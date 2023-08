Einbruch in Kindertagesstätte,

Liederbach, Sulzbacher Straße, Freitag, 04.08.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 07.08.2023, 06:00 Uhr

(kd)Am Wochenende sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Liederbach eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Nachdem sie über den Zaun auf das Grundstück gelangt waren, hebelten die oder der Täter ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf. Anschließend durchwühlten sie in der KiTa mehrere Schränke und entwendeten einen Tresor mit darin befindlichen Geldkassetten. Mit ihrer Beute in Höhe von ungefähr 3.200 Euro Bargeld entkamen sie unerkannt. An dem Fenster hinterließen die Täter einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise unter der der Telefonnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

Einbrecher scheitern an gekippten Fenster, Kelkheim, Sandweg, Samstag, 05.08.2023, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(kd)In Kelkheim versuchten Einbrecher am Samstagvormittag in ein Einfamilienhaus einzudringen. Der oder die Täter versuchten das gekippte Schlafzimmerfenster aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Sie schafften es auch nicht den Fenstergriff zu kommen um das Fester zu öffnen. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei rät auch bei kurzer Abwesenheit niemals die Fenster gekippt zu lassen. Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.