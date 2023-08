Bergstrasse

Bensheim: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Bensheim (ots) – Einen 27 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der

Polizeistation Bensheim am späten Dienstagabend (08.08.) in der

Schwarzwaldstraße.

Die Ordnungshüter bemerkten rasch, dass der 27-jährige wohl unter

Cannabiseinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Der Mann wurde daraufhin vorläufig

festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nun erwartet

ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Pfungstadt: Falscher Polizist erbeutet mehrere Tausend Euro

Pfungstadt (ots) – Nachdem Telefonbetrüger am Dienstag (8.8.) mehrere Tausend

Euro von einem Senior erbeuteten, warnt die Polizei erneut vor Schockanrufen und

gibt Ratschläge.

Gegen 12 Uhr rief ein bislang unbekannter Betrüger den Mann an. Er gab sich am

Telefon als Polizist aus und erzählte, dass zum aktuellen Zeitpunkt Ermittlungen

gegen kriminelle Aktivitäten von Bankangestellten durchgeführt würden. Im Zuge

des Telefonats täuschte er glaubhaft vor, die Unterstützung des Angerufenen zu

benötigen und brachte ihn dazu, mehrere Tausend Euro von seinem Konto abzuheben

und diese zur Übergabe bereitzuhalten.

Gegen 17 Uhr händigte der Pfungstädter dann das Geld an einen Komplizen aus, der

mit der Beute floh. Er soll etwa 40 Jahre alt und 180 cm groß gewesen. Laut

Zeugenaussage trug er einen dunklen Fleecepulli und eine dunkle Hose, hatte

einen gebräunten Teint und kurze, dunkle Haare.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 969-0 beim zentralen

Ermittlungskommissariat 40 zu melden.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei erneut dringende Handlungsempfehlungen:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt

die angebliche Amtsperson kommt Suchen Sie die Nummer der Behörde selbst heraus oder lassen sich

diese durch die Telefonauskunft geben

diese durch die Telefonauskunft geben Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis

Verhältnissen preis Verständigen Sie Ihre Angehörigen

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

Darmstadt

Südhessen: Zivilfahnder stoppten auf der Autobahn insgesamt 48 Fahrzeuge und kontrollieren 80 Personen

Südhessen (ots) – Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen

verlaufenden Autobahnen, stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen,

Koblenz, Trier und Mainz sowie Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen am

Dienstag (08.08.), in der Zeit zwischen 11.00 und 18.00 Uhr, insgesamt 48

Fahrzeuge und nahmen hierbei 80 Personen genauer unter die Lupe.

Die flächendeckenden Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer

Eigentumskriminalität dienten insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu

verunsichern sowie Südhessen und die angrenzenden Gebiete für die Täter

„unattraktiv“ zu machen.

Insgesamt wurden zehn Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Palette reichte von

illegalem Aufenthalt, Urkundenfälschung, einem Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz bis hin zu Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen

das Pflichtversicherungsgesetz.

Gegen einen kontrollierten Autoinsassen lag ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr vor. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, konnte aber nach

Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von knapp 1000 Euro seine Fahrt

anschließend wieder fortsetzen.

Darmstadt: Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Darmstadt (ots) – Eine Streife der Polizei Darmstadt hat am Dienstagnachmittag

(8.8.) einen 40 Jahre alten Mann festgenommen. Gegen 15 Uhr fiel der Mann der

Polizeistreife in der Nähe eines Cafes am Marktplatz auf, wie er dort Gäste

belästigte, sich entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Er wurde nach der Festnahme in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Über ein Kilogramm Haschisch bei Kontrolle beschlagnahmt / 24-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Weiterstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt

und des Polizeipräsidiums Südhessen

Bei einer Fahrzeugkontrolle am Dienstagabend (8.8.) nahmen Beamte der

Polizeiautobahnstation Südhessen auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt einen

24-jährigen und ein 22-jährigen Mann fest und stellten Rauschgift sicher. Gegen

das Duo wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels eingeleitet.

Während der Überprüfung auf einer dortigen Tank- und Rastanlage drang leichter

Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren. Im Rahmen der daraufhin erfolgten

Fahrzeugdurchsuchung konnten in einem Rucksack über ein Kilogramm Haschisch,

mehrere Hundert Euro Bargeld sowie ein Reizstoffsprühgerät sichergestellt

werden. Ein Drogenvortest bei dem 22 Jahre alten Fahrer aus Frankfurt schlug

ebenfalls positiv auf Marihuana an, weshalb er eine Blutentnahme über sich

ergehen lassen musste.

Der Fahrzeugführer und sein 24-jähriger Begleiter aus Frankfurt kamen für

weitere Maßnahmen auf die Wache. Nach erfolgter Blutentnahme kam der Wagenlenker

wieder auf freien Fuß. Im Rahmen einer durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt

angeordneten Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten Polizeikräfte bei dem

Beifahrer weiteres Rauschgift sowie Utensilien, die auf einen Drogenhandel

hindeuteten. Er blieb über Nacht in Polizeigewahrsam und wird im Laufe des

Mittwochs einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt, der über die

Untersuchungshaft entscheiden muss.

Weiterstadt: Fahrzeugkontrolle endet mit Festnahme und Ermittlungsverfahren/Polizei stellt Drogen sicher

Weiterstadt (ots) – Die Kontrolle eines Autofahrers endete am Dienstagabend

(8.8.) mit den Festnahmen des 22-jährigen Wagenlenkers und seines 24 Jahre alten

Beifahrers, der Sicherstellung von Drogen sowie der Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens.

Gegen 21 Uhr hatten Beamte der Polizeiautobahnstation Südhessen den Wagen auf

der A 5 gestoppt und die Insassen des Gefährts einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Dabei stellten die Ordnungshüter im Fahrzeuginnenraum einen Rucksack

mit rund einem Kilogramm Haschisch, mehrere hundert Euro und ein Pfefferspray in

Form einer Handfeuerwaffe sicher. Zudem reagierte ein Drogentest beim Fahrer

positiv auf den vorherigen Konsum von Marihuana.

Somit endete die Fahrt für beide auf der Polizeiwache. Der 22-Jährige musste

sich einer Blutentnahme unterziehen. Wegen Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz werden sich die beiden Männer nun strafrechtlich

verantworten müssen.

Ober-Ramstadt: Diebstahl aus Massagegeschäft / Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Ein Massagegeschäft in Ober-Ramstadt hatte ein kriminelles

Duo am Dienstagnachmittag (8.8.) im Visier.

Gegen 16 Uhr betraten die beiden bislang unbekannten Personen das Geschäft in

der Darmstädter Straße und gaben an, einen Termin vereinbaren zu wollen. In

einem Moment der Ablenkung entwendeten die beiden sodann unter anderem Schlüssel

sowie mehrere Geldbeutel. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten aus dem

Geschäft.

Bei den mutmaßlichen Dieben soll es sich um eine männliche Person zwischen 31

und 40 Jahren, 161 – 170 cm Größe, mit schlanker Statur und einem

westeuropäischen Erscheinungsbild handeln, sowie um eine weibliche Person

derselben Altersspanne und Größe, allerdings mit kräftiger Statur,

Sommersprossen und orangefarbenen, schulterlangen Haaren.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06154 / 6330 – 0 bei der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden.

Dieburg: Einbruch in Wohnhaus / Polizei fahndet nach unbekannten Tätern

Dieburg (ots) – Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Dienstagnachmittag (8.8.)

hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach

Hinweisen.

Zwischen 13.30 und 16.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster

ins Innere des Hauses in der Aschaffenburger Straße ein. Dort angekommen

entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Im Anschluss

suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld

bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 beim

Kommissariat 21/22 in Darmstadt zu melden.