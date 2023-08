Korbach: Die Polizei-News

Battenberg – Wasserzähler und Rohrzange aus Werkzeugkiste gestohlen, verdächtige Fahrzeug gesehen

Am Montag(7. August) gegen 16.00 Uhr kam es in der Erfurter Straße in Battenberg zu einem Diebstahl von mehreren Wasserzählern und einer Rohrzange aus einer Werkzeugkiste.

Ein Handwerker hatte seine Werkzeugkiste auf dem Gehweg in der Nähe seines Autos abgestellt. Als er nach wenigen Minuten aus einem Haus zurückkehrte, musste er feststellen, dass insgesamt etwa 20 ausgesonderte analoge und digitale Wasserzähler sowie eine Rohrzange aus der Werkzeugkiste entwendet worden waren. Durch eine Zeugin konnte ein weißer Lieferwagen mit KS-Kennzeichen gesehen werden, der im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnte.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer nähere Angaben zu dem weißen Lieferwagen machen oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Frankenberg unter der Tel. 06451-72030 zu melden.