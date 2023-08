Frankfurt – Ostend: Brand bei Autohaus

Frankfurt – (dr) Gestern Abend (08.08.2023) kam es bei einem Autohaus im

Ostend zu einem Brand, bei dem vier Fahrzeuge beschädigt wurden.

Gegen 22:55 Uhr ging beim Notruf der Feuerwehr eine Meldung über einen Brand im

Hinterhof eines Autohauses in der Hanauer Landstraße ein. Als die alarmierten

Kräfte der Feuerwehr eintrafen, standen zwei Pkw bereits in Vollbrand. Beide

Fahrzeuge brannten völlig aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei weitere

Pkw, die unmittelbar daneben standen, wurden ebenfalls in Mitleidenschaft

gezogen.

Personen wurden nicht verletzt. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird

auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei stellte die zwei

ausgebrannten Fahrzeuge sicher.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

89-jähriger verwirrter Mann in den Gleise

Bensheim/Kreis Bergstraße – Im Bereich des Bahnhofes Bensheim wurde am

Dienstagmorgen ein 89-jähriger Mann in Gewahrsam genommen, der sich in den

Gleisen aufhielt und für Verspätungen im Zugverkehr sorgte.

Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging gegen 2 Uhr die Meldung

ein, dass sich im Bereich von Bensheim eine Person in den Gleisen aufhalten

würde. Aufgrund der Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und

der Bereich von Einsatzkräften der Bundespolizei, Landespolizei und der

Feuerwehr abgesucht. Hierbei konnte der Mann hilflos auf einem angrenzenden Feld

gefunden und in Gewahrsam genommen werden. Der stark verwirrte Mann war offenbar

aus einem Krankenhaus in Heppenheim abgängig. Nach einer ersten Versorgung vor

Ort wurde er in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht und die Sperrungen

aufgehoben. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt sieben Zügen zu Verspätungen.

Drei Festnahmen nach Diebstählen im Hauptbahnhof

Frankfurt am Main – Nach Diebstählen im Frankfurter Hauptbahnhof konnten

Beamte der Bundespolizei am Dienstag insgesamt drei Täter festnehmen. Nachdem

gegen 5 Uhr einem 41-jährigen Reisenden im abfahrbereiten ICE 878 die Tasche mit

hochwertigen elektronischen Geräten im Wert von 2000 Euro gestohlen wurden,

konnte die beiden wohnsitzlosen Täter im Alter von 55 und 52 Jahren am Vormittag

festgenommen werden. Die dritte Festnahme erfolgte um 14 Uhr, als ein

32-jähriger Mann den Beamten ins Netz ging, der einer 53-jährigen Reisenden die

Handtasche gestohlen hatte. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens werden

alle Drei heute dem Haftrichter vorgeführt.