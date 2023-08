Main-Taunus: Die Polizei-News

Betrugsversuch mittels Messengerdienst, Kelkheim, Dienstag, 08.08.2023

(jg) Am Dienstag wäre ein Kelkheimer Bürger beinahe dreisten Betrügern zum Opfer gefallen, welche sich die „Whatsapp“-Betrugsmasche zu Nutze machen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage und führen weiter fort, dass sie eine neue Telefonnummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen eines Kindes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Die unbekannten Täter nahmen Kontakt zu dem Kelkheimer auf und gaben sich als dessen Sohn aus. Sie forderten eine vierstellige Rechnung zu bezahlen. Der Kelkheimer reagierte jedoch nicht auf die Nachrichten und brachte den Versuch direkt zur Anzeige. Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer „neuen Rufnummer“ berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

Altkleidercontainer brennt,

Hochheim am Main, Stettiner Straße, Dienstag, 08.08.2023, 18:04 Uhr

(my)Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Dienstag in der Stettiner Straße in Hochheim am Main ein Altkleidercontainer in Brand. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte das Feuer gegen 18:05 Uhr und informierte zunächst die Feuerwehr und im Anschluss die Polizei. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen, sodass sich das Feuer nicht ausbreiten konnte und andere Objekte in der Nähe beschädigt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem etwa 1.500,00 Euro hohen Sachschaden aufgenommen. Hinweise werden von der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06192-20790 entgegengenommen.

Diebstahl und Beschädigung eines Getränkeanhängers, Hofheim am Taunus, Weilbacher Straße, Sonntag, 06.08.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 07.08.2023, 15:00 Uhr

(my)In der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag kam es auf dem Grundstück des Motorradsportclub Diedenbergen zu einem Diebstahl eines Getränkewagens. Der Anhänger wurde vermutlich Mithilfe eines Kraftfahrzeugs entwendet und anschließend außerhalb des Geländes in der Weilbacher Straße wieder aufgefunden. Das amtliche Kennzeichen des Anhängers MTK-AK 292, sowie das Vorhängeschloss an der Tür des Getränkewagens wurden durch die unbekannten Täter entwendet. Aus dem Innenraum des Anhängers, in dem sich hauptsächlich Leergut und Getränke befanden, wurde nichts entnommen. Hinweise werden von der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06192-20790 entgegengenommen.

Offensive Präventionsaktion im Rahmen der Sicherheitskampagne MTK,

Dienstag, 15.08.2023, 09 Uhr bis 13 Uhr, Kelkheim am Taunus, Am Marktplatz,

Donnerstag, 17.08.2023, 09 Uhr bis 13 Uhr, Flörsheim am Main, Einkaufszentrum, Wickerer Str. 50

(fm) Damit das Telefon nicht zum Tatort wird, informiert die Polizeidirektion Main-Taunus ganz „real“ ohne Telefonschnur, wie man sich vor aktuellen Betrugsmaschen schützen kann. Im Jahr 2023 gab es im Landkreis bereits 19 angezeigte vollendete Schockanrufe. Die Betrügerinnen und Betrüger gaukeln den angerufenen Personen vor, dass Angehörige dringend auf finanzielle Hilfe angewiesen seien. Oft wird vorgetäuscht, dass ein Verwandter eine Straftat oder einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Gefängnisstrafe drohe. Zur Zahlung einer angeblichen „Kaution“ oder einer „Entschädigung“ wird das Opfer massiv unter Druck gesetzt. Die Polizeidirektion begegnet diesen Straftaten nicht nur mit intensiven Ermittlungen, sondern auch mit offensiver Prävention. Im Rahmen der Sicherheitskampagne Main-Taunus werden gemischte Teams, bestehend aus Sicherheitsberaterinnen und Sicherheitsberatern für Senioren des Präventionsrates, der Kriminalpolizei und des Sachgebietes Prävention, an zwei Tagen eine offensive Präventionsaktion im Kreisgebiet durchführen. An stark frequentierten Plätzen wird an den Tagen ein Stand aufgebaut, um zu informieren und fachkundig zu beraten. Darüber hinaus werden mobile Teams im Kreisgebiet unterwegs sein und die Zielgruppe der Betrüger proaktiv ansprechen. Die Polizeiteams suchen dann beispielsweise auch Banken auf, um das dortige Personal zu sensibilisieren. Das Besondere ist die Mischung aus Ermittlern, die die Fälle selbst bearbeiten, und Präventionsfachleuten, die warnen oder Opferbetreuung anbieten. Seitens der Täterinnen und Täter werden immer neue taktische Raffinessen eingesetzt, um ältere Menschen finanziell zu schädigen. Deshalb ist es wichtig, dass die Seniorinnen und Senioren im Main-Taunus-Kreis immer „up to date“ sind und auf diese Kriminalitätsformen aufmerksam gemacht werden. Die Sicherheitskampagne Main-Taunus bekämpft die Kriminalitätslage im Kreis phänomenorientiert, integrativ, ganzheitlich, kraftvoll und am Puls der Zeit. Dies bedeutet ausdrücklich auch, dass wie mit dieser Aktion, neue Wege der Prävention beschritten werden. In der Polizeidirektion gibt es ein eigenes Sachgebiet für die Prävention: