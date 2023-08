Einbruch in Gartenlaube

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Unbekannte Täter haben von Dienstag auf

Mittwoch auf einem Grundstück „Im Hainzenthal“ in eine Gartenlaube eingebrochen.

Wahrscheinlich wurde die Tat in der Nacht verübt. Ein an der Tür angebrachtes

Bügelschloss wurde durchtrennt und aus der Gartenlaube ein Rasenmäher entwendet.

Der Schaden wird auf rund 600 Euro beziffert.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die

mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

|pirok

Angebliche Vermieterin nutzt Personalausweis einer

Mietinteressentin

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochmorgen meldete sich eine junge Frau bei der

Polizei. Sie teilte mit, dass Unbekannte unbefugt auf ihren Namen mehrere Konten

eröffnet haben. Nach Angaben der 22-Jährigen nutzten die Täter dafür eine Kopie

ihres Personalausweises. Die Ausweiskopie hatte die junge Frau den Betrügern

selbst zugeschickt. Der Grund: Die 22-Jährige war auf Wohnungssuche im Internet.

Sie interessierte sich für eine inserierte Wohnung in Düsseldorf und nahm

Kontakt mit der angeblichen Vermieterin auf. Diese forderte die Interessentin

auf, ihr zur Überprüfung ihrer Daten ihren Personalausweis zuzuschicken. Statt

den erhofften Mietvertrag für die neue Wohnung zu erhalten, musste die junge

Frau dann aber feststellen, dass die angebliche Vermieterin die Daten der

22-Jährigen nutzte, um auf den Namen der Frau, ohne deren Wissen, zwei zu

eröffnen. Eines der Konten wurde direkt genutzt und belastet. Die junge Frau

nahm mit der Bank Kontakt auf. Die Mitarbeiterin konnte ihr jedoch keine

weiteren Auskünfte geben. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. |ksr

Auf nasser Straße gestürzt

Kaiserslautern (ots) – Auf nasser Fahrbahn ist ein Mofa-Fahrer am

Dienstagnachmittag in der Pirmasenser Straße gestürzt und gegen ein Auto

geprallt. Der 61-Jährige zog sich Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus

gebracht werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam es kurz vor 17 Uhr zu dem Unfall, als der

Mofa-Fahrer die Kreuzung in Höhe der Rudolf-Breitscheid-Straße passieren und

weiter geradeaus in die Pirmasenser Straße fahren wollte. Im Kreuzungsbereich

blockierte aus noch unbekannten Gründen das Vorderrad des Mofas – dadurch verlor

der Fahrer die Kontrolle und fiel zu Boden. Auf der nassen Fahrbahn rutschte er

weiter und stieß gegen einen auf der Kreuzung stehenden VW Tiguan, der nach

links abbiegen wollte.

Der 61-jährige Mofa-Fahrer zog sich diverse Schürfwunden an Gesicht, Körper und

Beinen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Am Mofa sowie

am VW Tiguan entstanden Sachschäden. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht

bekannt. |cri

Beschädigtes Straßenschild führt zu Verkehrsunfall

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Straßennamensschild wurde am

Dienstagmorgen durch einen Unbekannten beschädigt. Eine Anwohnerin meldete den

Vorfall der Ordnungsbehörde. Diese stellte fest, dass der Schaden nicht durch

einen Verkehrsunfall entstanden sein konnte. Im weiteren Verlauf des Tages wurde

das Straßenschild jedoch doch in einen Unfall verwickelt. Da es durch die

vorherige Beschädigung in die Straße ragte, streifte ein Lkw beim Abbiegen das

Schild. Die Reparatur des Schildes hat die Stadt bereits veranlasst. Nach dem

Verursacher der Beschädigung wird noch gesucht. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |ksr

Einbrecher knacke Kellerabteile

Kaiserslautern (ots) – In der Rosenstraße haben sich Einbrecher Zugang zum

Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses verschafft. Am Mittwochmorgen fiel

Bewohnern auf, dass mehrere Kellerabteile gewaltsam geöffnet wurden.

Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Täter diverse Gegenstände, darunter

Geschirr und eine Kleiderstange, mit. Der Schaden liegt bei mehreren hundert

Euro.

Zeugen, denen insbesondere in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und

Mittwochmorgen, 8 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten,

sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu

setzen. |cri

Schmierfinken gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht die Schmierfinken, die in den

vergangenen Tagen in der Parkstraße am Werk waren. Hier beschmierten die

Unbekannten unter anderem die Haustür eines Mehrfamilienhauses und hinterließen

in roter Farbe ihr sogenanntes „Tag“, also ihren Namensschriftzug.

Die Farbe lässt sich nicht einfach so entfernen, weshalb die Polizei wegen

Sachbeschädigung ermittelt. Die Tatzeit liegt nach den bisherigen Ermittlungen

zwischen Freitagabend, 22.15 Uhr, und Samstagmorgen, 8.35 Uhr. Hinweise auf

mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631

369-2250 entgegen. |cri

Unbekannte greifen zu – Frau bemerkt geöffneten Rucksack

Kaiserslautern (ots) – Als eine 58-Jährige am Mittwochnachmittag beim Einkaufen

in einem Kleidungsgeschäft bemerkte, dass ihr Rucksack geöffnet war, war es

bereits zu spät. Diebe hatten ihr Portemonnaie entwendet. Die Frau wurde von

einer Mitarbeiterin beraten, als sie einen Ruck hinter sich wahrnahm. Kurz

darauf stellte die 58-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Ob der Geldbeutel

in diesem Moment im Geschäft gestohlen wurde oder bereits zuvor, ist unklar. Die

Polizei sucht Zeugen: Haben Sie am Mittwochmittag etwas Verdächtiges in der

Innenstadt beobachtet? Sind Ihnen Personen aufgefallen, welche an einem fremden

Rucksack hantiert haben? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, mit

der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt aufzunehmen. |ksr

Unfall durch tief stehende Sonne

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Durch die tief stehende Sonne ist es

am Mittwochabend auf der B37 bei Frankenstein zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Drei Fahrzeuge wurden involviert; ein Motorradfahrer zog sich Verletzungen zu.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge, nahm das Unglück gegen 20.30 Uhr seinen

Lauf, als eine Autofahrerin auf ihrem Weg in Richtung Kaiserslautern von der

Sonne geblendet wurde und wegen der „Sichtbehinderung“ vorsichtshalber

abbremste. Der Fahrer des nachfolgenden Peugeot erkannte die Situation, bremste

ebenfalls und kam rechtzeitig zum Stehen. Ein dahinter folgender Motorradfahrer

war allerdings seinem Vordermann wohl zu dicht aufgefahren – die Folge: Er

prallte dem Peugeot aufs Heck, stürzte zu Boden und kam auf der Gegenspur zum

Liegen.

Das Team eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens leistete Erste Hilfe und

nahm den 19-Jährigen mit ins Krankenhaus. Am Motorrad dürfte Totalschaden

entstanden sein. Der Peugeot wurde am Heck beschädigt. Der Gesamtschaden wird

auf 10.000 Euro geschätzt.

Nicht ohne Folgen blieb der Unfall auch für den Peugeot-Fahrer: Der 20-Jährige

kam zwar unverletzt davon, allerdings wurden bei der Aufnahme des Unfalls bei

ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein erster Test vor Ort

bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf zwei verschiedene

Betäubungsmittelgruppen. Der junge Mann musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur

Dienststelle kommen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden

sichergestellt. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss

zu. |cri

Unzulässige Rückleuchten führen zu „Anzeigenlawine“

Kaiserslautern (ots) – Wegen der dunklen Rückleuchten an seinem Fahrzeug hat die

Polizei am Mittwochabend einen Autofahrer im Stadtteil Hohenecken gestoppt. Bei

der Überprüfung des Ford Ranger bestätigte sich der Verdacht: Die Leuchten waren

unzulässig, trugen keinerlei Prüfzeichen. Darüber hinaus stellten die Beamten an

dem Pick-Up zwei weitere Veränderungen fest, die nicht zulässig waren: seitliche

Positionsleuchten sowie ein Dachstrahler mit Stroboskopfunktion.

Doch damit nicht genug: Der Fahrer selbst zeigte drogentypische Auffälligkeiten.

Er wurde deshalb von den Polizeibeamten zum Urintest gebeten, wobei sich auch

hier der Verdacht bestätigte: Der Mann hatte Kokain intus.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Polizisten

verschreibungspflichtige Tabletten. Der 44-Jährige gab an, diese von einem

Freund erhalten zu haben. Die Pillen wurden sichergestellt.

Nicht zuletzt ergab die Überprüfung der Personalien des Mannes, dass er

vermutlich ohne gültige Fahrerlaubnis am Steuer saß. Sein ausländischer

Führerschein war im April wegen des Verdachts der Urkundenfälschung

sichergestellt worden. Eine deutsche Fahrerlaubnis besaß er nicht.

Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter

Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt. Zudem muss

er sein Auto in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzen. Selbst führen darf er

Fahrzeuge in nächster Zeit allerdings nicht. |cri

Wenn die Autotür gegen einen anderen Pkw knallt…

Kaiserslautern (ots) – Mit der Autotür gegen ein daneben geparktes Fahrzeug

stoßen, kommt schon mal vor. Entscheidend ist, wie man damit umgeht.

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochmorgen in der Barbarossastraße einen Mann, der

an seinem VW Bora die hintere Tür öffnete – und damit gegen den daneben

stehenden Ford Fiesta „knallte“. Offenbar hatte der Senior den Anstoß auch

bemerkt: Er schaute sich die Stelle an, strich kurz darüber, dann stieg er in

sein Auto und fuhr davon.

Weil dem Zeugen das merkwürdig vorkam, nahm er den Ford Fiesta ebenfalls unter

die Lupe – und er entdeckte eine Beschädigung an genau der Stelle, gegen die

zuvor die Tür des VW Bora gestoßen war.

Der 27-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Dank seiner Informationen

konnten die Polizeibeamten den mutmaßlichen Verursacher ausfindig machen. Auf

den 69-Jährigen dürfte eine Strafanzeige zukommen… |ksr/cri