahrt untersagt

Schifferstadt

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Pechhüttenstraße konnte bei einem 19-jährigen Pedelec-Fahrer aus Schifferstadt kurz nach Mitternacht deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Daraufhin wurde dem Mann die Weiterfahrt mit seinem Fahrrad untersagt. Da die Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit und somit zur Begehung einer Trunkenheitsfahrt bei Fahrradfahrern bei 1,6 Promille liegt, wird gegen den 19-jährigen auch kein Verfahren eingeleitet.

Otterstadt – Diebstahl eines PKW

Otterstadt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 3 Uhr entwendeten zwei unbekannte Täter in der Lindenstraße einen auf einem Privatparkplatz abgestellten, schwarzen VW Golf 5 (Baujahr 2011), dessen Schlüssel sich im Fahrzeug befanden. Sie fuhren mit dem Golf rückwärts auf die Lindenstraße und stießen beim Zurücksetzen mit der Anhängerkupplung gegen eine Hauswand, an der Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Danach flüchteten die unbekannten Täter mit dem gestohlenen Fahrzeug in Richtung der Speyerer Straße.

Wer kann Hinweise auf die unbekannten Täter bzw. zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs mit RP-Kennzeichen geben oder hat im Bereich der Lindenstraße / Guidostraße Wahrnehmungen gemacht? Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.