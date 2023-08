Bergstrasse

Lampertheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Lampertheim (ots) – Mit zwei Tablets und einem weiteren technischen Gerät

suchten bislang noch unbekannte Täter nach einem Wohnungseinbruch am Montag

(07.08.) unerkannt das Weite. In der Zeit zwischen 8.45 und 11.45 Uhr

verschafften sich die Kriminellen zuvor über eine aufgehebelte Terrassentür

Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Straße.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

Mörlenbach: Weißer Audi SQ5 entwendet (HP-RR 5444)/Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Mörlenbach (ots) – In der Nacht zum Dienstag (08.08.) hatten es bislang noch

unbekannte Täter auf einen weißen Audi SQ5 abgesehen. Das Fahrzeug mit dem

amtlichen Kennzeichen HP-RR 5444 war auf einem Grundstück in der Verdistraße

abgestellt. Gegen 6.30 Uhr am nächsten Morgen bemerkten die Besitzer den

Diebstahl des mehrere Zehntausend Euro teuren Wagens.

Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Nachbarschaft. Wem sind im Tatzeitraum

verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/7060

entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Otzberg-Lengfeld: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs / Polizei stoppt 15-jährigen Wagenlenker

Otzberg-Lengfeld (ots) – Einen 15-jährigen Wagenlenker stoppte die Polizei in

der Nacht zum Dienstag (8.8.). Gegen 3 Uhr beabsichtigten die Beamten der

Polizeistation Ober-Ramstadt, eine Fahrzeugkontrolle bei einem vorbeifahrenden

Renault durchzuführen. Der Fahrer des Autos hatte offensichtlich andere Pläne

und entzog sich der Kontrolle, was zu einer kurzen Verfolgungsfahrt führte.

Schließlich gelang es den Ordnungshütern, das Fahrzeug im Bereich der Landstraße

3065 bei Lengfeld zu stoppen und die beiden Insassen zu kontrollieren. Im Auto

selbst befanden sich ein 15-jähriger Fahrer sowie sein ebenfalls 15-jähriger

Beifahrer. Der junge Fahrzeugführer machte auf die Beamten einen berauschten

Eindruck, weswegen ein Drogenvortest folgte, der positiv auf THC reagierte.

Er wurde für weitere Maßnahmen auf die Wache gebracht und anschließend, wie der

minderjährige Beifahrer auch, den Erziehungsberechtigten übergeben.

Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ober-Ramstadt/Modau: Diebstahl aus Baucontainer / Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Ober-Ramstadt/Modau (ots) – Auf eine Baustelle in der Straße „An der Etzwiese“

hatten es bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende abgesehen.

Zwischen 8 Uhr am Samstag (5.8.) und 7.15 Uhr am Sonntag (6.8.) verschafften

sich die Kriminellen unter Anwendung von Gewalt Zugang zur Baustelle. Aus einem

dortigen Baucontainer entwendeten sie nach aktuellem Stand diverse Maschinen und

Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie mit

ihrer Beute in bisher unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154 / 6330 – 0 bei

der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden.

Ober-Ramstadt/Rohrbach: Feuer in Baustelle ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan / Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt (ots) – Nachdem mehrere Personen am Samstagabend (5.8.) gegen 22

Uhr einen Knall hörten, bemerkten sie, dass auf einer Baustelle in der

Brunnenstraße die Isolierungsschicht einer Außenwand brannte. Durch die

alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden, sodass nach

momentanem Kenntnisstand nur geringer Schaden entstand.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es wird ebenfalls geprüft, ob ein

Böller für das Feuer ursächlich war.

Das Kommissariat 10 in Darmstadt hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen

und nimmt Hinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0

entgegen.

Dieburg: Fahrer flüchtet mit Beifahrerin nach Verkehrsunfall / Polizei sucht wichtige Zeugen

Dieburg (ots) – Am Sonntag (7.8.) kam es gegen 3 Uhr am Nordring zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein

bislang unbekannter Fahrer mit seinem Auto den Nordring in Richtung Kreisverkehr

Lagerstraße. Hierbei kollidierte er aus bislang ungeklärten Gründen rückwärts

mit einem am Straßenrand geparkten blauen Wagen.

Bei dem gesuchten Auto handelt es sich um eine silberne Limousine. Nach

momentanem Kenntnisstand handelt es sich um einen Mercedes. Bekannt ist zudem

das Teilkennzeichen „DI – V“. Das flüchtige Fahrzeug wurde durch den

Zusammenprall ebenfalls stark im Heckbereich beschädigt. Es ist nicht

auszuschließen, dass die Heckstoßstange des Autos fehlt.

Der flüchtige Fahrer sowie seine Beifahrerin stiegen nach dem Zusammenprall aus

und wurden von einem weiteren Autofahrer angesprochen, der ein schwarzes

Fahrzeug lenkte. Dabei handelte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen

BMW. Dieser Mann könnte ein wichtiger Zeuge sein, der möglicherweise Angaben zum

flüchtigen Fahrer und dem Unfallhergang machen kann.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang, dem flüchtigen Fahrzeug und Insassen

sowie dem unbekannten Zeugen geben können, werden gebeten, sich bei der

Polizeistation Dieburg unter der 06071 / 9656-0 zu melden.

Weiterstadt: Polizei lädt zur kostenlosen Fahrradcodierung ein

Das 3. Polizeirevier bietet am Mittwoch (13.09.) allen interessierten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern eine kostenlose Fahrradcodierung zur Diebstahlprävention an. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 13 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Rathauses in der Riedbahnstraße 6, vor dem dortigen großen Sitzungssaal statt. Für die Fahrradcodierung ist eine Voranmeldung erforderlich. Die Terminvergabe ist am 22. und 23. August, jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr, unter der Telefonnummer 06151/969-53400 möglich.

Für einen reibungslosen Ablauf am Tag der Codierung bitten wir alle Teilnehmenden, ein gültiges Ausweisdokument, einen Eigentumsnachweis für das Zweirad sowie allen Besitzern eines E-Bikes den dazugehörigen Schlüssel zum Akku mitzubringen. Bitte ermitteln Sie im Voraus auch die Rahmennummer des Zweirades. Diese finden Sie am Rad selbst, vom Händler oder anhand des Kaufvertrages.

Bei der Codierung wird eine Individualnummer in den Rahmen des Fahrrades eingeprägt. So ist die schnelle Zuordnung zur rechtmäßigen Eigentümerin oder dem rechtmäßigen Eigentümer möglich, etwa im Falle des Verlusts oder des Diebstahls. Die Maßnahme soll die Fahrräder für potenzielle Diebe unattraktiv machen.

Gross-Gerau

Biebesheim: Bewohnerin überrascht Einbrecher

Ein Wohnhaus in der Langwattstraße geriet am Montagmorgen (07.08.), gegen 7.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter drang über ein offenes Fenster in die Räumlichkeiten ein und wurde dort anschließend von der Bewohnerin des Hauses überrascht. Der Unbekannte suchte daraufhin sofort das Weite und flüchtete offenbar ohne Beute mit einem Fahrrad vom Tatort. Der Flüchtige ist 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und hat kurze, schwarze Haare. Der Mann war mit einer braun-schwarzen Jacke und einer schwarzen Stoffhose bekleidet. Er trug einen schwarzen Rucksack bei sich. Eine Fahndung der Polizei verlief zunächst ergebnislos.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Groß-Gerau: Weitere Gartenhütten aufgebrochen/Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nachdem in einer Kleingartenanlage in der Helvetiastraße, in der Nacht zum Sonntag (06.08.), mindestens zwanzig Gartenparzellen in das Visier Krimineller gerieten (wir haben berichtet), wurden dort in der darauffolgenden Nacht zum Montag (07.08.) erneut 18 Gartenhütten angegangen. Zum Teil wurden bereits in der Nacht zuvor in das Visier geratene Gärten erneut angegangen.

In einer der Hütten trafen die Beamten einen schlafenden Mann an. Er wurde festgenommen. Die Polizei prüft nun, ob er für die Taten in Betracht kommt und sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben wird.