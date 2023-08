Täter flüchtet nach Ladendiebstahl – weitere Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Am Montagnachmittag um 17:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Geschäft am Bahnhof in Eberbach 2 Kopfhörer im Wert von knapp 90 Euro. Durch einen Ladendetektiv konnte die Tathandlung beobachtet werden.

Aufgrund eines Kundengesprächs wurde der Zeuge jedoch für einen kurzen Augenblick abgelenkt, woraufhin der Täter die Möglichkeit nutzte und mitsamt dem Diebesgut flüchtete. Wenig später gelang es dem Zeugen, den Täter in einem anderen Geschäft, unweit des Tatorts, ausfindig zu machen. Auf den Ladendiebstahl angesprochen, wies der unbekannte

Täter die Vorwürfe von sich und rannte in Richtung Schulstraße davon.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ähnlich, schlanke Körperstatur, circa 40-45 Jahre alt, circa 190 cm, dunkelblonde, mittellange Haare, Vollbart, er trug eine kurze Hose, beige Weste und rote Basecap.

Ein Weiterer Zeuge konnte wenig später beobachten, wie der unbekannte Mann von Gleis 1 in eine S-Bahn (S2) einstieg und in Richtung Mosbach fuhr. Das Polizeirevier Eberbach bittet nun weitere Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen bzw. Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Fahrrad vor Gelände der Freiwilligen Feuerwehr entwendet

Angelbachtal (ots) – Dienstag 08.08.2023 gegen 14:45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Angelbachtal abgestelltes unverschlossenes Fahrrad. Er kam zuvor aus Richtung der Einkaufsmärkte und flüchtete nach der Tat mit dem Fahrrad in Richtung B39/Mühlhausen.

Da die Örtlichkeit Videoüberwacht ist, liegt folgende Täterbeschreibung vor:

männlich, circa 40 Jahre alt, leichter Bauchansatz; er trug dunkle kurze Haare,

eine Brille sowie eine blaue Jacke, ein helles Oberteil, eine dunkelfarbene Hose

und einen roten Turnbeutel oder Rucksack.

Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten sich an das

Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/ 690-0 zu wenden.

Zwei Radfahrer nach Zusammenstoß verletzt

Neulußheim (ots) – Am Dienstagmittag ereignete sich ein Unfall, bei dem ein 55-jähriger Radfahrer leicht und ein 75-jähriger Radfahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Gegen 11:30 Uhr fuhr der 55-jährige Radfahrer den Feldweg von Hockenheim kommend in Richtung Neulußheim entlang.

In einer nicht einsehbaren Kurve kollidierte der 55-Jährige mit einem entgegenkommenden 75-jährigen Radfahrer. Beide Radfahrer stürzten zu Boden. Die beiden Männer wurden nach der ersten medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision wurden beide Fahrräder beschädigt. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen 4-stelligen Bereich.

Der 75-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm.

Radsätze eines Pkws vom Gelände eines Autohauses abmontiert

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang Unbekannte montierten in dem Zeitraum von Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr bis Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr alle 4 Reifen eines weißen Audi A6, Kombi, ab und entwendeten diese. Das Fahrzeug war in der Viernheimer Straße auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt.

Zum Abmontieren wurde das Auto auf Steine aufgebockt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201/ 1003-0, in Verbindung zu setzen.

Abstandssensoren samt Lüftung entwendet

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit zwischen Sonntag, 16:00 Uhr und Montag, 07:45 Uhr die vorderen Abstandssensoren sowie die Lüftung eines in der Heidelberger Straße geparkten Audi.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0.

Unbekannter entwendet Geldbörse aus geparktem Fahrzeug

Meckesheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter begab sich in der Zeit zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Dienstag: 13:30 Uhr in eine Hofeinfahrt in der Langenauer Straße und öffnete dort zwei unverschlossene Pkw. Aus dem BMW wurden keine Wertgegenstände entwendet, wohingegen aus dem Mercedes ein Geldbeutel entwendet wurde.

In diesem befand sich lediglich ein geringer Münzbetrag.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckargemünd, unter Tel: 06223/9254-0 entgegen.

Pkw endet nach Verkehrsunfall im Acker

Sinsheim (ots) – Am Dienstag, um 22:15 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger die B 292 von Sinsheim kommend in Fahrtrichtung Waibstadt. In Höhe der Mülldeponie kam der Opelfahrer von der Fahrbahn ab, beschädigte den Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Durch den Aufprall kam das Auto von der Bundesstraße ab und blieb in einem nahe gelegenen Acker beschädigt liegen. Der Opelfahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst aus dem Acker gezogen werden. Der Sachschaden an den Verkehrszeichen und an dem Flur-/bzw. Ackerstück lässt sich noch nicht

beziffern. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.