Wiesbaden: Die Polizei-News

Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben, Wiesbaden,

Saarstraße, Park & Ride Parkplatz, Montag, 07.08.2023, 20:20 Uhr

(he)Wie in der Pressemeldung vom heutigen Dienstag, 08.08.2023, 02:32 Uhr

berichtet, kam es gestern Abend auf dem Park & Ride Parkplatz an der Saarstraße

in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung mehrerer Motorradfahrer.

Dabei wurde der 29-jährige Unfallverursacher lebensgefährlich verletzt. Im

Verlauf des heutigen Nachmittags verstarb der 29-Jährige in einem Wiesbadener

Krankenhaus.

Motorrad steht in Flammen,

Mainz-Kastel, Alsenstraße, Dienstag, 08.08.2023, 05:00 Uhr

(kd)In der Nacht von Montag auf Dienstag ging in Kastel ein Motorrad in Flammen

auf. Das Fahrzeug der Marke KSR, welches in der Alsenstraße geparkt war, stand

bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Das 125er-Motorrad im Wert

von circa 3.500 Euro wurde durch das Feuer zerstört. Da es keine Hinweise auf

einen technischen Defekt gibt, hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die

Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um

Hinweise.

Lufterhitzer aus Baustelle gestohlen, Mainz-Kastel, Anna-Birle-Straße

Samstag, 05.08.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 07.08.2023, 11:00 Uhr

(kd)In der Zeit von Samstag bis Montag sind Unbekannte in eine Baustelle

eingebrochen und haben mehrere Lufterhitzer gestohlen. Der oder die Täter

hebelten eine verschlossene Tür des Rohbaus auf und entwendeten sieben Geräte

mit einem Gesamtwert von circa 13.000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird geben

sich bei der Polizei unter der der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Motorrad gestohlen,

Wiesbaden, Yorckstraße, Sonntag, 06.08.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 07.08.2023,

17:00 Uhr

(kd)In der Yorckstraße wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Motorrad

gestohlen. Der Geschädigte hat sein 125er-Motorrad am Straßenrand abgestellt und

mit dem Lenkradschloss sowie einem Kettenschloss am Hinterrad gesichert. Am

Montagabend stellte er fest, dass das Fahrzeug im Wert von circa 2.500 Euro

entwendet worden war. An dem Motorrad der Marke Yamaha befand sich das

Kennzeichen FB-M 597. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-2540 entgegengenommen.

In geparkte Autos gefahren und abgehauen, Wiesbaden, Schultheißstraße,

Samstag, 05.08.2023, 01:00 Uhr bis 07:30 Uhr

(kd)Ein Unbekannter fuhr in der Nacht von Freitag auf Samstag in zwei geparkte

Autos in der Schultheißstraße und flüchtete. Die Autos der beiden Geschädigten

waren am rechten Straßenrand geparkt. Das Fahrzeug des Verursachers streifte im

Vorbeifahren beide Pkw und zerkratze diese. Der Schaden an den geparkten

Fahrzeugen wird auf circa 16.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen. Wer hat in der Nacht etwas

beobachtet oder ein Fahrzeug mit großflächigen Kratzern an der rechten Seite

gesehen?

Fahrraddiebstähle ohne Geschädigte am Hauptbahnhof, Wiesbaden, Hauptbahnhof,

Juli 2023

(kd)Die Wiesbadener Polizei ermittelt aktuell aufgrund einer Serie von

Fahrraddiebstählen im Bereich des Hauptbahnhofs. Durch die Aufnahmen der

Videoschutzanlage fielen den Ermittlern mehrere Diebstähle auf, die mit keiner

angezeigten Tat in Verbindung gebracht werden konnten. Wem wurde im Juli am

Wiesbadener Hauptbahnhof ein Fahrrad gestohlen? Die Polizei bittet die Opfer die

Taten bei der nächsten Polizeidienststelle oder über die Onlinewache anzuzeigen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Pedelec gestohlen,

Kiedrich, Nußbaumstraße, Sonntag, 06.08.2023, 22:00 Uhr bis Montag, 07.08.2023,

14:45 Uhr

(he)Im Zeitraum zwischen Sonntag, 06.08.2023, 22:00 Uhr und gestern, 14:45 Uhr

entwendeten unbekannte Täter in der Nußbaumstraße in Kiedrich ein Pedelec im

Wert von circa 2.200 Euro. Das Fahrrad der Marke „Jeep“, Modell MHFR 7100 in

schwarz stand im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Hinweise auf den oder die

Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Eltville bittet Zeuginnen oder Zeugen

sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden.

Auf nasser Fahrbahn Kontrolle verloren, Niedernhausen, L 3026, Montag,

07.08.2023, 08:45 Uhr

(he)Gestern Morgen kam eine 41-jährige Skoda-Fahrerin auf der L 3026 bei

Niedernhausen ins Schleudern. Bei der anschließenden Kollision mit der

Leitplanke wurde sie und ihre auf dem Beifahrersitz mitfahrende Tochter

glücklicherweise nur leichtverletzt. Die Pkw-Fahrerin war gegen 08:45 Uhr aus

Richtung Niedernhausen kommend in Richtung Oberseelbach unterwegs. In einer

Kurve verlor sie auf der nassen Straße die Kontrolle über ihren Wagen, rutschte

über die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit der Leitplanke. Von

dieser wurde sie abgewiesen, schleuderte wieder zurück über „ihre“ Fahrspur und

kam im dortigen Grünstreifen zum Stehen. Mutter und Tochter wurden zur

Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von

circa 11.000 Euro.

Fahrerflucht in Taunusstein-Neuhof,

Neuhof, Rosenweg, Montag, 07.08.2023, 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr

(he)Am gestrigen Montag kam es in Taunusstein-Neuhof zu einer

Verkehrsunfallflucht, bei der ein weißer VW Up beschädigt wurde und ein

Sachschaden von circa 2.000 Euro entstand. Der Kleinwagen wurde gegen 10:30 Uhr

im Rosenweg in Höhe der Hausnummer 11 abgestellt. 30 Minuten später stellte die

Fahrzeugverantwortliche am Kotflügel vorne, rechts einen Schaden fest. Zur

Verursacherin oder zum Verursacher gibt es bis dato keine Hinweise. Zeuginnen

und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Taunusstein unter der

Rufnummer (06128) 92021-100 zu melden.

