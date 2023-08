Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Diebstahl aus Kraftfahrzeug,

Königstein, Mammolshain, Am Wacholderberg, Oberstraße, Samstag, 05.08.2023 bis Montag, 07.08.2023

(he)Am Montagmorgen wurden der Polizei in Königstein zwei Diebstähle aus geparkten Pkw gemeldet, bei denen ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurden in Mammolshain in der Oberstraße sowie Am Wacholderberg ein Opel Astra und ein Peugeot angegangen. Aus dem Opel verschwand eine geringe Menge Bargeld, wohingegen aus dem Peugeot eine Geldbörse samt Inhalt sowie eine Sonnenbrille entwendet wurden. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei inn Königstein unter der Rufnummer (06174)9266-0 zu melden.