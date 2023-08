Unfall mit Personenschaden

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Dienstag 08.08.2023 gegen 13:40 Uhr, fuhr ein 62-jähriger PKW-Fahrer die L454 von Schifferstadt in Richtung Böhl-Iggelheim. An der Einmündung zur L532 bog der 62-Jährige nach rechts in Richtung Mutterstadt ab. Hierbei missachtete der Fahrer die Vorfahrt eines auf der L532 fahrenden, 72-Jährigen PKW-Fahrers.

Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem 62-Jährigen auf. Der 72-Jährige verletzte sich leicht, eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht notwendig. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Der PKW des 72-Jährigen wurde abgeschleppt.

Verkehrskontrollen

Mutterstadt/Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 08.08.2023, wurden in Mutterstadt im Bereich des Pfalzrings und der Schifferstadter Straße Kontrollen des LKW-Durchfahrtsverbots aufgrund der Baustelle auf der L524 durchgeführt.

Hierbei wurden 6 Verstöße geahndet. Weiterhin wurden noch 4 Gurtverstöße festgestellt.

Am Mittag wurden bei einer Kontrolle in der Burgstraße in Schifferstadt je drei Handy- und Gurtverstöße sanktioniert.