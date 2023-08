Polizei kontrolliert Fußweg durchs Viadukt (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstag Kontrollen im Bereich der Trippstadter Straße durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk legten die Beamten dabei auf den Fußweg, der unter den Bahngleisen hindurchführt.

Die Unterführung ist wegen einer Baustelle nur für den Fußgängerverkehr freigegeben, allerdings mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass 34 Fahrradfahrer sowie E-Scooterfahrer den Weg verbotswidrig befuhren.

Die Verantwortlichen wurden von der Polizei gebührenpflichtig verwarnt. |erf

Polizei bringt Patientin zurück

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau ist am späten Dienstagabend im Stadtgebiet aufgefallen, mit einem Krankenhauskittel bekleidet, schob sie einen Infusionsständer. Eine Verkehrsteilnehmerin informierte vorsorglich die Polizei.

Einsatzkräfte kümmerten sich um die Frau im Kittel. Wie sich herausstellte, war die 27-Jährige Patientin in einer Klinik und von dort unbemerkt verschwunden. Die Polizisten brachten die Frau wohlbehalten zurück. |erf

18-Jähriger kassiert mehrere Strafanzeigen an einem Tag

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle endete für einen 18-Jährigen am Dienstag auf einer Dienststelle der Polizei. Die Vorwürfe: Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahl sowie Verstoß gegen das Waffengesetz. Der junge Mann war gegen 18.45 Uhr von einer Streife „Am Stophelspfad“ angehalten worden, da sich an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen befand.

Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das Gefährt gestohlen war. Der Mann wurde daraufhin durchsucht. Dabei stellten die Beamten einen „braunen Brocken“ und ein Einhandmesser bei ihm fest. Weil der Brocken verdächtig nach Haschisch aussah und roch, fragten die Polizisten den 18-Jährigen, ob er Betäubungsmittel konsumieren würde.

Da der junge Mann angab, zuletzt am Morgen Drogen eingenommen zu haben, brachten die

Beamten ihn für einen Bluttest zur Dienststelle. Ein Test bestätigte, dass es sich bei der Substanz um Haschisch handelte. Das Messer sowie der E-Scooter wurden sichergestellt.

Das Fahrzeug wird dem rechtmäßigen Eigentümer baldmöglichst wieder übergeben. Der 18-Jährige muss sich jetzt auf ein Strafverfahren einstellen. |ksr

Zu seinem eigenen Schutz: Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Ein betrunkener Mann hat am Dienstagabend in der Innenstadt Passanten angepöbelt. Die Polizei nahm den 28-Jährigen in Gewahrsam. Eine Streife traf den Verantwortlichen in der Fruchthallstraße an. Er war derart stark alkoholisiert, dass es ihm sichtlich schwer fiel, sich auf den Beinen zu halten.

Der 28-Jährige war außerdem nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Auf Anordnung einer Richterin nahmen die Beamten den Mann zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam. Vorsorglich untersuchte eine Ärztin den 28-Jährigen, dann schlief er seinen Rausch bis zum Morgen in einer Gewahrsamszelle der Polizei aus. |erf

Mehrere Verkehrsunfälle – von Verursachern fehlt jede Spur

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht nach den Verursachern von zwei Verkehrsunfällen. Bei beiden entstand Sachschaden. Ersterer ereignete sich im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen auf dem Betzenberg. Ein 46-Jähriger hatte seinen Transporter im St.-Quentin-Ring am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt.

Als er am folgenden Morgen wieder zu seinem Mercedes ging, sah er, dass sein Seitenspiegel beschädigt wurde. An diesem wurden grüne Farbanhaftungen festgestellt. Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich im Bereich der Innenstadt. Hier parkte ein 22-Jähriger seinen BMW am rechten Fahrbahnrand der Ländelstraße.

Während das Auto dort abgestellt war, im Zeitraum von 07 Uhr bis 18 Uhr stieß ein anderes Fahrzeug dagegen. Dabei wurde die Fahrzeugfront des BMW beschädigt. Die Verantwortlichen beider Unfälle fuhren weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Zeugen welche die Unfälle beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter Tel: 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |ksr

Kreis Kaiserslautern

Zettel hinterlassen reicht nicht!

Otterbach (ots) – Obwohl er einen Zettel mit seiner Telefonnummer hinterlassen hat, muss ein Mann aus dem Landkreis mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen. Er hätte nicht einfach wegfahren dürfen, sondern am Unfallort warten müssen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen prallte der 23-Jährige am Dienstagvormittag in der Lauterstraße mit seinem Audi A3 gegen eine geparkten VW Tiguan. Er hinterließ am VW eine Notiz mit seiner Telefonnummer und setzte anschließend seine Fahrt fort.

Als die 57-jährige VW-Fahrerin zurück zu ihrem geparkten Wagen kam, sah sie den Schaden an ihrer Stoßstange. Ebenso fand sie den Zettel mit der Telefonnummer an ihrer Windschutzscheibe. Sie alarmierte die Polizei.

Die Beamten riefen die auf dem Zettel angegebene Nummer an. Es meldete sich der 23-Jährige. Er gab zu, beim Rangieren den Unfall verursacht zu haben.

Die Polizisten wiesen den Mann darauf hin, dass es nicht ausreiche, die Kontaktdaten zu hinterlassen. Er hätte am Unfallort warten oder selbst die Polizei verständigen müssen. Dem Audi-Fahrer droht nun ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht. |ksr/cri