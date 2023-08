Bei Kontrolle Machete sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann hat am Montagabend im Stadtpark einer Passantin einen Schreck versetzt. Die Frau teilte der Polizei kurz vor 18 Uhr mit, dass sie einen Unbekannten beobachtet habe, wie er ein großes Messer in eine Sporttasche steckte. Plötzlich sei der Mann aufgesprungen und weg gerannt.

Die alarmierte Polizeistreife traf in der Nähe des Parks einen 31-Jährigen an, auf den die Personenbeschreibung des Unbekannten passte.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass er in seiner Tasche eine Machete mitführte. Die Klinge stellten die Polizisten sicher. Den 31-Jährigen erwartet jetzt ein

Bußgeldverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. |erf

Was wollte der Unbekannte?

Kaiserslautern (ots) – Über ein merkwürdiges Erlebnis hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montagabend die Polizei informiert. Wie der 82-Jährige berichtete, war er am Nachmittag gegen 14 Uhr mit seinem Auto nach Hause gekommen. Als er vor seinem Anwesen in der Nähe des Stadtparks anhielt und ausstieg, um das Zufahrtstor zu öffnen, sei er von einem Fremden angesprochen worden.

Der Unbekannte bot an, ihm beim Einparken des Fahrzeugs behilflich zu sein. Obwohl der Senior angab, dass er dabei keine Hilfe benötige, setzte sich der Fremde unaufgefordert in den Pkw. Er konnte ihn aber nicht starten, da der 82-Jährige den Schlüssel abgezogen und in seine Hosentasche gesteckt hatte.

Unter verschiedenen Vorwänden versuchte der Mann anschließend, in die Wohnung des Seniors gelassen zu werden. Der 82-Jährige ging jedoch nicht auf die ganzen Behauptungen ein. Stattdessen verwies er den Fremden seines Grundstücks. Der Unbekannte lief daraufhin in Richtung Karcherstraße davon.

Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor:

etwa 45-55 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß, kräftige Statur und rundliches Gesicht. Er trug auf dem Kopf eine graue Basecap und sprach Deutsch mit leichtem Akzent.

Die Polizei hat wegen des Verdachts eines versuchten Trickdiebstahls die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Zeugen, denen der Mann am Montagnachmittag im Innenstadtbereich aufgefallen ist, oder die ein ähnliches Erlebnis hatten, werden gebeten, mit der Kripo Kontakt aufzunehmen, Telefon 0631/369-2620. |cri

Autofahrerin leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – An der Kreuzung Rütschhofstraße/Erzhütter Straße hat es am Montag gekracht. Eine 41-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 34-jährige Unfallverursacher missachtete nach derzeitigen Erkenntnissen an der Kreuzung die Vorfahrt der Autofahrerin. Der Mann fuhr auf der Rütschhofstraße stadteinwärts.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Autos, wobei die Frau leicht verletzt wurde. Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war vor Ort nicht erforderlich.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Polizei schätzt ihn auf mindestens 3.500

Euro. Die US-Militärpolizei unterstützte bei der Unfallaufnahme. |erf

Hallo Mama, das ist meine neue Handynummer“

Kaiserslautern (ots) – „Hallo Mama, das ist meine neue Nummer“ Mit Handy-Nachrichten in diesem Stil versuchen Betrüger immer wieder, die Gutgläubigkeit vieler Menschen auszunutzen. Sobald ein Empfänger einer solchen Mitteilung reagiert und zurückschreibt, gehen die Absender weiter. Meist folgt dann am nächsten Tag die Bitte, eine offene Rechnung zu überweisen.

Auch am Montag wurden der Polizei aus verschiedenen Bereichen der Westpfalz wieder einmal mehrere solcher Betrugsversuche gemeldet. Zum Glück erkannten die Angeschriebenen, dass es sich um Fake-Nachrichten handelt, und gingen nicht darauf ein, so dass es, soweit bislang bekannt ist, zu keinem finanziellen Schaden kam.

Kurios: In einem Fall war ein 14-jähriger Junge aus dem Stadtgebiet der Empfänger der Nachricht. Daran lässt sich erkennen, wie wahllos die Betrüger ihre Opfer auswählen. Sie versuchen es einfach und hoffen darauf, dass jemand „anbeißt“ und auf ihren „Köder“ herein fällt.

Deshalb unser Tipp: Am besten gar nicht reagieren, sondern die Nachricht unbeantwortet lassen! Und vor allem: Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen oder vermeintliche „Bitten in einer finanziellen Notlage“ ein, und überweisen Sie niemals Geld aufgrund einer Handy-Nachricht von unbekannten Absendern.

Um sicherzugehen, dass es sich nicht um Familienangehörige oder Freunde handelt, vereinbaren sie mit Ihrem privaten Umfeld, wie Ihnen ein echter Wechsel der Handynummer mitgeteilt wird. |cri

Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter überrumpelt Senioren

Kaiserslautern (ots) – Ziemlich überrumpelt hat ein mutmaßlicher Trickdieb am Montag ein Ehepaar im Stadtgebiet. Nach Angaben der beiden Senioren hatten sie gegen 15.30 Uhr überraschend „Besuch“ eines unbekannten Mannes erhalten. Er stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor und verschaffte sich unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung des Paares.

Dort sei der Unbekannte zügig durch alle Räume gegangen und habe das Haus anschließend wieder verlassen. Erst nachdem er weg war, kam den Senioren der Gedanke, bei den Stadtwerken

nachzufragen, was es mit diesem Besuch auf sich hat. Dort erfuhr das Paar, dass zur Zeit keine Mitarbeiter unterwegs sind, um Hausbesuche zu machen.

Bei der Überprüfung ihrer Räume stellten die Senioren anschließend fest, dass mehrere hundert Euro Bargeld sowie zwei goldene Ringe verschwunden sind. Es besteht der dringende Verdacht, dass der Unbekannte die Sachen gestohlen hat.

Täterbeschreibung:

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, kräftige Statur, blond-braune Haare und braungebrannte Haut. Er war bekleidet mit einer blauen Hose sowie einer blauen Jacke und sprach Deutsch mit starkem Akzent.

Die Polizei ist an Hinweisen interessiert, wo der Mann am Montag möglicherweise auch noch aufgefallen ist. Wer hat gesehen, wohin er lief oder ob er ein Fahrzeug benutzte? Zeugen können unter der Telefonnummer 0631 369-2620 direkt mit der Kriminalpolizei Kontakt aufnehmen. |cri

Kreis Kaiserslautern

Im Wald verlaufen

Mehlingen (ots) – Ein 44-Jähriger wandte sich am späten Montag telefonisch an die Polizei, weil er sich in einem Waldstück zwischen Mehlingen und Baalborn verirrt hatte. Mit eintretender Dunkelheit fand sich der Mann nicht mehr zurecht. Eine Polizeistreife suchte die Waldwege ab.

Die Beamten trafen den 44-Jährigen mit seinem Hund kurz nach 22 Uhr wohlbehalten an. Die

Polizisten begleiteten beide sicher nach Hause. |erf

Mutmaßlich gefälschten Führerschein vorgelegt

Otterberg (ots) – Während einer Verkehrskontrolle am Montag in der Hauptstraße legte ein 18-Jähriger der Polizei einen mutmaßlich gefälschten Führerschein vor. Der Autofahrer war der Streife am Abend wegen seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen. Die Beamten stoppten den Wagen und überprüften den Fahrer.

Bei der Kontrolle des Führerscheins wurden sie stutzig:

Mit dem bulgarischen Dokument stimmte etwas nicht, es wies Anzeichen einer Fälschung auf. Die Einsatzkräfte stellten den vermeintlichen Führerschein und vorsorglich auch den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Weiterfahrt wurde dem 18-Jährigen untersagt.

Ein spezielles Prüfgerät, mit dem Fälschungen erkannt werden können, erhärtete schließlich den Verdacht. Jetzt blickt der Mann einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und wegen des Verdachts des Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen. |erf

Folgenschwerer Auffahrunfall

BAB 6/Ramstein-Miesenbach (ots) – 4 Verletzte sind das folgenschwere Resultat eines Verkehrsunfalls auf der BAB 6 am Dienstagmorgen. Ein 36-jähriger befuhr mit seinem Kleintransporter die BAB 6 in Richtung Mannheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und ungenügenden Sicherheitsabstandes, fuhr er auf einen vorausfahrenden PKW auf, dessen 33-jährige Fahrerin zuvor verkehrsbedingt abbremsen musste.

Deren PKW wurde dadurch zunächst gegen die Mittelschutzplanke geschleudert und kam anschließend auf dem rechten Fahrstreifen zum stehen. Der Transporter des Unfallverursachers, wurde gegen einen weiteren vorausfahrenden PKW geschleudert. Dadurch wurde dieses Fahrzeug gegen die rechte Schutzplanke katapultiert.

Hierdurch kam der Transporter erneut in Rotation und prallte gegen eine weiteren vorausfahrenden PKW. Dieser wurde im Heckbereich getroffen. Das Resultat dieses Ereignisses waren 4 leicht verletzte Verkehrsteilnehmer, sowie ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 €.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten, war die Autobahn in Richtung Mannheim für die Dauer von ca. 2 Stunden voll gesperrt. Es kam zu einer erheblichen Staubildung im

morgendlichen Berufsverkehr.

Erpressung nach Video-Chat

Kreis Kaiserslautern (ots) – Eine Erpressung auf sexueller Basis hat ein Mann aus dem Landkreis bei der Polizei angezeigt. Wie der Senior aus der Verbandsgemeinde Landstuhl mitteilte, hatte er sich vergangene Woche auf einen Video-Chat via Handy eingelassen und sich dabei entkleidet. Offenbar machte die Chat-Partnerin währenddessen unbemerkt Screenshots und erpresste den Mann anschließend.

Ihre Forderung: Wenn er nicht umgehend 2.500 Euro bezahlt, würden die Nacktfotos an alle seine Handy-Kontakte weitergeleitet. Nachdem sich der Senior zunächst weigerte, den Betrag zu bezahlen, machte die Erpresserin ernst und begann damit, die Bilder zu verschicken. Als sie damit drohte weiterzumachen, handelte der Mann einen kleinen Teilbetrag aus.

Diesen überwies er dann aber doch nicht, sondern blockierte die Nummer der unbekannten

Täterin und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kripo hat die Ermittlungen nach der Erpresserin aufgenommen.

Informationen rund um das Phänomen „Sextortion“ und Tipps, wie Sie sich vor einer „sexuellen Erpressung“ schützen können, finden Sie auf der Internetseite der Präventionsexperten der Polizei unter https://s.rlp.de/i3Kil |cri

Ford Transit verschwunden

Kaiserslautern (ots) – Nachträglich ist der Polizei ein mutmaßlicher Fahrzeugdiebstahl in der Albert-Schweitzer-Straße gemeldet worden. Der Ford Transit verschwand bereits am vergangenen Freitag (4. August) zwischen 10 und 14 Uhr. Ein Familienangehöriger brachte die Ermittlungen am Montag ins Rollen. Auf Nachfrage bestätigte anschließend der 81-jährige Nutzer des Transporters, dass er das Fahrzeug am Freitagvormittag in einer Seitenstraße des Krankenhauses abgestellt und zusammen mit seiner Frau das Klinikum aufgesucht hatte.

Als sie am Nachmittag zum mutmaßlichen Abstellort zurückkehrten, war der Wagen nicht

mehr da. Warum das Paar nicht gleich Anzeige bei der Polizei erstattete, blieb offen.

Um sicherzugehen, dass kein Irrtum hinsichtlich des gewählten Parkplatzes vorliegt, suchte eine Streife alle umliegenden Straßen sowie das nahe gelegene Parkhaus ab. Der Ford konnte aber nicht gefunden werden. Recherchen zufolge wurde er auch nicht abgeschleppt.

Das Fahrzeug wurde deshalb zur Fahndung ausgeschrieben. Es handelt sich um einen roten Ford Transit Custom mit DU-Kennzeichen. Zeugen, denen der Transporter am Freitag oder auch danach aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Diebstähle aus Warenautomat

Bruchmühlbach (ots) – Seit einigen Wochen wurden aus dem vor einer Metzgerei in der Kaiserstraße aufgestellten Warenautomaten bereits etwa 100 Getränke-Dosen bzw. -Flaschen entwendet. Die Diebe agieren dabei vorwiegend in den Abend- bzw. Nachtstunden. Dabei wird das Ausgabefach geschickt überwunden, um an die Waren zu gelangen.

Es dürfte bisher ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden sein. Die Polizei Landstuhl bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der

Tel.: 06371-805 1850. |pilan-wi