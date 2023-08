Frankfurt – Gallus: „Schulbesuch“ in den Sommerferien

Frankfurt (ots) – (lo) Trotz der laufenden Sommerferien dachten sich gestern

fünf junge Personen, einer Schule in der Schwalbacher Straße einen „Besuch“

abzustatten. Sie verschafften sich widerrechtlich Zutritt. Zwei Kinder im Alter

von 13 Jahren sowie zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren nahm die

Polizei fest. Einem der Schuleinbrecher gelang die Flucht.

Gegen 18.25 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei mehrere Personen in einem

Schulgebäude in der Schwalbacher Straße. Die alarmierte Polizeistreife konnte

bei ihrem Eintreffen die aufgehebelte Eingangstür der Schule und später auch die

Eindringlinge im Gebäudeinneren feststellen. Der Schulbesuch war damit beendet:

Die Beamten nahmen vier der fünf Einbrecher fest. Die Fahndung nach einem

Flüchtigen verlief ergebnislos.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Minderjährigen in die

Obhut ihrer Eltern übergeben.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 10 – 17 Jahre, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißen

Querstreifen am Oberarm, schwarze Hose, schwarze Hose mit weißer Sohle, schwarze

Basecap.

Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten,

sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 – 10400 oder mit

jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Niederrad: Fußgänger von Pkw erfasst

Frankfurt (ots) – (dr) Heute Morgen (8. August 2023) erfasste ein Autofahrer in

der Lyoner Straße zwei Fußgänger, die einen „Zebrastreifen“ überquerten. Dabei

wurden ein 49-jähriger Mann leicht und ein 24-jähriger Mann schwer verletzt.

Gegen 08:50 Uhr befuhr ein 34 Jahre alter Oper-Fahrer die Lyoner Straße aus

Richtung Rhonestraße kommend in Fahrtrichtung Goldsteinstraße. Kurz vor der

Herriotstraße betraten zwei Passanten, 24 und 49 Jahre alt, einen

Fußgängerüberweg und wollten die Lyoner Straße überqueren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah sie der herannahende Opel-Fahrer und

erfasste sie mit der Fahrzeugfront. Die beiden Männer schleuderten nach dem

Zusammenstoß in Richtung Herriotstraße und blieben auf der Fahrbahn liegen.

Der 49-Jährige trug leichte Verletzungen davon, der 24-Jährige schwere. Sie

kamen zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der 34-jährige

Autofahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Der Verkehr musste für die Dauer der Unfallmaßnahmen bis circa 09:40 Uhr

umgeleitet werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt – Innenstadt: Raub einer hochwertigen Armbanduhr

Frankfurt (ots) – (th) Gestern Abend (7. August 2023) kam es gegen 19.45 Uhr auf

dem Opernplatz zu einem Raub einer hochwertigen Armbanduhr. Die Täter konnten

unerkannt flüchten.

Der 52-jährige spätere Geschädigte war zunächst Gast im Außenbereich eines

Restaurants am Opernplatz. Als er das Restaurant verließ, trat ein unbekannter

Mann an ihn heran, zerrte an seinem Arm und riss ihm die Armbanduhr vom

Handgelenk. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Bockenheimer Anlage, wo

ein zweiter Tatverdächtiger mit einem Motorroller auf ihn wartete. Mit diesem

flüchteten die beiden Richtung Taunusanlage. Der 52-Jährige wurde durch die Tat

leicht verletzt. Bei dem Raubgut handelt es sich um eine Armbanduhr Modell

„Nautilus“ der Marke Patek Philippe.

Der erste Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, nordafrikanisches

Erscheinungsbild, ca. 170 cm groß, schlanke Statur; bekleidet mit einer

schwarzen Kappe, einem weißen Pullover, einer dunklen Hose sowie schwarzen

Schuhen.

Der zweite Täter war männlich und trug ein „Hawaiihemd“.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den

Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat

unter der Telefonnummer 069 / 755 – 51499 oder mit jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.