Musiklärm – Lautsprecher sichergestellt

Ludwigshafen-Friesenheim – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat Sonntag 06.08.2023, eine nächtliche Ruhestörung wegen lautstarker Musik in Friesenheim unterbunden. Um 03 Uhr hatte ein Anwohner dem KVD die Lärmbelästigung aus einem Nachbargebäude gemeldet. Nach dem Eintreffen klopften die Einsatzkräfte an der Tür der Wohnung, aus der die Musik drang.

Sie forderten den 51-jährigen und offensichtlich alkoholisierten Bewohner auf, die Musik abzustellen, was er widerwillig tat. Die KVD-Streife erklärte dem aggressiv auftretenden Mann, dass bei einer erneuten Lärmbeschwerde die Quelle der Ruhestörung, ein Bluetooth-Lautsprecher, sichergestellt werde.

Während die Einsatzkräfte seine Personalien aufnahmen, wandte sich der 51-Jährige ab und schaltete erneut den Lautsprecher ein. Die Einsatzkräfte schalteten das Gerät umgehend aus, stellten es sicher und verlangten vom Bewohner, sich zu beruhigen. Dieser Aufforderung kam er nach.

Mit der wieder hergestellten Nachtruhe war der KVD-Einsatz beendet.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Roller gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 07.08.2023 zwischen 05:15-07:50 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte einen in der Edesheimer Straße im Stadtteil Maudach abgestellten Roller.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag (03.08.2023) und Montagnachmittag (07.08.2023) versuchten Unbekannte über die Balkontür in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kornackerstraße zu gelangen. Der Versuch misslang. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich Kornackerstraße / Sommerfeldweg verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall auf Parkplatz – Fußgängerin verletzt

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin kam es am Montagabend (07.08.2023) auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mannheimer Straße. Eine 77-jährige Autofahrerin wollte vorwärts in eine Parklücke einfahren. Eine 23-jährige Fußgängerin befand sich im Gespräch mit einer Freundin und lief aus Unachtsamkeit gegen das Auto.

Da sich die 77-Jährige bereits im Abbiegevorgang befand, rollte sie mit dem Hinterrad über den Fuß der 23-Jährigen, welche im Anschluss über starke Schmerzen klagte und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Handtasche gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Montagvormittag 07.08.2023 gegen 11 Uhr, befand sich eine 79-Jährige in einem Supermarkt in der Bismarckstraße. Als sie an der Kasse stand und bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihre große graue Handtasche entwendet wurde. Diese hatte die Geschädigte während des Einkaufs an ihrem Rollator befestigt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei rät: Lassen Sie Ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt! Weitere Tipps erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de .

Geldbeutel und Jacke gestohlen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Aus dem Fitnessstudio-Spind eines 28-Jährigen wurden am Montag (07.08.2023) zwischen 02:26 Uhr und 03:26 Uhr in der Dessauer Straße sein Geldbeutel sowie seine Jacke gestohlen. Der durch den Diebstahl entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bargeld aus Auto gestohlen

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Einer bislang unbekannten Person gelang es am Montagmittag (07.08.2023) zwischen 12:10 Uhr und 13:20 Uhr in ein parkendes Auto am Ludwigsplatz einzudringen. Hieraus entwendete die Person Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe.

Der Halter hatte in seiner Abwesenheit einen ihm verdächtig erscheinenden Mann bemerkt. Diesen konnte er wie folgt beschreiben: etwa 1,80 m groß, schlank, jünger, dunkler Teint mit Rucksack. Er habe in einer ihm unbekannten Sprache telefoniert. Ob der Mann im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Wir bitten um Hinweise. Wer hat zur fraglichen Zeit im Bereich Ludwigsplatz etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Motorradfahrerin schwer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde am 07.08.2023, gegen 15:30 Uhr, eine 53-jährige Motorradfahrerin in der Rheinuferstraße. Sie war beim Abbiegevorgang von der linken Spur in Richtung der Auffahrt B44 (in Fahrtrichtung A650) mit dem auf der rechten Spur fahrenden Auto eines 60-Jährigen zusammengestoßen und hierdurch gestürzt. Durch den Unfall wurde sie schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht.

36-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Eine 36-jährige Autofahrerin kam am Sonntag (06.08.2023), gegen 06:30 Uhr, in der Straße Unteres Rheinufer beim Abbiegevorgang in die Hemshofstraße von der Fahrbahn ab und fuhr auf ein Gebäude auf. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug in Flammen. Ein 32-jähriger Zeuge des Unfalls holte die Frau aus ihrem Auto und brachte sie in Sicherheit.

Die 36-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und stand unter Schock. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Da sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum ergaben, wurde eine Blutprobe entnommen.

Das Auto der 36-Jährigen brannte vollständig aus.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Einbrüche in Schulen

Ludwigshafen (ots) – Um Hinweise wird in zwei Fällen von Einbrüchen in Schulen gebeten.

Über das Wochenende (04.08.2023, 17 Uhr bis 07.08.2023, 06:30) gelang es Unbekannten sich gewaltsam Zutritt zu einer Schule in der Virchowstraße zu verschaffen. Unter erheblicher Kraftaufwendung drangen sie schließlich sowohl ins Sekretariat als auch das Rektorat ein. Ob die Unbekannten etwas erbeuten konnten, wird aktuell ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Auch in eine Schule in der Georg-Herwegh-Straße brachen Unbekannte zwischen Samstag (05.08.2023, 18 Uhr) und Montag (07.08.2023, 06:45 Uhr) ein. Es gelang ihnen mehrere Geräte im Wert von etwa 8.000 Euro zu stehlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fiese Masche: WhatsApp-Betrug

Ludwigshafen (ots) – Die Masche, bei der Betrüger ihre Opfer über SMS und/oder WhatsApp kontaktieren, sich als Angehörige ausgeben und um Geld bitten, reißt nicht ab. Durch geschickte Gesprächsführung erschleichen sich die Täter das Vertrauen der Angeschriebenen und appellieren ganz bewusst an die familiäre Fürsorge und Hilfsbereitschaft.

Zuletzt wurde in Ludwigshafen eine 78-Jährige kontaktiert. Sie erhielt am 07.08.2023 eine Nachricht, vermeintlich von ihrer Tochter. Der Betrugsversuch fiel auf, als sie nach dem Austausch weniger Nachrichten telefonischen Kontakt zu ihrer wahren Tochter aufnahm. Schnell war klar, dass diese keine neue Nummer hat und die 78-Jährige verständigte die Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/#c26868 finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.