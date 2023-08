Bergstrasse

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Kranker Nager bekommt Hilfe durch eine Polizeistreife

Ein offensichtlich kranker Siebenschläfer hat am Donnerstagmorgen (10.8.) einen Polizeieinsatz ausgelöst und bekam schließlich Hilfe von Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Pfungstadt.

Eine aufmerksame Bürgerin hatte die kleine Fellnase gegen 9 Uhr im Weidigweg in einem lethargischen Zustand entdeckt. Das Tier lag auf dem Boden und reagierte kaum auf Berührung. Dementsprechend informierte die Dame die Polizei, welche sich umgehend auf den Weg zur Fundstelle machte.

Dort angekommen, nahmen die Beamtinnen und Beamten den pelzigen Patienten in ihre Obhut. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, das Tier in einer lokalen Auffangstation unterzubringen, brachte ihn die Streife schließlich zu einer Wildtierhelferin in Heppenheim. Dort soll das Tier aufgepäppelt und anschließend auf einer Obstwiese ausgesetzt werden, die beste Voraussetzungen für Siebenschläfer bietet.

Darmstadt: Polizeikontrollen in Darmstadt

Darmstadt (ots) – Im Rahmen von Kontrollen in Darmstadt stellte die Polizei

zwischen Mittwochabend (9.8.) und Donnerstagnacht (10.8.) mehrere Verstöße fest.

Insgesamt wurden 58 Fahrzeuge, 98 Personen und zwei Lokalitäten kontrolliert. In

einer Lokalität wurden bei kontrollierten Personen zwei Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz und ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz

festgestellt. Gegen diese leiteten die Ordnungshüter Strafverfahren ein.

Bei den Fahrzeugkontrollen stellten die Beamtinnen und Beamten hingegen

keinerlei Verstöße fest und lobten das vorbildliche Verhalten der

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Darmstadt: Farbschmierereien in der Innenstadt / Polizei nimmt Tatverdächtige vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Nachdem mehrere Vandalen in der Nacht zum Donnerstag (10.8.)

eine Hauswand in der Kaplaneigasse mit Farbe beschmierten, konnte die Polizei

zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Gegen 0.40 Uhr entdeckten die Ordnungshüter die mutmaßlichen Graffiti-Sprayer.

Als diese die Polizei bemerkten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Die

Streife konnte schließlich zwei 17-jährige Tatverdächtige im Zuge einer kurzen

fußläufigen Verfolgung vorläufig festnehmen. Sie müssen sich nun in einem

Verfahren verantworten. Die Ermittlungen zu den weiteren möglichen

Tatverdächtigen dauern derzeit noch an. Der Schaden wird auf mehrere Hundert

Euro geschätzt. Wer weitere Hinweise zur Sache und den Flüchtigen geben kann,

wird gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer

06151/969-41110 zu melden.

Darmstadt: 47-Jähriger nach Widerstand festgenommen

Darmstadt (ots) – Weil ein 47-Jähriger am Mittwochabend (9.8.) im Rahmen eines

Einsatzes auf Polizeibeamte losging und diese massiv beleidigte, wird er sich

unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in

einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll es gegen 18 Uhr in einem Café in der

Mühlstraße Uhr, aufgrund von Zahlunstimmigkeiten zu einer Auseinandersetzung

gekommen sein. Im Zuge dessen soll der 47 Jahre alte Mann auf einen 25-Jährigen

losgegangen sein. Als die eingesetzte Streife zum Einsatzort kam und den

47-Jährigen kontrollieren wollte, soll er versucht haben, sich der Kontrolle zu

entziehen, weshalb die Beamten den Mann vorläufig festnahmen. Während des

gesamten Einsatzes zeigte sich der Mann äußerst unkooperativ und sprach

Beleidigungen gegen die Ordnungshüter aus. Zudem soll er verfassungsfeindliche

Parolen geäußert haben. Er musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich

ergehen lassen.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim/L3303: Von Fahrbahn abgekommen / Verkehrsunfall ruft Polizei auf den Plan

Griesheim/L3303 (ots) – Am Donnerstagmittag (10.8.) hat sich gegen 13 Uhr auf

der Landstraße 3303 in Höhe eines dortigen Wasserwerks ein Unfall zugetragen,

bei dem eine 58-Jährige verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 58 Jahre alte Fahrerin mit ihrem blauen

Volkswagen auf der Landstraße von Griesheim nach Pfungstadt unterwegs. Auf der

Fahrt kam die Wagenlenkerin nach aktuellen Erkenntnissen nach links von der

Straße ab, prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baumstumpf und kam im Anschluss

im Graben zum Stehen. Nach jetzigem Stand wurde die 58-Jährige schwer verletzt

und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstanden Schäden, die

auf circa 10.000 Euro geschätzt werden. Wieso die Frau von der Fahrbahn abkam,

muss noch geprüft werden.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn im dortigen Bereich für circa

eine Stunde voll gesperrt werden. Gegen 14 Uhr waren die polizeilichen Maßnahmen

beendet.

Babenhausen: Verkehrskontrollen in Babenhausen / Polizei lobt vorbildliches Verhalten

Babenhausen (ots) – Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Dieburg führten am

späten Mittwochabend (9.8.) gegen 22 Uhr Verkehrskontrollen in der Darmstädter

Straße durch. Dabei kontrollierten sie insgesamt 25 Fahrzeuge und 29 Personen.

Besonderen Fokus legten die Ordnungshüter hierbei auf die Fahrtüchtigkeit der

Wagenlenker. Im Rahmen der Kontrollen stellten die Polizeibeamten keine Verstöße

fest und lobten das vorbildliche Verhalten der Verkehrsteilnehmer.

Mühltal / Nieder-Ramstadt: Geschwindigkeitsmessung in der Kirchstraße

Mühltal (ots) – Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt haben in der Nacht zum

Donnerstag (10.8.) Geschwindigkeitskontrollen im Mühltaler Stadtteil

Nieder-Ramstadt durchgeführt. Zwischen 2 Uhr und 3.45 Uhr überprüften die

Streifen das Tempo des Verkehrs in der Kirchstraße, in der die

Höchstgeschwindigkeit 30 km/h beträgt. Im Einsatzzeitraum konnten die

Polizeikräfte die Geschwindigkeit von insgesamt 25 Fahrzeugen messen. Vier

Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Die beiden Schnellsten hatten 42 km/h

und 48 km/h auf dem Tacho, was ein Verwarngeld nach sich zog.

Gross-Gerau

Biebesheim: Geparkter Pkw gerät in Brand – Feuer greift auf zwei weitere Fahrzeuge über

Am späten Mittwochabend (09.08.) geriet in Biebesheim, auf einem Gelände im Brunnenweg, ein geparkter Pkw in Brand. Gegen 22:00 Uhr meldeten mehrere Personen das Feuer über Notruf bei der Zentralen Leitstelle Groß-Gerau und der Leitstelle der Polizei in Darmstadt. Die alarmierten Feuerwehren aus Biebesheim und Gernsheim konnten den Brand, der bereits auf zwei weitere, geparkte Fahrzeuge, einen Kleinbus und einen Reisebus, übergegriffen hatte, unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Bei den Löscharbeiten wurde niemand verletzt. Vorsorglich waren zwei Rettungswagen bereitgestellt worden. Auch die an das Grundstück angrenzende Bahnstrecke Groß-Gerau – Lampertheim war teils während der Löscharbeiten vorsorglich gesperrt worden. Alle drei Kraftfahrzeuge wurden durch das Feuer stark beschädigt. Die Polizei in Gernsheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit kann hierzu noch keine Aussage getroffen werden. Der Sachschaden dürfte nach erster Schätzung im mittleren, fünfstelligen Eurobereich liegen. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312