PKW fährt in Hauswand

Staudernheim (ots) Am frühen Dienstagmorgen kam es in Staudernheim in der Odernheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Wand eines Privathauses beschädigt wurde. Gegen 05:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer die Odernheimer Straße in Fahrtrichtung „Am Wolfsgang“, als dieser aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkommt und frontal gegen eine Hausfassade prallt.

Der Fahrer des PKWs wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandene Schadenshöhe an der Hausfassade kann derzeit nicht genau beziffert werden.

Nach Diebestour und Flucht mit gestohlenem Auto von der Polizei gestellt

Bad Sobernheim und Simmertal (ots) – Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser, zwei Pkw-Diebstähle, zahlreiche Verkehrsdelikte sowie der Besitz von Betäubungsmitteln gehen auf das Konto eines 28-Jährigen, den die Polizei Kirn am frühen Montagmorgen in Simmertal festnehmen konnte.

Zunächst meldete ein Lkw-Fahrer der Polizei, ein Unfallbeschädigtes Fahrzeug stehe in einem Ortsteil von Bad Sobernheim quer auf der Straße. Bei einer Überprüfung des Kennzeichens stellte sich schnell heraus, dass der VW am Vortag im Donnersbergkreis entwendet worden war.

Als die Funkstreife am gemeldeten Ort eintraf, flüchtete ein weiterer Pkw von der Unfallstelle. In diesen waren, wie sich später herausstellte, Gegenstände aus dem verunfallten Fahrzeug, umgeladen worden. Obwohl die Beamten sofort die Verfolgung aufnahmen, verloren sie den flüchtenden Pkw nach kurzer Zeit aus den Augen.

Jedoch konnte eine zweite Streife, die zur Unterstützung nach Bad Sobernheim unterwegs war, wenig später das Fluchtfahrzeug bei Monzingen im Gegenverkehr erkennen und wiederum die Verfolgung aufnehmen. Als der Flüchtende bemerkte, dass ihm ein Streifenwagen folgt, versuchte er durch teils halsbrecherische Fahrmanöver die Ordnungshüter abzuhängen. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit raste er durch die Ortslagen von Martinstein und Simmertal, wo es schließlich in einer Hofeinfahrt erneut zu einem Unfall kam. Anschließend versuchte er zu Fuß zu flüchten, konnte aber von den Beamtinnen eingeholt und festgenommen werden.

In dem ebenfalls gestohlenen VW konnten diverse Wertgegenstände, die in der Nacht bei mehreren Wohnungseinbrüchen entwendet worden waren, aufgefunden und sichergestellt werden. Auch Drogen hatte der Festgenommene dabei.

Der Täter, ein hinlänglich Polizei bekannter Mann aus Bad Kreuznach, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.