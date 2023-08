Diebstahl von Bienenvölkern

Lustadt (ots) – Im Zeitraum von Freitagmittag um 14:00 Uhr bis Samstagmittag um 14:00 Uhr begab sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf ein umzäuntes Grundstück am Waldrand von Lustadt und entwendete drei Bienenvölker.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter

pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Kiosk am Badesee

Neuburg (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, verschafften sich am Wochenende mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Kiosk am Badesee in Neuburg. Dort wurden mehrere Flaschen Alkoholika und Lebensmittel entwendet.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Dieseldiebstahl

Kuhardt (ots) – Am vergangenen Wochenende begab sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf das Gelände eines Unternehmens in der Rülzheimer Straße in Kuhardt und entwendete aus zwei LKW insgesamt 640 Liter Dieselkraftstoff.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.200 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter

pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Geschwindigkeitskontrolle

Jockgrim (ots) – Am Montag zwischen 19.30-20.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wörth die Geschwindigkeit in Jockgrim in der Hatzenbühler Straße in Fahrtrichtung Hatzenbühl.

Bei 50 gemessenen Fahrzeugen fuhren bei erlaubten 30 km/h acht Fahrzeugführer zu schnell. Der schnellste Verkehrssünder wurde mit 52 km/h gemessen.