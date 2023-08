Fußgängerin bei Unfall in „Schenkebier Stanne“ schwer verletzt

Kassel-Nord: Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 62-jährige Fußgängerin bei einem Unfall, der sich am heutigen Mittwochmorgen gegen 9:10 Uhr in der Straße „Schenkebier Stanne“ in Kassel ereignete. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, wollte die Fußgängerin von der Haltestelle „Holländische Straße“ kommend die „Schenkebier Stanne“ überqueren. Hierbei war sie nach Angaben von Zeugen zwischen stehenden Fahrzeugen auf die Straße gelaufen, die auf dem rechten Fahrstreifen an der roten Ampel warteten. Anschließend soll sie auf die Linksabbiegespur getreten sein, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 67-jähriger Mann aus Baunatal, der dort mit seinem VW auf die Ampel zufuhr, konnte einen Zusammenstoß mit der plötzlich von rechts kommenden Fußgängerin nicht mehr verhindern und erfasste die Frau. Rettungskräfte brachten die 62-Jährige aus Kassel mit Kopfverletzungen und dem Verdacht auf Knochenbrüche in ein Kasseler Krankenhaus. An dem Auto des Baunatalers war ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Einbrüche in Regiotram – mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Wolfhagen (Landkreis Kassel) – Am vergangenen Sonntag (6.8.) ging der

Bundespolizei Kassel ein 43-jähriger mutmaßlicher Einbrecher aus Wolfhagen ins

Netz. Der Mann gilt als dringend tatverdächtig. Er soll zum wiederholten Male in

eine im Wolfhager Bahnhof abgestellte Regiotram eingebrochen sein.

Bei den Taten soll er es auf die Geldkassetten der Fahrausweisautomaten

abgesehen haben. Nicht immer war er erfolgreich, oft wird der Automat nach

Abstellen des Zuges geleert. So war es auch am vergangenen Sonntag. Bisher soll

der Tatverdächtige mutmaßlich rund 3000 Euro erbeutet haben. Die genauen Beträge

müssen noch ermittelt werden.

Seit Anfang des Jahres hat die Bundespolizei insgesamt sechs Einbrüche

registriert. Wie viele Taten dem 43-Jährigen zugeordnet werden können, ist noch

Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Beamten konnten den Mann dieses Mal auf frischer Tat beobachten und

anschließend, mit Unterstützung der Polizei Wolfhagen, festnehmen.

Hoher Sachschaden

Bei allen bisherigen Einbrüchen ist durch Reparaturkosten ein Sachschaden von

insgesamt rund 50.000 EUR entstanden.

Wohnung durchsucht

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes stellten die

Polizisten zahlreiches Beweismaterial sicher.

Da der Tatverdächtige offensichtlich Betäubungsmittel konsumiert hatte und

augenscheinlich gesundheitliche Beschwerden zeigte, kam er zum ärztlichen Dienst

in die Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden.

Gegen den 43-Jährigen wurde vergangenen Montag die Untersuchungshaft angeordnet.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren

wegen Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Bar und Imbiss in Vellmar von Einbrechern heimgesucht: Zeugen gesucht

Vellmar (Landkreis Kassel): Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Einbrüchen in eine Bar und einen Imbiss in Vellmar, die sich in den vergangenen beiden Nächten ereignet haben, nach Zeugen. Beide Taten könnten auf das Konto derselben unbekannten Einbrecher gehen.

Zunächst war es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu dem Einbruch in die Bar am Rathausplatz gekommen. Nachdem die unbekannten Täter zunächst vergeblich versucht hatten, eine Tür zu der Gaststätte aufzuhebeln, öffneten sie gewaltsam ein Oberlicht und stiegen so in das Gebäude ein. Mit einer geringen Menge Wechselgeld flüchteten sie anschließend durch das aufgebrochene Fenster wieder nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Der Einbruchsversuch in den Imbiss im Mittelring ereignete sich in der Nacht zum heutigen Mittwoch im kurzen Tatzeitraum zwischen 23:50 und 00:30 Uhr. Auch in diesem Fall gingen die Einbrecher ein Oberlicht an, nachdem sie einen Stuhl als Steighilfe genutzt hatten. Ob die Täter möglicherweise gestört wurden, ist nicht bekannt, denn sie traten aus unbekannten Gründen die Flucht an, ohne die Gaststätte betreten zu haben.

Zeugenhinweise zu den beiden Einbrüchen werden unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei entgegengenommen.

Unbekannter verletzt Busfahrer durch Kopfstöße: Polizei sucht jugendliche Zeugen, die Täter festhielten

Kassel-Mitte: In einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wenden sich die Beamten der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Der Fall hatte sich am Mittwoch, dem 26. Juli, gegen 22:15 Uhr, an der Bushaltestelle in der Kasseler Mauerstraße, nahe Kölnische Straße, ereignet. Ein 45-jähriger Busfahrer war nach seiner Schilderung vor der Weiterfahrt mit einem Fahrgast in Streit geraten, der noch in den Bus gesprungen war, als sich die Türen bereits schlossen. Während er dort an der sich nicht mehr schließenden Hintertür arbeitete, habe ihn der Fahrgast beleidigt und sich beschwert, warum er so lange brauche. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte dem 45-Jährigen vor der Hintertür des Linienbusses mehrere Kopfstöße gegeben haben. Er verlor daraufhin das Bewusstsein und ging zu Boden, so der Busfahrer. Als er wieder zu sich gekommen sei, hätten ihm mehrere Fahrgäste aufgeholfen, während zwei oder drei Jugendliche versucht haben sollen, den Täter festzuhalten. Dieser habe sich jedoch losreißen und unerkannt flüchten können. Der Busfahrer ließ sich noch in der Nacht ambulant in einem Krankenhaus behandeln und erstattete am folgenden Tag eine Anzeige bei der Polizei. Die bisherigen Ermittlungen führten leider nicht zur Identifizierung des Täters. Es soll sich um einen 25 bis 33 Jahre alten, ca. 1,75 Meter großen Mann mit normaler bis sportlicher Statur gehandelt haben, der einen dunkelblonden, ca. drei Zentimeter langen Vollbart hatte und ein graues T-Shirt sowie eine schwarze Jeans trug.

Die Jugendlichen, die versucht hatten, den Täter festzuhalten, sowie weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.