22-Jähriger wegen versuchtem Totschlag in U-Haft

Heidelberg (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

22-jährigen Mann erlassen, der am Dienstag, dem 08.08.23, gegen 12:35 Uhr im Hof eines Anwesens in Heidelberg mit einem 68-jährigen Mann in Streit geraten war. Während des Streits stach der Tatverdächtige mit einem Werkzeug in Richtung des Halses des Mannes.

Das Werkzeug hatte er sich zuvor bei einer Gartenhütte, in deren unmittelbarer Nähe die Auseinandersetzung stattgefunden hat, zurechtgelegt und während des Streites an sich genommen. Der Mann erlitt hierdurch eine Schnittwunde im Halsbereich.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde daraufhin beim Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags beantragt.

Am 09.08.23 wurde der Beschuldigte der Haftrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Sie eröffnete den Haftbefehl und setzte ihn antragsgemäß in Vollzug. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, insbesondere zu den Hintergründen der Tat und der Frage, warum der Tatverdächtige das Werkzeug im Vorfeld im Bereich des Tatorts deponiert hatte, dauern an.

Nach Strafzettel Unfall verursacht und Unfallflucht

Heidelberg (ots) – Der Verkehrsdienst Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim führte am Dienstag 08.08.2023 in der Hegenichstraße eine Kontrollstelle durch. Hauptaugenmerk lag hierbei die Überprüfung der Fahrzeugführer in Hinblick auf die Sicherheit im Straßenverkehr, wie zum Beispiel das ordnungsgemäße Anlegen des Anschnallgurtes.

Um 09:50 Uhr wurde eine 28-Jährige hierbei kontrolliert, die nicht angegurtet in die Kontrollstelle fuhr. Die 28-Jährige war wenig erfreut über den Strafzettel und begab sich zu den Polizeibeamten, welche die Ordnungswidrigkeit zuvor festgestellt hatten und äußerte lautstark ihren Unmut über die Maßnahme.

Nachdem das Gespräch beendet war, fuhr die 28-Jährige mit ihrem Auto aus der Parklücke und

stieß während dem Ausparken an den Pfosten, welcher sich neben der Parklücke befand. Die Beamten, mit denen sie zuvor noch gesprochen hatte, bemerkten den Unfall und wollten die 28-Jährige darauf aufmerksam machen. Diese reagierte jedoch nicht und fuhr davon.

Die Polizisten unterzogen die 28-Jährige daraufhin abermals einer Kontrolle. Die Fahrerin erwartet nun nicht nur ein Strafzettel wegen des fehlenden Gurtes, sondern auch eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im niedrigen 4-stelligen Bereich.

Smartphone-Diebstahl an Haltestelle

Heidelberg (ots) – Am Samstag gegen 11.30 Uhr befand sich eine 48-Jährige in Handschuhsheim in der Dossenheimer Landstraße an der Straßenbahnhaltestelle Burgstraße. Als sie in eine dort ankommende Bahn eingestiegen war, bemerkte sie das Fehlen ihres Smartphones, mit dem sie noch kurz zuvor an der Haltestelle telefoniert hatte.

Zwischenzeitlich hatte sie es in eine unverschlossene Seitentasche ihres Rucksacks gesteckt. Sie konnte sich lediglich erinnern, dass ihr an der Haltestelle 2 Männer nahe gekommen waren, die aber nicht mit in die Bahn eingestiegen waren.

Diese beschrieb sie folgendermaßen: ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, nordafrikanisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare und dunkle Kleidung.

Ob es sich dabei um die Täter gehandelt hat und die Feststellung der Identität der beiden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord. Wer sich zu dieser Zeit ebenfalls an der Bahnhaltestelle befand und etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich daher bitte unter der Telefon-Nummer: 06221 4569-0.

Pkw übersieht Fahrradfahrer und es kommt zum Unfall

Heidelberg (ots) – Als eine 26-jährige Ford-Fahrerin Dienstagvormittag gegen 08:20 Uhr von ihrem Grundstück in der Straße „In der Neckarhelle“ fahren möchte, übersieht sie einen 71-jährigen Radfahrer, der sich mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Einmündung „Neuer Weg“ befand und kollidierte mit diesem.

Zwar bremste der Fahrradfahrer beim Erkennen des Fords ab, fiel infolgedessen jedoch über sein Rad und stürzte zu Boden. Nach einer ersten ärztlichen Versorgung vor Ort, wurde der Senior in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Unbekannte entwenden Lastenrad

Heidelberg (ots) – Bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen Montag, den 31.07.2023 um 20:00 Uhr und Dienstag, den 08.08.2023 um 13:45 Uhr, ein in der Wörthstraße abgestelltes, schwarzes Lastenrad. Nachdem die Unbekannten das Fahrradschloss auf bisher unbekannte Weise entfernten, flüchteten diese in unbekannte Richtung.

Hinweise auf die Täter sind bislang nicht bekannt. Der Diebstahlschaden liegt im mittleren 4-stelligen Bereich. Zeugen, welche die Tathandlung beobachten konnten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel: 06221/1857-0, in Verbindung zu setzen.

Zeugin beobachtet Fahrraddieb – Weitere Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Eine aufmerksame Zeugin konnte am Dienstag um 22:50 Uhr beobachten, wie ein unbekannter Mann ein in der Mark-Twain-Straße abgestelltes Fahrrad entwendete und in Richtung Schrebergartenanlage flüchtete. Bei den umgehend eingeleiteten Maßnahmen konnten die Beamten das Fahrrad unweit der Tatörtlichkeit feststellen.

Der Täter entfernte das Vorderrad und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise unter Tel: 06221/3418-0.