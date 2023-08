Heuchelheim: Citroen beschädigt und geflohen –

Einen Schaden von rund 200 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer vergangene Woche in der Wilhelmstraße an einem dort geparkten Citroen zurück. Zwischen dem 02.08.2023 (Mittwoch), gegen 23.00 Uhr und dem 03.08.2023 (Donnerstag), gegen 12.00 Uhr prallte der Unbekannte gegen das Heck des in Höhe der Hausnummer 7 geparkten blauen C5 Aircross. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Lollar und ## Gießen: Verkehrskontrollen –

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei und den Ordnungsämtern Lollar und Gießen, nahmen gestern Schnellfahrer in Lollar ins Visier und kontrollierten die Regeltreu von Fahrerinnen und Fahrern, die die Konrad-Adenauer-Straße in Gießen befuhren. Zwischen 08.45 Uhr und 12.00 Uhr blitzten die Verkehrsexperten auf der Landstraße 3475 in Fahrtrichtung Lollar, auf der eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h eingerichtet ist. Sie stoppten die Schnellfahrer und konfrontierten sie gleich mit ihrem Fehlverhalten. 150 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg werden für die Schnellste des Tages fällig. Sie hatte ihren Wagen auf 92 km/h beschleunigt. Nachmittags bauten die Ordnungshüter ihre Kontrollstelle an der Konrad-Adenauer-Brücke auf. Dort ist das Befahren lediglich für Fahrzeuge mit einer Maximalbreite von 2,20 Meter und bis zu 3,5 Tonnen erlaubt. Insgesamt stoppten sie 11 Fahrzeuge, die die deutlich breiter als 2,20 Meter waren und einen Laster, der mehr als 3,5 Tonnen auf die Waage brachte. Auf die Lenkerinnen und Lenker der zu breiten Fahrzeuge kommt ein Bußgeld bis zu 55 Euro zu, der Lasterfahrer wird mit 100 Euro zur Kasse gebeten.

Gießen: Widerstand nach Platzverweis –

Gestern Nachmittag rückten Streifen der Polizeistation Gießen Süd zu einem Mehrfamilienhaus in der Gießener Straße aus, um einen Platzverweis durchzusetzen. Bereits am Morgen hatten die Ordnungshüter diesen gegen einen 41-Jährigen ausgesprochen, da er seine Mutter in ihrer Wohnung bedrängt hatte. Gegen 14.30 Uhr erschien der Sohn erneut und seine Mutter informierte die Polizei. Im Beisein der Kollegen wollte er sie angreifen, was die Polizisten verhindern konnten. Im Anschluss wehrte er sich gegen seine Festnahme, trat, schlug und spuckte in Richtung der Streife. Diese brachte ihn zu Boden und transportierte ihn zur Dienststelle. Auf den 41-Jährigen aus dem Ebsdorfergrund kommen nun unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Gießen: Fahrertür aufgehebelt –

In der Straße „Am Unteren Rain“ machten sich Autoaufbrecher an einem Audi zu schaffen. Sie brachen die Fahrertür des schwarzen A6 auf und ließen etwas Kleingeld und einen Kopfhörer mitgehen. Die Aufbruchschäden können noch nicht beziffert werden. Zeugen, die den Aufbruch am Mittwoch, zwischen 01.30 Uhr und 13.15 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

Gießen: Berauscht gefahren –

Wegen seiner Drogenfahrt wird sich ein 22-jähriger Golffahrer verantworten müssen. Der in Rheinland-Pfalz lebende VW-Fahrer war am Mittwochnachmittag auf dem Wiesecker Weg unterwegs. Bei seiner Kontrolle erhärteten Konzentrations- und Reaktionstests den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Schnelltest wies ihm die Einnahme von THC nach. Es folgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle, anschließend durfte er die Wache wieder verlassen.

Grünberg: Parolen an Schaukasten geschmiert –

Mit roter und schwarzer Farbe ließen Unbekannte am Marktplatz Parolen auf einen Schaukasten zurück. Im Schaukasten sind Angehörige indigener Völker abgebildet. Hierauf sprühten die Täter „KOLONIALZEIT BIS HEUTE“ und „GEGEN JEDEN RASSISMUSS“. Zeugen, die die Sprayer zwischen Samstag (05.08.2023) und Montagmorgen (07.08.2023) beobachteten oder die sonst Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06401) 91430 an die Ermittler der Polizeistation in Grünberg zu wenden.

Gießen: Unfallflucht am Fitnessstudio –

Nach einer Kollision auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Ringallee sucht die Polizei Zeugen. In der Zeit von Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 07.00 Uhr parkte dort ein schwarzer Skoda Octavia mit Berliner Zulassung. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige den vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite und ließ einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.