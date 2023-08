Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.08.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Verkehrsunfall mit Verletzten

Grünstadt (ots) – Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalles am 08.08.2023 gegen 14:30 Uhr. Die drei an dem Unfall beteiligten Personen fuhren mit ihren Pkw auf der Sausenheimer Straße in Richtung Sausenheim. In Höhe der Einmündung Richard-Wagner-Straße war es verkehrsbedingt zu einem Rückstau gekommen, weshalb die ersten beiden, ein 46 Jahre alter Mann und eine 37 Jahre alte Frau, mit ihren Pkw anhielten. Die ihnen nachfolgende 78 Jahre alte Autofahrerin fuhr auf den stehenden Pkw der 37-Jährigen auf und schob diesen auf den des 46-Jährigen. Fahrer und Fahrerin der ersten beiden Fahrzeuge wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden an den drei Pkw wird auf 12.500 Euro geschätzt.

Grünstadt: Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel entdeckt

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 08.08.2023, gegen 12:40 Uhr wurde am Von-Skell-Platz eine Personengruppe kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle fanden die Polizeibeamten bei einer Person eine Ecstasy-Tablette. Diese wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Grünstadt: Sachbeschädigung durch Graffiti

Grünstadt (ots) – Am Dienstagmittag wurden durch einen Anwohner mehrere Graffitis in der Bingerlochgasse in Grünstadt gemeldet. Der unbekannte Täter habe hierbei mittels grüner Sprühfarbe das Motiv „Sino“ an mehrere Hausfassaden gesprüht.

Gegen den unbekannten Täter wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (Tel. 06359 93120) entgegen.

Großkarlbach: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Großkarlbach (ots) – Am 08.08.2023 gegen 13:45 Uhr wurde in der Großkarlbacher Hauptstreße ein Kleinkraftrad mit Anhänger kontrolliert. Die Kontrolle fand statt, weil die Beleuchtung an dem Anhänger nicht funktionsfähig war. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis.

Obrigheim: Geschwindigkeitskontrolle

Obrigheim (Pfalz) (ots) – Am 08.08.2023 führte die Polizei von 14:45 Uhr bis 15:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 271, im Bereich der Einmündung zur L 516 (nach Asselheim) durch. In dem kurzen Zeitraum konnten zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die schneller als erlaubte 70 km/h fuhren. Der Schnellere der beiden fuhr mit 91 km/h. Einsatzbedingt musste die Kontrolle vorzeitig abgebrochen werden.

