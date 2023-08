Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger, 32-jähriger Mann verletzt

Mainz (ots) – Am Montagmorgen kam es gegen kurz nach 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Rheinallee in Mainz. Eine 41-jährige Frau aus Mainz bog mit ihrem Mercedes Benz von der Straße „Am Zollhafen“ kommend in die Rheinallee ein. Die dortige Ampel zeigte der Fahrerin

grünes Licht. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 32-Jähriger die für ihn ebenfalls grün zeigende Fußgängerampel im Kreuzungsbereich.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und dem 32-jährigen Fußgänger, wobei dieser zu Fall

kam und Kopfverletzungen erlitt.

Aufgrund des dort herrschenden Verkehrsaufkommens konnte der Unfallhergang durch andere Verkehrsteilnehmer beobachtet werden und mehrere Ersthelfer versorgten vor Ort den Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Ersten Einschätzung nach handelte es sich zunächst um zwar schwerere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, die der aus Mainz stammende Mann erlitt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Fahrerin des Mercedes den Vorrang des Fußgängers beim Abbiegevorgang missachtete. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es im Kreuzungsbereich kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Kontrolle auf der Theodor-Heuss-Brücke

Mainz (ots) – 60 Fahrzeuge sind in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Theodor-Heuss-Brücke kontrolliert worden. In enger Zusammenarbeit zwischen dem Polizeirevier Wiesbaden in Kostheim und dem Altstadtrevier in Mainz (PI Mainz) haben 15 Einsatzkräfte eine Kontrollstelle in der Abfahrt zur Peter-Altmeier-Allee zwischen 22:30 und ein Uhr eingerichtet.

Von den 60 Fahrern waren 5 nicht angeschnallt, vier hatten keine Dokumente dabei, eine Person fuhr ohne ihm Besitz eines Führerscheines zu sein, in einem Fall war Ladung nicht richtig gesichert, drei Mal wurden technische Mängel festgestellt deren Behebung in den nächsten Tagen nachgewiesen werden muss und in einem Fall stand eine Person unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Eine Weiterfahrt war damit nicht möglich und die Person muss mit einem Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. Gemeinsame Kontrollen dienen der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Polizeidienststellen der beiden Bundesländer. Die gute Zusammenarbeit zeigt sich insbesondere in dringenden Einsatzlagen oder bei Verkehrsunfällen an oder in der Nähe der Landesgrenze.

Unbekannte Graffiti Sprayer – Zeugen gesucht

Mainz-Budenheim (ots) – Am Montagmorgen wurden an einer Schule in Budenheim mehrere Graffitis im Außenbereich durch den Hausmeister festgestellt. Diese wurden von bislang unbekannten Tätern an mehrere Fenster, Wände, und Böden der Schule gesprüht. Dabei handelte es sich bei den Motiven der Graffitis um Hakenkreuze und andere fremdenfeindliche Inhalte. Der Tatzeitraum kommt vom 05.08.-06.08.2023 in Betracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Aufkleber auf Straßenschildern

Oppenheim (ots) – Seit Juni diesen Jahres kommt es in Nackenheim vermehrt zum Verkleben von Straßen- und Hinweisschildern durch Aufkleber von Mainz 05 und deren Ultraszene. Die Aufkleber erschweren oder verhindern die Erkennbarkeit der Verkehrsschilder und sind teils schwerer zu entfernen als normale Aufkleber.

Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme, falls Sie Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können.