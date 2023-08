Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Hirzenhain- Merkenfritz: Panne vorgetäuscht und Diesel abgezapft

Indem sie eine Panne vortäuschten und ihren PKW mit geöffneter Motorhaube neben einen parkenden LKW in der Straße Junkernwiese platzierten, wollten Diebe am gestrigen Sonntag gegen 12 Uhr unbemerkt Kraftstoff aus dem LKW abzapfen. Zeugen bemerkten aber den Schmu, so dass die Diebe flüchteten. Wieviel Kraftsoff sie dabei erlangten, steht bislang noch nicht fest. Angaben zum PKW liegen ebenfalls nicht vor. Die Diebe waren beide männlich, einer war etwa Mitte 30, schlank, hatte kurze, dunkle Haare und trug graue Kleidung mit einer Warnweste. Der zweite saß im PKW. Zu ihm ist nur bekannt, dass er einen grauen Kapuzenpullover trug. Hinweise hierzu nimmt die Büdinger Polizei entgegen (Telefonnummer 06042/96480).

Karben- Petterweil: Hochwertiger BMW entwendet

Auf bislang unbekannte Weise entwendeten Diebe einen BMW iX xDrive40 aus einer Zufahrt in der Felix-von-Gruner-Straße. Der Diebstahl passierte letzte Woche Freitag, gegen 4 Uhr. Einige Stunden später, gegen 14 Uhr, konnte der schwarze BMW im Wert von etwa 92.000 Euro in Bad Nauheim in der Ernst-Ludwig-Straße auf einem Parkplatz geortet und durch die Polizei sichergestellt werden. Seit wann er sich dort befand, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Hinweise: Wem sind in Tatort- oder Fundortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wem ist der BMW mit den Kennzeichen MTK-E 117 letzte Woche Freitag aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Büdingen-Düdelsheim: Hakenkreuze gesprüht

Der Staatsschutz ermittelt wegen einer Sachbeschädigung, die innerhalb der letzten Wochen in der Grundschule in der Schulstraße zu einem etwa 200 Euro hohen Schaden führte. Mit blauer Farbe sprühten Unbekannte zwischen 16 Uhr am Freitag, 7. Juli, und 6.45 Uhr am gestrigen Montag mehrere Hakenkreuze an eine Wand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Butzbach- Ostheim: Diesel-Diebstahl

Aus einem gelben CAT-Bagger entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Straße Wolfskehl etwa 150 Liter Dieselkraftstoff. Das Diebesgut im Wert von etwa 300 Euro transportierten sie zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, wahrscheinlich mit einem Fahrzeug ab, so dass die Polizei um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang bittet (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Bad Vilbel: Außenspiegel zerstört

In der Quellenstraße beschädigten Unbekannte einen Außenspiegel auf bisher nicht näher bekannte Weise, so dass dieser am gestrigen Montag zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr vom weißen Ford Transit abfiel. Der entstandene Schaden beträgt etwa 100 Euro, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).