Bundespolizei sucht Zeugen – Kabeldiebe an Bahnstrecke am Werk

Spangenberg (Schwalm-Eder-Kreis) – Bislang Unbekannte haben an der

ICE-Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg, im Bereich des Nordportals des

Wildsberg-Tunnels rund 300 Meter Kupferkabel gestohlen. Der Mitarbeiter einer

Baufirma hatte den Diebstahl entdeckt und zunächst Strafanzeige bei der Polizei

in Melsungen erstattet.

Der entstandene Gesamtschaden wird bisher auf rund 60.000 Euro geschätzt. Die

Tatzeit kann auf den Zeitraum von Sonntag (6.8.), 13 Uhr bis Montag (7.8.), 9

Uhr eingegrenzt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann oder wem dieses Material zum Kauf

angeboten wird, der wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr.

0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti an Metzgerei

Gudensberg: Tatzeit: Sonntag, 06.08.2023, 23:30 Uhr bis Dienstag, 08.08.2023, 07:00 Uhr

Unbekannte haben in dem Zeitraum von Sonntag bis Dienstag die Fassade einer Metzgerei in der Untergasse in Gudensberg mit pinker Farbe besprüht. Betroffen von den Graffitis war auch ein Verkaufsautomat des Betriebes. Hierdurch entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 500,- EUR.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05622 9966-0.

Sachbeschädigung durch Graffiti an Schulgebäude

Niedenstein: Tatzeit: Samstag, 15.07.2023 bis Dienstag, 08.08.2023

Im Laufe der letzten Wochen haben unbekannte Täter in der Friedensstraße die Außenwände der Louise-Schröder-Schule mit Graffiti beschmiert. Die Täter besprühten dabei die Außenwände der Turnhalle sowie Teile des Betreuungsgebäudes mit schwarzer Farbe. Weiterhin wurde im Außenbereich ein Smiley auf eine Fallschutzmatte aufgesprüht. Durch die Schmierereien ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstanden.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05622 9966-0.