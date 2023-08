Zwei Leichtverletzte

Rotenburg. Am Dienstag (08.08.), gegen 17.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten. Derzeitigen Erkenntnissen nach wollte eine 72-jährige Frau aus Rotenburg mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links auf die Kasseler Straße in Richtung Innenstadt einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 22-jährigen Frau aus Wabern. Die junge Frau war stadtauswärts in Richtung Alheim unterwegs. Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall leichtverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt circa 25.000 Euro.

Bad Hersfeld. Am Dienstag (08.08.), gegen 19.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße zum Zusammenstoß eines 57-jährigen Pkw-Fahrers aus Hünfeld sowie eines 30-jährigen Pkw-Fahrers aus Bad Hersfeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Pkw auf der BAB 5

Am Mittwoch (09.08.), gegen 06.45 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Karlsruhe mit seinem Lastzug die BAB 5 vom Reiskirchener Dreieck kommend in Richtung Hattenbacher Dreieck. Zwischen der Anschlussstelle Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck geriet der Fahrer vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme von dem rechten auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem VW Passat eines 59-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis. Der Pkw, besetzt mit vier Insassen, touchierte in der Folge die Mittelschutzplanke. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde der Pkw schließlich von dieser abgewiesen, schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen die Außenschutzplanke, wo er schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Eine Insassin des VW Passats, die Ärztin ist, kümmerte sich umgehend um den 60-jährigen Fahrer des Lastzuges. Der 59-jährige Fahrer des Pkw und ein 57-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Alle drei Personen kamen zur medizinischen Versorgung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Zur Reinigung der Fahrbahn von Schmutz und Trümmerteilen wurde die Autobahnmeisterei aus Alsfeld hinzugezogen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 60.000 Euro.

Bei dem Verkehrsunfall kam es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

Ihre Polizei warnt vor Trickbetrügereien über Messenger-Dienste – Erneut vermehrte Meldungen

Bad Hersfeld. Trickbetrüger geben sich gegenüber osthessischen Bürgerinnen und Bürgern über Messenger-Dienste immer wieder als nahe Verwandte beziehungsweise Angehörige aus – mit dem Ziel, sie um ihr Erspartes zu bringen.

„Mama? Bist du’s?“ Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich die Täter beim Trickbetrug am Telefon. Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

Verstärkte Nutzung von Messenger-Diensten

Immer wieder bedienen sich die Schwindler auch verstärkt dem Messenger-Dienst WhatsApp, um an das Ersparte von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen.

Die Betrüger schreiben ihren späteren Opfern eine WhatsApp-Kurznachricht, in der sie sich als nahe Verwandte oder Bekannte ausgeben, deren altes Handy kaputt gegangen sei. Manchmal erreichte die späteren Geschädigten aber zunächst auch eine SMS in der sie aufgefordert wurden, den angeblichen Verwandten auf WhatsApp zu kontaktieren. In den Mitteilungen behaupten die Schwindler, dass die angezeigte und den Opfern bisher unbekannte Rufnummer die neue Erreichbarkeit des Angehörigen sei. Aufgrund des defekten Mobiltelefons könne der Verwandte nun nicht mehr auf sein Online-Banking zugreifen, müsse aber eine dringende Terminüberweisung durchführen. Er bitte daher um eine vorübergehende finanzielle Unterstützung, indem die potentiellen Opfer diese Überweisung an einen ihnen unbekannten Empfänger – oftmals im Ausland – durchführen sollen.

Mit ebensolchen Schwindeleien nah

men Trickbetrüger in jüngster Vergangenheit immer wieder Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern aus Bad Hersfeld auf – teilweise mit Erfolg. So erbeuteten die dreisten Täter in kürzester Zeit insgesamt einen hohen vierstelligen Geldbetrag.

Ihre Polizei warnt daher eindringlich:

Übergeben oder Überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an

Ihnen unbekannte Personen oder Konten! Seien Sie insbesondere skeptisch, wenn Sie eine Sofortüberweisung durchführen sollen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über

Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen! Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich „neuen“ Rufnummern

von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, „alten“ Telefonnummern zu kontaktieren! Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte

über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an!

Trickbetrug ist vielfältig! Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Kennzeichen entwendet

Hünfeld. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag (08.08.) von einem grauen Opel Astra und einem blauen Daimler GLC jeweils das hintere amtliche Kennzeichen „FD-XX 3330“ und „FD-MD 2711“. Die Fahrzeuge waren seitlich in der Straße „Brauereiweg“ geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anhänger gestohlen

Burghaun. Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag (01.08.) und Dienstag (08.08.) auf bislang unbekannte Weise einen gesicherten Anhänger des Herstellers Gromex im Wert von rund 13.000 Euro. Derzeitigen Erkenntnissen nach haben sich die Langfinger vermutlich über einen angrenzenden Feldweg Zugang zu einem Firmengelände in der Straße „Am Grubener Weg“ verschafft, auf welchem der Anhänger abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen FD-FK 2017 eines grauen VW Golf stahlen Unbekannte am Dienstag (08.08.). Zur Tatzeit, zwischen 11 Uhr und 22.30 Uhr, stand das Auto auf einem Parkplatz in der Landgraf-Hermann-Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Umgestürzter Baum sorgt für Unfall auf der A7

Am frühen Mittwochmorgen (09.08.), gegen 3.45 Uhr, ereignete sich auf der A 7 in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Derzeitigen Erkenntnissen nach fuhren kurz vor der Landesgrenze Bayern fünf Lkw über einen am rechten Fahrbahnrand liegenden Baum, der kurz zuvor umgestürzt war. Glücklicherweise wurde hierbei keine Person verletzt. Durch das Überfahren der Baumkrone entstanden an den Führerhäusern und den Unterböden der Fahrzeuge Sachschäden. Hierbei kam es nach ersten vorläufigen Schätzungen zu einer Gesamtsachschadenshöhe im mittleren fünfstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig weiterfließen. Zur einer größeren Verkehrsbehinderung kam es hierbei nicht. Im Einsatz war neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg die Freiwillige Feuerwehr Uttrichshausen. Die Autobahnmeisterei war mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

Alleinunfall mit schwer verletzter Pkw-Fahrerin

Am Dienstag (08.08.), gegen 20.19 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus einem Stadtteil von Hünfeld schwer verletzt wurde. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Landesstraße 3173 kommend aus Richtung Großentaft in Richtung der Bundesstraße 84. Aus unbekannten Gründen kam die Fahrerin dann rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den dortigen Flutgraben und überschlug sich mit ihrem Pkw, bis sie wieder auf der Fahrbahn, auf dem Dach liegend, zum Stehen kam. Von Ersthelfern konnte die 19-Jährige dann aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde durch den Unfall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von 750 Euro. Der Rettungshubschrauber und die Feuerwehren aus Hünfeld und Großenbach waren im Einsatz. Die Landstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Lkw fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lkw auf – eine Person verletzt – hoher Sachschaden

Am Dienstag (08.08.), gegen 16.30 Uhr, kam es auf der Autobahn A 7, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld/West zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein 45-jähriger Fahrer aus Lengerich kommend mit seinem Lkw im Steigungsbereich. Vor ihm fuhr ein 28-jähriger Fahrer aus Polen, ebenfalls mit seinem Lkw.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 45-jährige auf den vorausfahrenden Lkw aus Polen auf. Hierbei wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Aufgrund der Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Während der Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn in Richtung Süden für circa 45 Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.