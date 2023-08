Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Ober-Mörlen: Ermittlungserfolg nach illegaler Bauschuttentsorgung

Das illegale Entsorgen von Abfall, in diesem Fall waren es tonnenweise Bauschutt, kann richtig teuer werden. Das bekam nun ein Beschuldigter zu spüren, dem die Umweltermittler des Polizeipräsidiums Mittelhessen auf die Schliche kamen.

Vor etwa anderthalb Jahren fielen mehrere Kubikmeter verunreinigter Erde in Langenhein-Ziegenberg auf. Unbekannte hatten sich die Entsorgung etlicher Tonnen Bauschutt leichtgemacht und etwa 30 LKW-Ladungen in einer ehemaligen Bunkeranlage hinterlassen.

Die Umweltermittler führten daraufhin mehrere Ortsbesichtigungen durch, wobei sie unter anderem den abgeladenen Schutt näher untersuchten und Proben entnahmen. Umfangreiche Ermittlungen bei den umliegenden Baustellen sowie zu ähnlichen Fällen, auch über die Grenzen des Präsidiums hinaus, brachten die Kriminalbeamten schließlich auf die Spur eines 53-Jährigen aus der Wetterau: Bauschutt in ähnlicher Art und Weise hatte er bereits im Dezember 2021 im Hochtaunuskreis illegal entsorgt. Zeugen hatten ihn dabei beobachtet und die Polizei hinzugerufen, die entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Mann eingeleitet hatte.

Die weiteren Ermittlungen inklusive mehrerer Durchsuchungen in Firmen und Wohnungen ergaben, dass der 53-Jährige auch für die illegale Abfallentsorgung in der Wetterau verantwortlich war. Der Beschuldigte wurde zu einer 7.200 Euro hohen Geldstrafe verurteilt, zudem muss er für die Entsorgungskosten in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags aufkommen.

Ranstadt: Diesel aus Bagger entwendet

Aus einem gelben Bagger an einer Baustelle in der Verlängerung der Straße „Am Hammer“ entwendeten Diebe am vergangenen Wochenende 150 bis 200 Liter Diesel-Kraftstoff. Zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 13.45 Uhr am Montag zapften sie den Kraftstoff aus dem Tank ab und flüchteten vermutlich mit einem Fahrzeug. Die Büdinger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Büdingen: Portmonee entwendet und Geld abgehoben

Aus einem blauen VW T5 entwendeten Unbekannte am gestrigen Mittwoch zwischen 11.40 Uhr und 12 Uhr ein Portmonee. Möglicherweise ließ der Fahrer ein Fenster offenstehen, als er den Bus in der Düdelsheimer Straße parkte. Das Portmonee mit den Ausweisen, Bankkarten und dem Bargeld hat einen Wert von etwa 280 Euro. Anschließend nutzten die Diebe noch eine Bankkarte und hoben 3.600 Euro vom Konto ab. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Karben-Kloppenheim: PKW zerkratzt

Auf dem Aldi-Parkplatz in der Bahnhofstraße zerkratzten Unbekannte am gestrigen Mittwoch zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr einen geparkten Toyota. Der Schaden am schwarzen Avensis beträgt etwa 700 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Nauheim: Portmonee aus PKW entwendet

Eine Handtasche auf dem Beifahrersitz eines vermutlich nicht abgeschlossenen Fiat war am gestrigen Mittwoch gefundenes Fressen für einen Dieb. Zwischen 13 Uhr und 21.35 entnahm der Dieb die Handtasche aus dem PKW in der Hochwaldstraße. Das hochwertige Portmonee samt Bargeld, Ausweisen und Karten im Gesamtwert von über 800 Euro nahm er an sich, die Handtasche warf er in eine Mülltonne. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise zum Dieb (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg: Dieb verscheucht

Beim Einbruch in eine Firma in der Straße Pfingstweide machte ein Dieb heute Morgen offenbar zwei Fehler: Zum einen hebelte er ausgerechnet ein Fenster auf, das sich nicht zum Einstieg eignete, weil Möbel davor standen. Zum anderen machte er dabei so viel Lärm, dass ein Zeuge gegen 4.50 Uhr auf den versuchten Einbruch aufmerksam wurde und der Dieb letztlich die Flucht ergriff. Er war männlich, hatte eine schmale Statur und war dunkel gekleidet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 250 Euro. Die Kripo in Friedberg bittet um weitere Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Büdingen/ Gelnhausen: Mutmaßliche Diebe in Haft

Nach dem Diebstahl eines iPads aus einem PKW gelang es dem Besitzer am Montag, 7. August, das Gerät zu orten. Die Spur führte zu zwei Männern im Alter von 25 Jahren, die sich inzwischen in Untersuchungshaft befinden.

Zunächst dachte sich der Nutzer eines Firmenwagens am Montagmorgen nichts dabei, als er das offenstehende Handschuhfach und eine nicht richtig geschlossene Beifahrertür am Fahrzeug in der Thiergartenstraße bemerkte. Im weiteren Verlauf stellte der Büdinger jedoch das Fehlen mehrerer Sachen aus dem Fahrzeug fest, darunter ein iPad, eine Drohne und eine Jacke. Er erstattete Anzeige wegen des schweren Diebstahls aus dem vermutlich verschlossenen PKW, der sich zwischen Sonntag, 6. August, 19 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr ereignet hatte. Mittags meldete er sich erneut bei der Polizei, da die Ortung des iPads ergeben hatte, dass sich das Gerät in Büdingen befindet. Weitere Ortungen führten den Mann zum Bahnhof nach Büdingen und schließlich in Begleitung einer Polizeistreife aus Büdingen zum Bahnhof nach Gelnhausen. Bei der Kontrolle von zwei Männern fanden die Beamten die Drohne und das iPad. Dem Büdinger kam eine Jacke sehr bekannt vor, die einer der Männer trotz der offensichtlich viel zu großen Größe trug. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei ebenfalls um das Diebesgut aus dem PKW handelte. Die Beamten nahmen die zwei Personen mit Hilfe einer Polizeistreife aus Gelnhausen vorläufig fest.

Die Vorführung der beiden Männer beim Amtsgericht Büdingen erfolgte am Dienstag. Die zuständige Haftrichterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeug und dem Haftgrund der Fluchtgefahr. Beide Männer kamen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.