Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugen nach Unfallflucht gesucht – Offenbach

(fg) Offenbar beim Aus- beziehungsweise Einparkvorgang hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag einen auf dem Waldemar-Klein-Platz (großer Parkplatz am Stadion Bieberer Berg) geparkten Smart beschädigt. Dieser wies Beschädigungen am Außenspiegel der Beifahrerseite, an der vorderen Stoßstange sowie am dortigen Kotflügel auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 9.30 und 14 Uhr. Zeugen melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs – Offenbach

(fg) Eine Streifenbesatzung stoppte am späten Dienstagabend einen 33 Jahre alten Rollerfahrer in der Mühlheimer Straße (180er-Hausnummern) und kontrollierte diesen. Bei der Kontrolle gegen 23.20 Uhr stellten die Beamten fest, dass der Fahrer der Aprilia ohne gültige Fahrerlaubnis und offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs war. Der 33-Jährige musste sein Gefährt zunächst abstellen und eine Blutprobe abgeben. Auf den Offenbacher kommt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu; zudem besteht der Verdacht der Drogenfahrt.

Bereich Main-Kinzig

Zeugen gesucht: Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung im Straßenverkehr – Hanau

(fg) Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger am Montagnachmittag in der Ludwigstraße ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 46-Jähriger in seinem weißen Opel Corsa die Ludwigstraße von der Innenstadt kommend in Richtung der Bundesstraße 43a (Steinheim). Da ein Fußgänger die Fahrbahn in Höhe der dortigen Buswendeschleife querte, musste der Opel-Fahrer laut eigenen Angaben stark abbremsen, bis sein Wagen schließlich zum Stehen kam. Der Fußgänger, ein 83-jähriger Mann aus Hanau, habe dann mit einem Regenschirm in Richtung des Opels geschlagen, weshalb ein Kratzer am Wagen entstand. Daraufhin parkte der Opel-Fahrer sein Auto in der Straße „An der Mainbrücke“ in Höhe der Hausnummer 19 und stellte den Rentner zur Rede. Im Rahmen des Streits soll der 46-Jährige den Fußgänger ins Gesicht geschlagen haben, weshalb dieser in ein Gebüsch stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 auf der Wache der Polizeistation in Großauheim zu melden.