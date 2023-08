Diebstahl aus Feldscheune

Fritzlar – Obermöllrich

Tatzeit: Montag, 07.08.2023,12:00 Uhr bis Mittwoch, 09.08.2023, 18:00 Uhr

In dem Tatzeitraum von vergangenem Montag, 12:00 Uhr bis Mittwochabend, 18:00 Uhr wurde in eine freistehende Scheune an der K12 in der Nähe von Fritzlar – Obermöllrich eingebrochen. Die unbekannten tatverdächtigen Personen brachen die Zugangstür der Scheune auf und durchsuchten daraufhin den Innenraum nach Wertgegenständen. Bei dem Stehlgut handelt es sich drei Feuerlöscher, einen Akku-Staubsauger und einen Laubbläser im Gesamtwert von ca. 800 EUR. Die Höhe des Sachschadens wird auf 2000 EUR geschätzt.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05622 9966-0.