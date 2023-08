24-Jährige unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Mannheim (ots) – Am Montagnachmittag um 16:50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife des Polizeirevier Mannheim-Käfertal in der Oberen Riedstraße eine 24-jährige Fiat-Fahrerin. Während der Kontrollmaßnahmen konnten die Beamtin und der Beamte Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung bei der Frau feststellen, weshalb ein Drogentest durchgeführt wurde.

Das positive Ergebnis auf Cannabis erhärtete den Verdacht. Die Frau musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die 24-Jährige muss sich nun wegen der Fahrt unter Drogen sowie dem Verdacht des Betäubungsmittelbesitzes verantworten.

10 Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen

Mannheim (ots) – Am Dienstag 08.08.2023 wurden durch den Verkehrsdienst Mannheim

Geschwindigkeitskontrollen in der Goethestraße in Fahrtrichtung Friedrichsring durchgeführt. Die Messung erfolgte innerhalb geschlossener Ortschaften. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt an der Messörtlichkeit 30 km/h (zeitlich beschränkt von 22-06 Uhr).

Bei den Messungen ergaben sich in der Zeit von 05:05-05:55 Uhr insgesamt 10 Verstöße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Zwei der Fahrzeuglenker bzw. Fahrzeuglenkerinnen müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Ein Fahrer bzw. eine Fahrerin war mit gemessenen 99 km/h deutlich zu schnell unterwegs.