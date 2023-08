Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Auto brennt nach technischem Defekt, Polizei löscht mit Handfeuerlöscher

Heute gegen 13.30 Uhr wurde der Polizei Korbach ein Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Briloner Landstraße in Korbach gemeldet. Dem nur wenige Minuten nach der Mitteilung am Einsatzort eingetroffenen Polizeibeamten gelang es, das Feuer im Motorraum des Volkswagens mit einem Handfeuerlöscher aus dem Streifenwagen abzulöschen. Die bereits alarmierte Feuerwehr traf kurz danach ebenfalls am Einsatzort ein und nahm noch Nachlöscharbeiten vor. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischem Defekt im Motorraum als Brandursache aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.