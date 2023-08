Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Altrip (ots) – Am Montagabend kam es auf einem Fuß- und Radweg entlang der K13 zu einem Zusammenstoß zwischen einem 53-jährigen Fahrradfahrer aus Ludwigshafen und einer 62-jährigen Fußgängerin aus Altrip.

Da der Fahrradfahrer nach dem Unfall einen orientierungslosen Eindruck machte, er sich zudem nicht mehr daran erinnern konnte, wie es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Fußgängerin klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen in der Schulter. Der genaue Unfallhergang bzw. die Ursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Altrip (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Dalbergstraße konnten bei einem 24-jährigen Pkw-Fahrer aus Mannheim drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.

Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte dies dann auch. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der 24-jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Motorradfahrer übersehen

Waldsee (ots) – Leicht verletzt wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Hanhofen bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L533. Zuvor war eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Hochstadt (Pfalz) von einem Feldweg auf die L533 abgebogen und hatte hierbei den bevorrechtigten Motorradfahrer übersehen.

Durch die anschließende Kollision stürzte der 22-jährige und rutsche fast 70 Meter über die Fahrbahn. Im Anschluss klagte er über Schmerzen am Fuß und an der Hand.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.