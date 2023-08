Mann bedroht Kinder

Gundersheim (ots) – Am Dienstag 08.08.2023 wurde gegen 12.00 Uhr, von einem aufmerksamen Zeugen eine Bedrohung in Gundersheim gemeldet. Hiernach habe ein Mann einen waffenähnlichen Gegenstand auf anwesende Kinder gerichtet und diesen betätigt, wobei es zu einem lauten Knall kam.

Bei Ankunft der Polizeistreife in Gundersheim waren der Mann und die Kinder nicht mehr vor Ort. Der Mann konnte aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Es handelt sich um einen 63-Jährigen aus Gundersheim.

Bei dem verwendeten Gegenstand handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Diese wurde sichergestellt. Die Personalien der geschädigten Kinder sind noch unbekannt.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Alzey bittet um Hinweise zur Identifizierung der Geschädigten Kinder unter 06731/9110.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagmittag in der Höhlchenstraße. Gegen 12:00 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein schwarzer Kleinwagen mit Wormser Ortskennung in Richtung Weinsheim unterwegs war und kurz vor der kreuzenden Hausmühlstraße den linken Außenspiegel eines geparkten PKW touchierte. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr einfach weiter und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms

Taschendiebstahl – Geldbörse aus Rucksack entwendet

Worms (ots) – Am gestrigen Montag wurde eine 65-jährige Wormserin Opfer eines Taschendiebstahls, bei dem ihr Geldbeutel aus ihrem Rucksackt gestohlen wurde. Die 65-Jährige befand sich gegen 14:30 Uhr in einem Geschäft in der Kaiser Passage, als zwei bislang unbekannte Frauen sich in einem Gang nur zögerlich und auf Ansprache zur Seite bewegten.

In diesem Moment der kurzen Ablenkung öffnete eine dritte Täterin hinter ihr unbemerkt den auf dem Rücken getragenen Rucksack der 65-Jährigen und entnahm deren Geldbörse. Der Diebstahl fiel schließlich an der Kasse auf.

Die beiden Frauen im Gang vor der Geschädigten werden wie folgt beschrieben:

Frau 1: korpulent, ca. 175cm groß, südländischer Phänotyp, hellblaues T-Shirt, Handtasche oder Rucksack um den Arm gehangen.

Frau 2: südländischer Phänotyp, auffällig große und spitze Nase, trug einen dünnen blauen Schal über den Kopf.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.