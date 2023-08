Tödlicher Verkehrsunfall auf der B48

Annweiler/B48 (ots) – Am Dienstag 08.08.2023 gegen 18:00 Uhr, kam es auf der B48 zwischen der B10 und Hofstätten zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer die B48 in Fahrtrichtung Kaiserslautern.

In einer Kurve kam er auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW kam. Der Leichtkraftradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die PKW-Fahrerin wurde nicht verletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die Fahrbahn war bis ca. 21:45 Uhr vollgesperrt.

Unfall auf Raststätte

Edenkoben (ots) – Am Dienstag 08.08.2023 gegen 07.45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Audi-Fahrer den Ausfädelungsstreifen der A65, um an der Raststätte Pfälzer Weinstraße West abzufahren. Anscheinend fuhr er hier nach Meinung eines nachfolgenden 46-jährigen VW-Fahrers zu langsam, wodurch sich dieser provozierte fühlte und den Audi auf dem Raststättengelände überholte und sich vor ihn setzte.

Der VW-Fahrer bremste nach Angaben des Audi-Fahrers plötzlich ab, weshalb es zum Auffahrunfall kam. Der VW-Fahrer teilte mit, dass der Audi-Fahrer plötzlich beschleunigte, wodurch er den Zusammenstoß der Fahrzeuge verursachte.

An beiden PKW entstand Schaden von insgesamt ca. 2.500 Euro.

Brand eines Einfamilienhauses

Edenkoben (ots) – Zur Ermittlung der Brandursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau ein Sachverständiger eingesetzt. Nachdem dieser, zusammen mit Brandermittlern der Kriminalpolizei Landau, die Brandstätte am 08.08.2023 begutachten konnte, liegt nun ein vorläufiges Ergebnis vor.

Demnach dürfte die Entstehung des Brandes auf einen technischen Defekt an einer Stromleitung zurückzuführen sein. Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung liegen nicht vor.

Autos in der Bahnhofstraße angegangen

Annweiler (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde an einem Pkw Mercedes in der Bahnhofstraße eine Autoscheibe mit einem Kanaldeckel eingeworfen und der auf dem Beifahrersitz liegende Geldbeutel entwendet. Aus einem weiteren, unverschlossenen Pkw wurde in der Bahnhofstraße ebenfalls der Geldbeutel entwendet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang zum Einen darauf hin, das Auto beim Verlassen stets zu verschließen, zum Anderen, keine Wertsachen und/oder Taschen offen erkennbar im Fahrzeug liegen zu lassen.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler.