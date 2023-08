Geldbörsendiebstahl

Um 16:35 Uhr hielt sich gestern Nachmittag eine 68-Jährige aus Sontra in einem Bekleidungsgeschäft in der Herrengasse in Sontra auf. Dort stellte sie ihre Handtasche auf einem Tresen ab. In einem unbeobachteten Moment entwendete eine unbekannte Täterin die Geldbörse mit Bargeld und verschiedenen Ausweisen sowie dem Handy aus der Tasche. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, südeuropäischer Phänotyp, ca. 40 bis 50 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Sie hat kurze dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Unfall beim Fahrspurwechsel

Um 18:20 Uhr befuhr gestern Abend eine 62-Jährige aus der Gemeinde Meinhard mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Eschwege stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich zur B 249 hielt sie an der dortigen Ampel bei Rot auf der rechten Geradeausspur an. Sie beabsichtigte dann auf die rechte Abbiegespur zu wechseln, übersah dabei aber einen vorbeifahrenden Pkw, der von einer 19-Jährigen aus Südeichsfeld gefahren wurde. Die 19-Jährige wich mit ihrem Auto nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei wurde der rechte vordere Reifen ihres Autos am Bordstein derart beschädigt, dass eine Weiterfahrt nur noch bis zum nächsten Parkplatz möglich war. Schaden: 200 EUR.

Vorfahrt missachtet

Um 09:30 Uhr befuhr gestern Morgen ein 88-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Goldbachstraße in Eschwege. Im Kreuzungsbereich „Wolfsgraben/Luisenstraße“ missachtete der 88-Jährige die Vorfahrt eines Pkws, der die Luisenstraße in Richtung „Wolfsgraben“ befuhr. Dieser Pkw wurde von einem 71-Jährigen aus Dorfen gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfallfluchten

Zwischen 07:30 Uhr und 16:15 Uhr ereignete sich am 07.08.23 in der Moritzstraße in Höhe der Hausnummer 2 eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Mercedes vermutlich beim Ein- oder Ausparken im vorderen linken Fahrzeugbereich angefahren und beschädigt. Hinweise: 05651/9250.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich gestern Abend in der Leuchtbergstraße in Eschwege. Gegen 19:30 Uhr hatte eine 40-jährige Eschwegerin ihren Pkw dort abgestellt, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Bei Rückkehr bemerkte sie, dass ihr Pkw Kia im Bereich der Beifahrertür angefahren und beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 2000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Zwischen Albungen und Wellingerode kollidierte heute Morgen, um 08:17 Uhr, ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Berkatal mit einem Reh. Das Reh wurde nicht mehr aufgefunden; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 07.08.23, 16:00 Uhr und dem 08.08.23, 10:00 Uhr wurde in der Straße „Am Güterbahnhof“ in Bad Sooden-Allendorf durch Unbekannte eine Gebäudefassade einer Firma mit einem Graffiti in der Größe von 3 x 1,5 Metern beschmiert. Dabei wurde mehrfarbig das Wort „CASIO“ aufgesprüht. Diese Bezeichnung wurde auch bei den vorausgegangenen Graffitischmierereien in den letzten Tagen verwendet. Der Sachschaden wird in diesem Fall mit ca. 500 EUR angegeben. Um Hinweise bitte die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Telefonnummer: 05652/9279430.

Diebstahl von E-Scooter

Am gestrigen Dienstag wurde im Bereich der Marktstraße in Eschwege ein E-Scooter entwendet. Dieser war ungesichert in Höhe Haus-Nr.8 abgestellt worden. Die Tat ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr. Schaden: ca. 500 EUR. Hinwiese: 05651/9250.

Polizei Sontra

Pflegekräfte angegriffen

In der Lohgasse in Datterode musste gestern Vormittag die Polizei eingreifen, nachdem ein Patient in den Räumlichkeiten der dortigen Wohnstätte die Pflegekräfte anging. Der erst seit kurzem dort untergebrachte 51-Jährige hat dabei eine weibliche Pflegekraft angegriffen und zu Boden gebracht. Dabei legt sich der korpulente Mann auf die Pflegekraft, die sich dadurch nicht aus der Lage befreien konnte. Neben Luftnot, zog sie sich Prellungen zu, die später im Krankenhaus untersucht wurden. Die zwischenzeitlich angeforderte Polizeistreife der Polizeistation Sontra sowie eine Streife aus Eschwege mussten die massive Gegenwehr des 51-Jährigen brechen, um diesen dem Rettungsdienst zwecks Einweisung zuzuführen. Hierbei kam es auch zum Einsatz von Pfefferspray. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter an der Hand verletzt. Es stellte sich dann heraus, dass auch eine zweite Pflegekraft leicht verletzt wurde.

Wildunfall

Um 01:34 Uhr befuhr in der vergangenen Nacht ein 18-Jähriger aus Sontra die B 27 zwischen Wichmannshausen und Sontra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der diesen nicht überlebte. Sachschaden am Pkw: ca. 1500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wegen Spinne von Fahrbahn abgekommen

Um 19:10 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 44-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die B 27 von der Autobahn kommend in Richtung Witzenhausen. In der Gemarkung von Neu-Eichenberg klappte er die Sonnenblende herunter, wobei eine Spinne herunterfiel. Bei dem Versuch diese vom Körper zu entfernen, kam der 44.-Jährige mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Diebstahl von Fahrrad

Zwischen dem 06.08.23, 18:00 Uhr und dem 08.08.23, 13:00 Uhr wurde in der Steinstraße in Witzenhausen ein E-Bike der Marke „Raymon Trailray 11.0“ entwendet. Das mattgrüne Trekkingrad war verschlossen in einem Schuppen abgestellt, aus dem es gestohlen wurde. Der Schaden wird mit ca. 3500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Unnötiges Hin- und Herfahren

Auf dem oberen Parkdeck des Herkules-Marktes in der Mündener Straße in Witzenhausen wurde gestern Abend, um 22:18 Uhr, ein 18-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Grund hierfür war ein lärmverursachendes Umherfahren mit dem Auto. Bei der Kontrolle wurde zudem noch ein Butterflymesser in der Ablage der Fahrertür aufgefunden und sichergestellt. Diesbezüglich wurde eine Anzeige nach dem Waffengesetz (Besitz eines verbotenen Gegenstandes) eingeleitet. Das unnötige Umherfahren stellt eine Ordnungswidrigkeit dar.