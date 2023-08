Frankfurt – Altstadt: Schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (dr) Am Mittwochabend, den 9. August 2023, kam es in der

Frankfurter Altstadt zu einem schweren Raub, bei dem ein bislang unbekannter

Täter die Einnahmen aus einem Ladengeschäft erbeutete.

Gegen 18:05 Uhr betrat ein Mann in der Neuen Kräme ein Geschäft und legte einen

Schlüsselanhänger von einem Ständer auf den Verkaufstresen. Nachdem er sich nach

dem Preis erkundigte, schaute die anwesende Angestellte nach. Diese Ablenkung

nutzte der Unbekannte, begab sich in den Kassenbereich und bedrohte die Frau mit

einem Messer. Zunächst forderte er die Herausgabe von Bargeld, bediente sich

jedoch selbst an der Kasse. Mit mehreren hundert Euro, die er in seine Jacke

steckte, verließ er wieder den Laden und flüchtete zu Fuß in Richtung Berliner

Straße. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 35 bis 40 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß, normale Statur,

kurze dunkle Haare, osteuropäische Erscheinung, sprach deutsch mit Akzent;

bekleidet mit einer schwarzen Kappe (Aufschrift „Küstenkind“) und einer

dunkelblauen Jacke mit zwei abgesetzten Taschen im Bauchbereich.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich bei der

Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 51299 zu melden.

Frankfurt – Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (lo) Auf der Bundesautobahn 5 in Fahrtrichtung Darmstadt hat

sich gestern Mittag (09. August 2023) in Höhe des Frankfurter Nordwestkreuzes

Frankfurt/Main (ots)

Am 09.08.2023 vollstreckten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt Haftbefehle gegen zwei gesuchte Personen.

Ein 35-jähriger Deutscher, welcher aus Hong Kong/China nach Frankfurt am Main reiste, musste eine Geldstrafe in Höhe von 1.888 Euro zahlen. Das Amtsgericht Frankfurt am Main verurteilte ihn wegen Steuerhinterziehung in vier Fällen. Die Person wendete durch das Zahlen der Geldstrafe eine Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen ab.

Das Amtsgericht Landstuhl verurteilte einen 51-jährigen US-Amerikaner zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro. Der aus Denver/USA kommende Mann hatte sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafbar gemacht. Die Ehefrau zahlte die Geldstrafe für ihren Ehemann und wendete damit eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen ab.

Beide Personen reisten anschließend nach Deutschland ein.s Frankfurter Nordwestkreuzes

ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In der Folge musste die Autobahn zeitweise

voll gesperrt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 52-jährige Fahrer eines Sattelzuges gegen

13:05 Uhr auf dem rechten von drei Fahrstreifen unterwegs. Unmittelbar vor dem

Autobahnkreuz Nordwest fuhr er mit seinem Lkw aus bislang ungeklärter Ursache

frontal und ungebremst in die dortige Baustelle. Dabei kam der Sattelzug quer

auf der BAB 5 zum Stehen, so dass nur noch der linke Fahrstreifen der

Hauptfahrbahn frei war. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zwei

vorbeifahrende Fahrzeuge der Marken BMW und Kia beschädigt. Kurz nach dem Unfall

versuchte ein weiterer Sattelzug die Unfallstelle auf dem noch freien linken

Fahrstreifen zu passieren und prallte dabei mit seinem Auflieger gegen den

bereits verunfallten Lkw. Dadurch verkeilten sich beide Lkw und es kam gegen

13.25 Uhr zu einer Vollsperrung der BAB 5.

Der 52-jährige musste schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein

umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Die Fahrer der beiden Pkw (49 und 50

Jahre alt) und des zweiten Lkw (25 Jahre alt) blieben unverletzt.

Der linke Fahrstreifen konnte gegen 14.40 Uhr wieder freigegeben werden. Die

Bergung des Sattelzuges und die Freigabe der übrigen Fahrstreifen dauerten bis

in die späten Abendstunden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen

Unfallursache dauern an.

Frankfurt – Schwanheim: Polizei nimmt Autoknacker fest

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder haben in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag (10. August 2023) zwei erst 14 und 17 Jahre alte Autoknacker in

Schwanheim festgenommen.

Die jugendlichen Täter begaben sich gegen 02:35 Uhr in die Geisenheimer Straße

zu einem 5er BMW. Während einer von ihnen „Schmiere stand“, schlug der andere im

hinteren Bereich des Fahrzeuges eine Dreiecksscheibe ein. Zwar ertönte die

Alarmanlage des Pkw. Dies hielt sie jedoch nicht davon ab, den Fahrzeuginnenraum

des BMW zu durchsuchen. Anschließend verschwand das Duo schnellen Schrittes in

einer nahegelegenen Grünanlage. Als beide diese kurze Zeit später wieder

verließen, rechnete sie wohl nicht mit den bereits wartenden Polizeibeamten, die

ihnen die Festnahme eröffneten. Diese hatten sich zuvor an die Fersen der

Jugendlichen geheftet.

In einem Rucksack der Festgenommenen fanden die Fahnder auch die Beute aus dem

Auto, eine Brille mit Etui einer italienischen Luxus-Marke.

Die wohnsitzlosen Jugendlichen kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

