Einbrecher hausen in Gartenlaube – Einrichtung hat Füße bekomme

Speyer (ots) – Am Dienstagmittag kam ein 58-Jähriger nach einem Jahr erstmals wieder zu seiner Gartenlaube im Haspelweg und traute seinen Augen nicht: Das mit einem etwa zwei Meter hohen Zaun umfriedete Grundstück wies Hinterlassenschaften unberechtigter, dem Eigentümer unbekannter Bewohner auf: diese hatten neben einem Zelt, Matratzen und einem Fahrradrahmen auch einiges an Unrat hinterlassen.

Zusätzlich hatten die unbekannten Täter ein Stromaggregat, einen Gasbräter, mehrere Äxte und eine Stabsäge im Wert von ca. 1.000 Euro entwendet. Auch von den Tätern, die sich durch Übersteigen des Zaunes Zutritt verschafft hatten, fehlte jede Spur.

Wer kann Hinweise auf die unbekannten Täter geben oder hat im Bereich der Gartenlaube oder des angrenzenden Spielplatzes/Feldrands Wahrnehmungen gemacht?

Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

PKW-Aufbruch in der Salierstraße: Diebstahl hochwertiger Fahrzeugtechnik

Speyer (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 18 und 5 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines in der Salierstraße geparkten 5er BMW ein, verschafften sich im weiteren Verlauf Zugang zum Fahrzeug, bauten das Lenkrad sowie den Tachobildschirm aus und entwendeten die beiden Teile im Wert von mehreren Tausend Euro.

Geschwindigkeitskontrollen in Burgstraße und Landwehrstraße

Speyer (ots) – Am Dienstag zw. 10-11:20 Uhr führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Burgstraße durch. Bei erlaubten 30 km/h wurden insgesamt 56 Fahrzeuge gemessen, von denen 17 Fahrzeuge die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der Spitzenreiter war mit 63 km/h unterwegs.

Zwischen 12-13 Uhr verlegten die Beamten die Geschwindigkeitsmessung in die Landwehrstraße. Bei erlaubten 50 km/h wurden hier insgesamt 110 Fahrzeuge gemessen, von denen kein Fahrzeug die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritt. Der Spitzenreiter fuhr an dieser Stelle 54 km/h.

Bereits bei einer am 03.08.2023 ausgeführten Messung fiel der Polizei die geringe Beanstandungsquote positiv auf. Auch diesmal war die Regeltreue der Verkehrsteilnehmer hierfür ursächlich.

Kurzzeitige Sperrung des Domplatzes für Helikopter

Speyer (ots) – Am Dienstag 08.08.2023 gegen 19.15 Uhr sperrten Polizeibeamte kurzzeitig den Domplatz, um eine sichere Landung des Rettungshubschraubers zu gewährleisten.

Dessen Einsatz erfolgte aufgrund eines medizinischen Notfalls.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad auf L528

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 16:45 Uhr befuhr eine 40-jährige PKW-Fahrerin die L528 (verlängerte Iggelheimer Straße) in Richtung Speyer und bog nach links in die Ausfahrt zur B9 in Richtung Germersheim ab. Beim Abbiegen missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 56-jährigen Motorradfahrers, der in Richtung Böhl-Iggelheim unterwegs war.

Der PKW kollidierte in der Folge seitlich-frontal mit dem Motorrad, dessen Fahrer hierdurch vom Fahrersitz geschleudert wurde und einige Meter entfernt auf Höhe einer Verkehrsinsel auf den Boden prallte.

Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, der den 56-Jährigen in eine Klinik verbrachte. Er trug multiple Frakturen davon, war allerdings ansprechbar. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von ca. 30.000 Euro, sodass diese abgeschleppt werden mussten.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe verständigte die Polizei die zuständige Behörde. Zur Gewährleistung einer sicheren Unfallaufnahme sperrte die Polizei die B9-Abfahrt in Richtung Böhl-Iggelheim. Mehrere Verkehrsteilnehmer missachteten die Sperrung, wendeten verbotswidrig, überfuhren Sperrflächen oder verstießen gegen das Rechtsfahrgebot. Die Beamten ahndeten daher 27 in Zusammenhang mit der Sperrung stehende Ordnungswidrigkeiten.

Versuchter Einbruch in Garage

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 05.08.2023, 06:30 Uhr bis zum 08.08.2023, 16:50 Uhr, drückten unbekannte Täter im Sanddornweg mit körperlicher Gewalt ein verschlossenes Garagentor auf, entwendeten aus der Garage aber nichts.

Ob den Tätern das Eindringen in die Garage gelang, steht nicht fest.

Versuchter Trickdiebstahl durch falschen Wasserwerker

Speyer (ots) – Am Dienstag gegen 13:10 Uhr klingelte ein unbekannter Täter bei einer 87-jährigen Dame im Mausbergweg und gab sich als Wasserwerker aus. Der Täter forderte die Dame auf, das Wasser laufen zu lassen und verwickelte sie in ein Gespräch. Währenddessen gelangte ein weiterer Täter oder eine Täterin unbemerkt in die Wohnung und durchwühlte Schränke und Schubladen.

Aus unbekannten Gründen brachen die Täter ihr Vorhaben ab und verließen die Wohnung ohne Beute. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört.

Der Gesprächs führende Täter war ca. 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, von schlanker Statur, trug dunkle, glattrasierte Haare und sprach fließend Deutsch.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Tatverdächtigen

an die Polizei Speyer zu richten.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung! Besonders Seniorinnen und Senioren sind als Opfer von Trickdiebstahl in Wohnungen häufig betroffen. Dabei suchen die Täter vermehrt Seniorenwohnhäuser und -wohnanlagen auf.

Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf 3 Grundmuster zurückführen:

das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt

das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/