Denken wie ein Einbrecher: Bilanz der Präventionsaktion der Polizei Osthessen zur Ferienzeit

Fulda. Ein, zwei Handgriffe, wenige Sekunden und schon ist es passiert: das gekippte Fenster im Erdgeschoss wird zum ungewollten Eintrittsticket für Einbrecher in die eigenen vier Wände. Um genau das zu verhindern, führte das Polizeipräsidium Osthessen – unterstützt durch Kollegen der Bereitschaftspolizei Lich – am Dienstag (08.08.) eine Einbruchsschutzaktion in Wohngebieten in Pilgerzell, Edelzell, Gläserzell und Kämmerzell durch. Das Besondere an der Aktion: Die Einsatzkräfte hatten den Auftrag, sich in die Haut der Kriminellen zu versetzen und so potentielle Tatgelegenheiten durch die Augen eines Einbrechers zu entlarven.

Um Bürgerinnen und Bürger auf potentielle Schwachstellen an ihren Wohnhäusern aufmerksam zu machen, hatten die Polizistinnen und Polizisten daher frei zugängliche Grundstücke, Häuser und abgestellte Fahrzeuge im Fokus. Dabei waren sie insbesondere mit Informationsbroschüren rund um das Thema „K-Einbruch – Einbrüche verhindern“ bewaffnet. Stand eine Türe auf, war ein Fenster im Erdgeschoss gekippt oder das Auto in der geöffneten Garage nicht verschlossen, so verteilten die Uniformierten ganz besondere „Knöllchen“, auf denen die Ansprechpartner der Einbruchsschutzberatung des Polizeipräsidiums Osthessen aufgeführt waren.

Viele osthessische Bürgerinnen und Bürger empfingen die „Polizei-Einbrecher für einen Tag“ sehr herzlich und wussten bereits bestens durch die Medien über den Aktionstag Bescheid. Neben einem angeregten Austausch führten die Einbruchsschutzexperten auf Wunsch gerne auch Beratungen direkt vor Ort durch. Wie schnell es wirklich gehen kann, spürte ein Hausbewohner am eigenen Leib: Während des Gesprächs mit einem Beamten über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss fiel dem Mann die Haustür ins Schloss. Einen Schlüssel hatte er nicht dabei, schließlich wollte er nur kurz vor die Tür. Kurzerhand bot der Polizist dem Bewohner an, ihm die Tür von innen zu öffnen und ihm damit gleich einmal zu zeigen, wie schnell es doch gehen kann. Mit Einverständnis des Eigentümers verschaffte sich der uniformierte Einbrecher so ruckzuck über das gekippte Fenster Zutritt zum Wohnraum und öffnete dem Ausgesperrten seine eigene Haustür. Die Bilanz: Dankbarkeit für die schnelle Hilfe und doch großes Erstaunen, wie schnell Fremde in die Wohnung gelangen können.

Polizei zieht positive Bilanz – Einbruchsschutz betrifft Jeden

Mehrere hundert Häuser und Fahrzeuge betrachteten die Einsatzkräfte am Aktionstag aus den Augen eines Einbrechers. Das Interesse in der Bevölkerung war sichtlich groß und so führten die Polizistinnen und Polizisten noch weitaus mehr Bürgergespräche auf Grundstücken und offener Straße durch.

Gerne stehen die osthessischen Ansprechpartner des Einbruchsschutzes auch allen anderen interessierten Osthessinnen und Osthessen kostenlos für Beratungen zur Verfügung. Ein Anruf, ein Termin und damit ein Stückchen mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Bereits circa 1.200 Bauherren, Geschäftsleuten sowie Haus- und Wohnungsbesitzer nutzten das kriminalpolizeiliche Angebot in den letzten fünf Jahren. Denn obwohl die Zahlen im Deliktsfeld Wohnungseinbruchsdiebstahl (WED) seit 2017 auf einem konstant niedrigen Niveau liegen, ist jeder Einbruch einer zu viel! Ein Einbruch bringt nicht nur einen finanziellen Schaden mit sich, sondern geht unumgänglich auch mit einem Eindringen in die Privatsphäre einher und sorgt mitunter für ein verlorengegangenes Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden.

Brand eines Einfamilienhauses

Burghaun (ots) Am Dienstagmittag (08.08.), gegen 10.25 Uhr, kam es zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Mertzwillerstraße.

Derzeitigen Erkenntnissen nach wurden Anwohnerinnen und Anwohner auf das Feuer aufmerksam und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Als diese vor Ort eintrafen, stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Dank des schnellen Eingreifens der rund 60 Kräfte konnte ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude verhindert werden.

Zwei hilfsbedürftige Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befanden, konnten von einem Ersthelfer gerettet werden. Beide Personen kamen zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Eine Frau wurde schwer verletzt. Ein Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Weshalb das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Fulda haben die Ermittlungen aufgenommen. Das Einfamilienhaus ist unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf über 150.000 Euro.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall – Zeugen gesucht!

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag (06.08.) in der Petersberger Straße. Ein 53-jähriger Opel-Vivaro-Fahrer befuhr gegen 17.20 Uhr die Straße aus Richtung Dipperz kommend in Fahrtrichtung Fulda und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrspuren in eine Richtung. Im Kreuzungsbereich Petersberger Straße / Dr.-Dietz-Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Ford-Tourneo eines 32-jährigen Fahrers, welcher die Dr.-Dietz-Straße aus Richtung Künzell kommend befuhr und in die Petersberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt einbiegen wollte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0.

Von Fahrbahn abgekommen

Petersberg. Bei einem Unfall am Montag (07.08.) auf der L 3174 entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 23.10 Uhr die Straße aus Richtung Niederbieber kommend in Fahrtrichtung Margretenhaun. Kurz vor der Abfahrt Wiesen kam er nach derzeitigen Erkenntnissen erst nach links und im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er mehrfach gegen die am Straßenrand befindliche Schutzleitplanke und beschädigte diese an beiden Straßenseiten.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (07.08.), in der Zeit von 14 Uhr bis 21:30 Uhr, parkte eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren grauen Mercedes-Benz Kombi C 220 CDI ordnungsgemäß am Straßenrand der Straße „Oberdorf“ in Kohlhausen. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache das abgestellte Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dank aufmerksamen Kindern: Fahrraddieb geschnappt

Hünfeld. Am Freitag (04.08.) entwendete nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein 21-jähriger Hünfelder gegen 15.45 Uhr ein Pedelec von einem Privatgrundstück im Kaninchenweg. Dabei wurde er von aufmerksamen Kindern aus der Nachbarschaft beobachtet. Diese meldeten die Beobachtung ihrem Nachbarn, welcher daraufhin umgehend die Polizeistation Hünfeld verständigte. Bereits nach wenigen Minuten konnte eine Streife den Fahrraddieb mit seinem Diebesgut unweit des Tatortes festnehmen. Die Beamten fanden bei dem 21-Jährigen zudem zwei weitere Fahrräder auf, die vermutlich ebenfalls aus vorangegangenen Diebstählen stammten. Alle drei Fahrräder konnten den Eigentümern ausgehändigt werden.

Der 21-Jährige muss sich zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da er eine geringe Mengen Betäubungsmittel mit sich geführt hatte. Er wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Dammersfeldstraße brachen Unbekannte zwischen dem 28. Juli und dem 7. August in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu ein Kellerfenster auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und hinterließen rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Ersatzrad

Lautertal. In der Straße „In der Hörgenau“ im Ortsteil Eichenrod stahlen Unbekannte zwischen Freitag (04.08.) und Montag (07.08.) ein Ersatzrad eines am Straßenrand abgestellten Sattelaufliegers. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht vom 03.08.2023, Parkplatz Gasthof Sieberzmühle

Am Donnerstag, dem 03.08.2023 in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr wurde ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz des Gasthofes „Sieberzmühle“ durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Bei dem abgestellten Pkw entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 2000,-EUR.

Der unfallverursachende Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an den Polizeiposten Neuhof unter der Rufnummer 06655/9688-0 zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 27

Am 07.08.23 ereignete sich gg. 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Krad. Dabei verlor der 51-jährige Kradfahrer, der aus Magdeburg stammt, die Kontrolle über sein Zweirad, als er die B 27 von Eschwege nach Bebra befuhr. In Höhe der Ortslage Asmushausen kam das Krad in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in die Leitplanke. Der männliche Unfallfahrer verletzte sich so schwer, dass er mit einem Hubschrauber ins Klinikum nach Kassel verbracht werden musste. Die Fahrbahn musste für den Abtransport zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden am Krad und an der Leitplanke in Höhe von 5000,-EUR. Die Polizei lobt das engagierte und schnelle Einschreiten der Ersthelfer am Unfallort bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.