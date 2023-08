Reifenplatzer

Insheim/A65 (ots) – Am Montag 07.08.2023 gegen 09.15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem BMW die A 65 bei Insheim in Richtung Karlsruhe auf den linken Fahrstreifen. Ca. 150 Meter vor der Abfahrt platzte am PKW plötzlich der linke hintere Reifen, wodurch das Fahrzeug ins Schlingern geriet und sich drehte.

In der angrenzenden Böschung kam es zum Stillstand und der Fahrer blieb unverletzt. Ein Abschlepper musste mit einem Kran den PKW bergen.

Die rechte Fahrspur war während der Bergungsmaßnahmen kurz gesperrt.

Autos in der Bahnhofstraße angegangen

Annweiler (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde an einem Pkw Mercedes in der Bahnhofstraße eine Autoscheibe mit einem Kanaldeckel eingeworfen und der auf dem Beifahrersitz liegende Geldbeutel entwendet. Aus einem weiteren, unverschlossenen Pkw wurde in der Bahnhofstraße ebenfalls der Geldbeutel entwendet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang zum Einen darauf hin, das Auto beim Verlassen stets zu verschließen, zum Anderen, keine Wertsachen und/oder Taschen offen erkennbar im Fahrzeug liegen zu lassen.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler.