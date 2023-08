Kirchhain – Versuchter Lkw-Diebstahl-Zeugen gesucht

Die Kripo ermittelt nach einem versuchten Diebstahl eines Lastwagens mit mehr als 3,5 Tonnen vom Gelände eines Reifen- und Autoservicebetriebs in der Frankfurter Straße. Die Tat war zwischen 17.05 Uhr am Freitag und 08 Uhr am Montag, 07. August. Die Spuren und Schäden am Lkw mit Plane und Spriegel zeugen eindeutig von ei9nem versuchten Diebstahl. Der entstandene Schaden u.a. durch die eingeschlagene Scheibe und eine abgerissene Lenksäulenverkleidung beträgt mehrere Hundert Euro. Wer hat zur Tatzeit rund um den Betrieb oder auf dem Betriebsgelände Bewegungen, Personen oder auffällige Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Auseinandersetzung an der Lahn

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise nach einem Vorfall, der sich in der Nacht zum Dienstag, 08. August, gegen 02.40 Uhr an der Lahn ereignete. Das 24 Jahre alte Opfer kam von der Straße Auf der Weide und bewegte sich auf dem Fußweg parallel zur Lahn. Nahe dem Spielplatz befanden sich bei einer Sitzbank drei Personen. Einer fragte nach einer Zigarette und versuchte dann unvermittelt zuzuschlagen, als das Opfer in seine Umhängetasche griff. Es gelang dem 24Jährigen dem Schlag auszuweichen und den Angreifer zu erfassen und wegzuschleudern. Anschließend flüchtete der 24Jährifge sofort. Die Dreiergruppe verfolgte ihn kurz und brachen aber nach der Drohung, die Polizei anzurufen ab und verschwanden. Die Fahndung blieb ohne Erfolg. Alle drei Männer waren unter 20 Jahre alt und vom Aussehen und der Sprache her mit Migrationshintergrund. Derjenige, der nach der Zigarette fragte und versuchte zu schlagen war ca. 1,80 Meter groß hatte kurze, schwarze und an den Seiten noch kürzer rasierte Haare. Er trug einen beigefarbenen Hoody, eine dunkle Hose und schwarz-weiße Turnschuhe. Ein gleichgroßer Begleiter mit fast identischen Haaren und Haarschnitt hatte zusätzlich Bartstoppeln, Er trug einen grauen Zipper-Hoody, Basketballshorts und weiße Turnschuhe. Der dritte war etwas kleiner (ca. 1,70 Meter). ER hatte eine dunkle Basecap mit Nike Logo auf und war insgesamt dunkel und ebenfalls mit einem Hoody bekleidet. Wer hat die Dreiergruppe noch gesehen? Wem ist die Truppe aufgefallen und wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Kiosk in der Schwanallee überfallen

Nach einem Überfall in dem Kiosk in der Schwanallee fahndete die Polizei am Montag, 07. August, gegen 20.20 Uhr nach dem geflüchteten Täter. Der Gesuchte ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank.er trug eine blaue Jeans und einen grauen Kapuzenpulli, wobei der die Kapuze aufgesetzt hatte und über einer dunklen Basecap trug. Er hatte zudem einen dunklen, dunkelblauen eventuell auch schwarzen Rucksack bei sich und flüchtete nach der Tat mit einem Fahrrad. Der Mann betrat gegen 20.15 Uhr den Kiosk, bedrohte die Angestellt mit einer unbekannten Waffe , ließ sich Bargeld aushändigen und griff auch selbst noch mal zu. Er flüchtete mit wenigen Hundert Euro Bargeld. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt. Wer war am Montag, 07. August insbesondere zwischen 20.10 und 2030 Uhr in der Schwanallee unterwegs? Wem ist der beschriebene Radfahrer aufgefallen? Wer kann nähere Angaben zu dieser Person machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Autofahrer aufgefallen

Gladenbach

Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines VW- Fahrers am Montag, 07. August, um 15.55 Uhr, bemerkte die Polizei Auffälligkeiten, die den Verdacht erzeugte, dass der 37 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er gab den zwei Stunden zurückliegenden Konsum von Medikamenten zu, lehnte aber den zur Entlastung angebotenen Drogentest ab. Die Polizei musste daher eine Blutprobe veranlassen und die Weiterfahrt unterbinden.

Wohratal

Als eine Streife der Polizei Stadtallendorf am Montag, 07. August, um kurz nach 21 Uhr an den auf der B 3 gestoppten Pkw herantrat, schlug ihr sofort der Geruch von Alkohol aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Der Alkotest des 39 Jahre alten Fahrers aus Groß-Umstadt zeigte dann 2,06 Promille an. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat, sodass die Fahrt sofort endete und die Polizei den Schlüssel sicherstellte und eine Blutprobe veranlasste.

Stadtallendorf

Wie sich herausstellte fuhr ein 31 Jahre alter mann aus dem Ostkreis ein Auto, obwohl er keinen Führerschein hat und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Drogentest hatte auf Kokain reagiert und die vorgewiesenen Führerscheine, ein tunesischer und ein internationaler, erwiesen sich als Totalfälschungen. Die Kontrolle beendete ebenfalls die Autofahrt und führte zur Sicherstellung der Fälschungen und des Autoschlüssels sowie zur Blutprobe.



Biedenkopf – Flucht erfolglos – Betäubungsmittel sichergestellt

Die beiden Männer, die sich bei der Annäherung eines Streifenwagens zügig entfernten, hatten allen Grund zu versuchen, sich einer Kontrolle zu entziehen. Die Streife konnte die polizeibekannten Männer stellen und am Dienstag, 08. August, um 01.30 Uhr auf dem Parkplatz des ehemaligen Parkhotels kontrollieren. Die Kontrolle des einen verlief ohne Beanstandungen, die des anderen nicht. Bei ihm stellte die Polizei Ecstasytabletten, Amphetamine und Cannabis sicher. Er muss sich demnächst wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Die Polizei entließ ihn auf der Dienststelle nach Abschluss der Maßnahmen.

Wolzhausen – Spiegelschaden am Corsa

Steinschlag, mutwillig beschädigt oder Unfallflucht? Lediglich der Schaden am Spiegelglas des linken Außenspiegels steht fest, nicht aber der Hergang, der dazu führte. Der betroffene graue Opel Corsa C mit dem Kennzeichen aus BID stand zur fraglichen Zeit am Montag, 07. August, zwischen 13 und 16 Uhr, vor dem Anwesen Scheld-Lahn-Straße 3. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Neustadt – Einmal Sachbeschädigung an und einmal Diebstahl aus Auto

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 07. August, ging die Scheibe der Fahrertür auf unbekannte Weise zu Bruch. Der silberne VW Polo parkte zur fraglichen Zeit zwischen 21 und 08.55 Uhr auf einem Parkplatz eines Grundstücks in der Straße Am Struthteich. Es gibt keine Spuren, die auf eine Durchsuchung des Autos hindeuten. Im Auto fehlt nichts und es gab auch nichts, was man hätte stehlen können. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung.

In der gleichen Nacht kam es zwischen 21 und 06.30 Uhr in der Turmstraße zu einer weiteren Straftat an einem Auto. Der Täter verschaffte sich auf einem Parkplatz Zugang in einen schwarzen VW mit einem OL-Kennzeichen und durchsuchte den gesamten Innenraum. Er stahl alles was er finden konnte und packte dabei sogar Kartons aus. Aus dem Auto fehlen persönliche Dokumente, Münzgeld und Armbanduhren. Wer hat in den genannten Straßen oder in unmittelbarer Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Neustadt – Alkoholisiert und aggressiv

Die Polizei Stadtallendorf musst am Montagabend, 07. August, um kurz nach 23 Uhr einen 44 Jahre alten Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen. Der hochaggressive und deutlich alkoholisierte Mann, der zuvor andere Bedroht und verletzt hatte, sperrte sich massiv gegen die eröffnete Festnahme und es gelang nur unter großen Mühen ihn zur Verhinderung weiterer Handlungen zu fesseln. Der Mann titulierte schon in Neustadt und dann auf dem Weg in die Ausnüchterungszelle und später auch darin alle mit ihm befassten Polizeibeamten mit den wüstesten Beschimpfungen und Beleidigungen, für die er sich dann demnächst vor Gericht verantworten muss. Sowohl der 44jährie als auch die Polizisten blieben körperlich unversehrt.

Kirchvers – Einbruch gescheitert

Der oder die Einbrecher scheiterten den Spuren nach an zwei Terrassentüren. Zwar entstand durch die Hebelversuche an beiden Türen ein Sachschaden, aber die Sicherheit der Türen reichte aus, dem oder den Tätern ein Eindringen zu verwehren. Der Einbruchsversuch in das Einfamilienhaus in der Wilhelmstraße war zwischen 23 Uhr am Sonntag und 19 Uhr am folgenden Montag, 07. August. Wer hat in dieser Zeit in der Wilhelmstraße oder generell in Kirchvers fremde Personen oder Autos gesehen? Wer hat ungewöhnliche oder verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.