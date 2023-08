Mehrfach gesuchter Straftäter festgenommen

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Am Dienstag 08.08.2023, nahmen Beamte der Bundespolizei im Mannheimer Hauptbahnhof einen mehrfach gesuchten Straftäter fest welcher sich zusätzlich noch unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhielt. Gegen 11:20 Uhr wurde der kosovarische Staatsangehörige von einer Streife der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof routinemäßig kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass dieser in 2 Fällen von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main zum Zwecke der Festnahme und dem Ausländeramt Bielefeld gesucht wird. Der 40-Jährige muss nun für 292 Tage ins Gefängnis.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Bass aus Fahrzeug entwendet

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in dem Zeitraum von Sonntag gegen 05:00 Uhr, bis Dienstag gegen 19:15 Uhr, einen Bass aus einem Mitsubishi in den U 4,2 Quadraten. Hierzu stachen die Täter mit einem unbekannten spitzen Gegenstand in das Schloss des Fahrzeuges und konnten so die Beifahrertür öffnen, um in das Innere des Fahrzeuges zu gelangen.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174-3310 zu melden.

Mit über 1,8 Promille unterwegs

Mannheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 00:10 Uhr, fiel einer Streife des Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ein 49-jähriger Autofahrer auf, der mit seinem Peugeot in der Neckarstadt unterwegs war. Aufgrund seiner Fahrweise, bei der er unter anderem eine rote Ampel überfuhr, wurde er einer Kontrolle unterzogen.

Bereits zu Beginn der Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch aus dem Auto wahrgenommen werden. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass der Autofahrer über 1,8 Promille hatte, woraufhin ihm Blut genommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten.

Den 49-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zu hohe Geschwindigkeit auf A6 – Mehrere Strafverfahren

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 02:20 Uhr, stellte eine Streife des Verkehrsdienstes Mannheim – Verkehrsgruppe Bundesautobahn – einen Ford auf der A6 fest, welcher mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit das Autobahnkreuz Mannheim in Richtung Autobahnkreuz Viernheim befuhr. Nachdem der Verstoß festgestellt wurde, wurde der Pkw einer Kontrolle unterzogen.

Während die Polizeibeamten aus dem Fahrzeug stiegen, kletterte der Fahrer des Ford über seinen Beifahrer hinweg auf die Rückbank des Autos. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Kletterer weder im Besitz eines Führerscheins ist, noch Besitzer des Autos.

Zudem wies er bei einem Alkoholtest einen Wert von über 2, 4 Promille auf.

Nach erfolgter Blutentnahme erwartet den 26-Jährigen nun unter anderem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.