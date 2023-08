Lahn-Dill-Kreis/ Marburg-Biedenkopf (Hinterland) – Schwarzer BMW mehrfach aufgefallen – Polizei sucht Zeugen –

Am Dienstag, 08. August, fiel im Hinterland ein schwarzer BMW mehrfach durch verschiedene Fahrmanöver und durch die Nutzung eines Blaulichts auf. Die Polizei Biedenkopf sucht Zeugen, eventuell weitere Geschädigte. Über einen Zeitraum vom ersten Anruf um kurz vor 19 Uhr bis zur Kontrolle des Autos um 22. 05 Uhr erhielt die Polizei Biedenkopf mehrere Hinweise auf ein grob verkehrswidrig und rücksichtsloses Verhalten des Fahrers eines schwarzen BMW. Der Fahrer soll dabei auch ein Blaulicht eingeschaltet haben. Mit dem ersten Anruf meldete ein Autofahrer ein ihn auf der B 253 zwischen Dillenburg und Frohnhausen riskant überholenden und mit eingeschaltetem Blaulicht fahrenden schwarzen BMW. Das Auto sei aus Wissenbach gekommen und nach Fronhausen gefahren. Wenig später gab es ähnliche Anrufe bei der Polizei Biedenkopf. Unter anderem meldete sich eine Zeugin, die davon berichtete, dass ein schwarzer BMW extrem langsam auf der B 253 von Niedereisenhausen nach Dautphe fuhr und der Fahrer dann beim Versuch, das Auto zu überholen, vehement Gas gab, sodass sie das Überholmanöver abbrechen musste. Später fiel der BMW mit noch eingeschaltetem Blaulicht und sicherlich einer Geschwindigkeit von weit über 100 km/h in Biedenkopf auf. Eine Streife hatte das Auto gesehen, verlor den Wagen dann aber wegen der Geschwindigkeit aus den Augen. Mittlerweile war klar, dass es sich nicht um einen Zivilwagen der Polizei, sondern um ein privates Fahrzeug handelte. Die Fahndung endete mit der Kontrolle in Steffenberg, als der BMW vor einer roten Ampel stand. Der am Steuer sitzende 19.Jährige stand nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln. Die Polizei stellte das innen vor der Windschutzscheibe angebrachte Blaulicht sicher und ermittelt u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der BMW-Fahrer war am Dienstagabend offenbar zumeist auf der B 253 zwischen den Landkreisen Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf unterwegs. Wem ist das Fahrzeug zu dieser Zeit durch die Fahrweise noch aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Herborn: Randalierer leistet Widerstand –

Gestern Abend nahmen Herborner Streifen einen 45-Jährigen fest. Der hatte Gegenstände vom Balkon seiner Wohnung auf die Händelstraße geworfen und sich gegen seine Festnahme gewehrt. Gegen 18.20 Uhr meldeten besorgte Anwohner über den Notruf der Polizei, das ein Nachbar Flaschen und Mobiliar aus dem Fenster werfe und bereits ein Auto beschädigt habe. Beim Eintreffen der Polizisten hatte sich der 45-Jährige wieder in seine Wohnung zurückgezogen. Auf Klingeln öffnete er den Ordnungshütern nicht, sondern begann erneut Sachen aus der Wohnung auf die Straße zu werfen. Die Polizisten verschafften sich kurzerhand gewaltsam Zutritt zur Wohnung, worauf der 45-Jährige diese mit einem Spiegel und anderen Gegenstände bewarf. Sie überwältigten den Angreifer mit Pfefferspray, zudem kam ein Diensthund zum Einsatz. Hierbei erlitt ein Kollege einen Biss des Diensthundes in den Unterarm. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Aggressors und des verletzten Kollegen. Der 45-Jährige wurde einem Arzt in einer psychiatrischen Einrichtung vorgeführt, der seine Einweisung anordnete. Der von dem Diensthund gebissene Kollege konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Ein Blumentopf traf einen vor dem Haus geparkten Peugeot – den Schaden auf der Motorhaube schätzt die Polizei auf mindestens 300 Euro. Den Angreifer erwarten Strafverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Wetzlar: Verkaufsanhänger durchwühlt –

Auf Beute aus einem Foodtruck hatten es Diebe in der Sophienstraße abgesehen. Zwischen Montagabend, gegen 19.00 Uhr bis Dienstag, gegen 11.10 Uhr hebelten die Täter die Verkaufsklappe des vor der Post abgestellten Gefährts auf und stiegen ein. Sie ließen diverse Lebensmittel im Wert von knapp 100 Euro mitgehen. Die Aufbruchschäden können noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar. Hebelbeschädigungen entdeckt –

Offensichtlich versuchen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der „Franzenburg“ einzusteigen. Am Montag entdeckten Bewohner vier frische Hebelmarken an einem Kellerfester des Hauses. Bereits Ende Juni hatten Diebe versucht im Erdgeschoss ein Fenster aufzubrechen. Wann genau die Täter sich an dem Kellerfenster zu schaffen machten, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang in den zurückliegenden Wochen Personen oder Fahrzeuge in der Franzenburg auffielen. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Unbekannte bereiten Kabeldiebstahl vor –

Auf einer Baustelle im „Dillfeld“ trieben Kabeldiebe ihr Unwesen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter gestern Abend, gegen 20.00 Uhr, die Alarmsysteme der Baustelle auslösten. Bis zum Eintreffen einer Streife hatten sie bereits Kupferkabel beschädigt, um dieses letztlich stehlen zu wollen. Offensichtlich fühlten sie sich gestört und suchten ohne Beute das Weite. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe gestern Abend an der Baustelle beobachtet? Wem sind im Dillfeld in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.