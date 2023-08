Polizeipräsidium Nordhessen: Erneut 30 engagierte Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioren erfolgreich ausgebildet

Nach einer dreitägigen Beschulung durch das für Präventionsarbeit zuständige Hauptsachgebiet E 4 des Polizeipräsidiums Nordhessen dürfen sich jetzt weitere 30 Bürgerinnern und Bürger Sicherheitsberaterinnen und -berater für Senioren (SfS) nennen, die zukünftig ehrenamtlich überwiegend in ihren Heimatgemeinden zum Einsatz kommen.

Die SfS fungieren dort als kompetente Ansprechpartner für Seniorinnen und Senioren. In ihrem kommunalen Einsatz unterstützen sie dabei die Polizei in ihrer Präventionsarbeit. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Polizeidienststellen und den Kommunen informieren sie kostenlos über Themen der Kriminal- und Verkehrsprävention, wie zum Beispiel die sichere aktive sowie passive Teilnahme am Straßenverkehr oder klären über Straftaten zum Nachteil älterer Menschen auf.

Hintergrund des 2016 ins Leben gerufenen SfS-Programms ist die traurige Tatsache, dass immer mehr ältere Menschen Opfer von Straftaten wurden und dabei die Täter teilweise in perfider Weise die Hilfsbereitschaft und Gutmütigkeit gerade der Seniorinnen und Senioren ausnutzten. Aus Scham der Opfer, auf solche Maschen hereingefallen zu sein, scheuten viele zudem den Gang zur Polizei.

Aber nicht nur die Kriminalitätsverhütung, sondern auch die sichere Teilnahme am Straßenverkehr sind Schwerpunkte des SfS-Programms und der durchgeführten Ausbildung.

Die 30 neuen Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioren, elf Frauen und neunzehn Männer im Alter von 47 bis 84 Jahren, die aus der Stadt Kassel sowie den vier Landkreisen des Polizeipräsidiums Nordhessen stammen, wurden in zwei Etappen bis Ende Juli ausgebildet. Zum Abschluss des dreitägigen Seminars erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zertifikat für ihre erfolgreich absolvierte Schulung.

Mit den weiteren ausgebildeten Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberater für Senioren erhöht sich die Gesamtzahl der ausgebildeten nordhessischen SfS auf 123, davon 50 Frauen und 73 Männer.

Der Bedarf an SfS beim Polizeipräsidium Nordhessen ist aber immer noch hoch und bei weitem noch nicht gedeckt. Wer sich also für diese ehrenamtliche Aufgabe interessiert, kann sich gerne telefonisch unter 0561-17171 oder per Mail unter seniorenpraevention.ppnh@polizei.hessen.de an die Präventionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter des Polizeipräsidiums Nordhessen wenden.

Fahrradcodierung im Kasseler Polizeiladen: Freie Plätze in der 4. Ferienwoche; Anmeldung erforderlich

Kassel (ots)

Kassel:

Die Polizei bietet eine weitere Sonder-Fahrradcodieraktion in der 4. Sommerferienwoche im Polizeiladen Kassel, Wolfsschlucht 5, 34117 Kassel, an, zu der es noch freie Plätze gibt. Die Aktion ist Bestandteil der Präventionsarbeit der BAO Mars, die zur Bekämpfung ansteigender Fallzahlen in Deliksbereichen wie dem Fahrraddiebstahl im Frühjahr bei der Kasseler Polizei eingerichtet worden war. Interessierte können in der Zeit vom 14.08. bis 18.08.23 nach vorheriger Anmeldung an allen Wochentagen, jeweils von 10 bis 16 Uhr, ihr Rad codieren lassen. Bei der Fahrrad-Codierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen eingraviert, die der Polizei im Falle eines Diebstahls Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer gibt. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen.

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß ist, ist eine vorherige Anmeldung mit Terminvergabe erforderlich. Interessierte können sich werktags, zwischen 10 und 16 Uhr, im Polizeiladen Kassel unter Tel. 0561-17171 anmelden.

Zum Termin muss ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vor der Terminvergabe bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.