Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Festnahme nach Ladendiebstahl,

Bad Homburg, Louisenstraße, 08.08.2023, 16:50 Uhr

Am Dienstagnachmittag konnten zwei Ladendiebe in der Louisenstraße in 61348 Bad Homburg dank eines Zeugen auf der Flucht gefasst werden. Die zwei männlichen Ladendiebe betraten den Verkaufsraum eines ansässigen Bekleidungsgeschäftes und nahmen mehrere Kleidungsstücke an sich. Anschließend verschwanden sie gemeinsam in einer Umkleidekabine und traten ohne Kleidungsstücke zurückzulassen wieder heraus. Danach verließen sie das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen. Durch einen aufmerksamen Ladendetektiv wurden die dreisten Diebe zu Fuß verfolgt und konnten dadurch zeitnah durch die eingesetzten Streifenbeamten festgenommen werden. Da sich einer der beiden Beschuldigten gegen die Festnahme zur Wehr setzte wurde er zu Boden gebracht. Hierbei verletzte er sich leicht.

Betrug mittels Messengerdienst,

Oberursel, Dienstag, 08.08.2023

(jg) Am Dienstag fiel ein Oberursler dreisten Betrügern zum Opfer, welche sich die „WhatsApp“-Betrugsmasche zu Nutze machten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage und führen weiter fort, dass sie eine neue Telefonnummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen eines Kindes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, tätigte der Herr aus Oberursel eine dreistellige Überweisung. Erst nach dem persönlichen Kontakt mit dem Sohn fiel der Betrug auf. Die gleiche Vorgehensweise wurde ebenfalls am 08.08.2023 bei einer Oberurslerin versucht. Diese reagierte jedoch nicht auf die Nachrichten und brachte den Versuch direkt zur Anzeige. Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer „neuen Rufnummer“ berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl, Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Altkönigstraße, Montag, 07.08.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 08.08.2023, 16:00 Uhr

(eh) Zwischen Montag, dem 07.08.2023, 18:00 Uhr, und Dienstag, dem 08.08.2023 16:00 Uhr, kam es in Kronberg im Taunus-Oberhöchstadt in der Altkönigstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Unbekannte machten sich dort mittels Hebelwerkzeug an der Terrassentür eines Einfamilienhauses zu schaffen. Ohne in das Innere des Gebäudes einzudringen, entfernten sich die Täter unbemerkt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 1.500EUR.

Hinweise zu Identität der Unbekannten oder des Tatherganges nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0 Entgegen.

Gescheiterter Wohnungseinbruchdiebstahl, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Dienstag, 01.08.2023, bis Dienstag, 08.08.2023, 17:50 Uhr

(eh) In der Zeitspanne zwischen Dienstag, dem 01.08.2023, bis Dienstag, dem 08.08.2023, 17:50 Uhr, kam es in Bad Homburg v. d. Höhe in der Louisenstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Unbekannte versuchten dort durch das Aufhebeln der Balkontür ins Innere des Mehrfamilienhauses zu gelangen. Dies scheiterte jedoch, sodass die Täter vom Tatobjekt abließen. Der entstandene Schaden an der Tür beläuft sich auf circa 250EUR. Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0 entgegen

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Castillostraße, Montag, 07.08.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag 08.08.2023, 07:00 Uhr

(eh) In der Nacht von Montag, dem 07.08.2023, 20:00 Uhr, auf Dienstag, dem 08.08.2023 07:00 Uhr, kam es in Bad Homburg v. d. Höhe-Kirdorf in der Castillostraße zu mehreren Kfz-Sachbeschädigungen. Die Täter beschädigten dort mit einem unbekannten Gegenstand sechs geparkte Autos der Marken BMW, Opel, Skoda, Hyundai und Jaguar. Hierbei entstanden Lackschäden in Höhe von insgesamt 8.000EUR. Hinweise zum Tathergang oder der Täter liegen nicht vor.

Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0 um Hinweise.

Sachbeschädigung an Grundschule,

Glashütten, Schloßborn, Ringstraße, Montag, 31.07.2023, bis Dienstag, 08.08.2023

(eh) Im Zeitraum zwischen Montag, dem 31.07.2023, und Dienstag, dem 08.08.2023, kam es auf dem Schulgelände der Grundschule in Glashütten-Schloßborn in der Ringstraße zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Unbekannte Täter beschmierten im oben genannten Zeitraum die Fassade sowie einen Holzboden mit gelber Farbe. Täterhinweise liegen nicht vor. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 500EUR.

Täterhinweise nimmt die Polizeistation in Königsstein unter der Rufnummer 06174 / 9266 – 0 entgegen.

Unfall mit Schwerverletzten,

Wehrheim, Usinger Straße Ecke B456, 08.08.2023, 13:20 Uhr

(jg) Am Dienstagmittag gegen 13:20 Uhr kollidierte auf der B456 bei Wehrheim ein PKW mit einem LKW. Die 84-jährige Fahrerin eines grauen Toyota Yaris wollte von der Usinger Straße auf die B456 in Richtung Usingen abbiegen als sie den herannahenden LKW eines 63-jährigen übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 84-jährige Fahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 13.000EUR.