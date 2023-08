Gefährliche Körperverletzung bei Hemsbacher Kerwe

Hemsbach (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kam es gegen 00:30 Uhr in der Hildastraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 22-Jährigen, welcher sich gerade zu Besuch in einem Biergarten eines Restaurants aufhielt. Eine bislang 4-6 köpfige Gruppe schlug auf den 22-Jährigen mit Fäusten ein.

Durch unbeteiligte Personen wurden die Tatverdächtigen von dem 22-Jährigen zunächst getrennt. Nach wenigen Minuten ging die Gruppe jedoch abermals mit Fäusten auf den jungen Mann los. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen im Kopfbereich. Über weitere Verletzungen ist nichts bekannnt.

Die Tätergruppierung entfernte sich hiernach in unbekannte Richtung.

Der Polizeiposten Hemsbach hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen die Angaben zu den bislang unbekannten Tätern oder dem Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06201/790816 zu melden.

Kinderferienspaß beim Polizeirevier Sinsheim (Foto)

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 03.08.2023 besuchten 18 Kinder im Rahmen

des Sinsheimer Ferienspaßes das Polizeirevier Sinsheim. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Sachbearbeiterin Vorbeugung des Polizeirevier Sinsheim, Polizeioberkommissarin Silke Sitzler wurden die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt.

Während eine Gruppe eine Führung durch das Polizeirevier bekam und hierbei auch die Polizeifahrzeuge bestaunen konnte, wurde die zweite Gruppe über die Tätigkeit der Polizei sowie deren Uniform und Zusatzausrüstung informiert.

Alle Kinder durften auf dem Polizeimotorrad Platz nehmen. Hiervon wurden Bilder gefertigt, welche die Kinder als Erinnerung am Ende des Tages mit nach Hause nehmen konnten.

Bei einem kleinen Quiz konnten die Kinder ihr Wissen rund um die Polizei unter Beweis stellen.

Zum Mittagessen ging es zum Stift Sunnisheim. Nach einem reichhaltigen und sehr leckeren Mittagessen mit Eis als Nachtisch ging es fußläufig zum Verkehrsübungsplatz am Schwimmbadweg. Der Regen hatte sich mittlerweile gelegt.

Bei Sonnenschein konnten die Kinder im Rahmen eines Parcours ihre Kondition, Kraft und Ausdauer testen. Weiterhin konnten Geschicklichkeit und Schnelligkeit bei einem Go-Kart Rennen, welches den Kindern besonders viel Spaß bereitete unter Beweis gestellt werden.

Danach ging es wieder zurück zum Polizeirevier Sinsheim.

Am Ende erfolgte noch eine kleine Siegerehrung.

Auto rollt gegen Hauswand

Walldorf (ots) – Montagvormittag gegen 10 Uhr parkte der Ford-Fahrer seinen Pkw in der Schwetzinger Straße und vergaß, vor dem aussteigen die Handbremse in seinem Fahrzeug anzuziehen. Da die Straße leicht abschüssig ist, machte sich das Fahrzeug selbstständig und rollte gegen eine Hauswand.

Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Sowohl der Ford als auch die Hauswand wurden durch den Unfall beschädigt. Der Ford des Seniors musste abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Mobiltelefon aus Auto entwendet

St.Leon-Rot (ots) – Den kurzen Zeitraum am Montag von 11-11:15 Uhr nutzte eine bislang unbekannte Täterschaft aus, um aus dem auf einem Kundenparkplatz in der Hauptstraße

geparkten Auto ein Mobiltelefon aus der Mittelkonsole zu entfernen. Da es die

Außentemperatur zuließ, ließ der Halter des Mercedes seine Hündin im Auto sowie

alle Fensterscheiben einen Spalt breit offen.

Sein Handy lag in der Mittelkonsole, das nach seinem Einkauf nicht mehr auffindbar war. Womöglich griff der bislang Unbekannte durch die offenen Fenster, um an das Mobiltelefon

zu gelangen.

Der Polizeiposten St-Leon-Rot hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, sich unter der Tel: 06222/5709-0 zu melden.

Unfallverursacher hinterlässt rund 15.000 Euro Sachschaden

Ilvesheim (ots) – Einen Sachschaden im niedrigen 5-stelligen Bereich hinterlässt ein bisher unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine unbekannte Fahrzeugführerin in der Zeit zwischen Sonntag, 12:30 Uhr und Montag, 06:30 Uhr nachdem dieser/diese einen Unfall verursachte und anschließend von der Unfallstelle flüchtete.

Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin die Feudenheimer Straße entlang und beschädigte hierbei den am rechten Straßenrand geparkten VW.

Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten bzw. sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel: 06203/9305-0 zu melden.

Zahlreiche Schockanrufe mit selber Masche – Hinweise Ihrer Polizei

Sinsheim (ots) – Aktuell laufen beim Notruf des Polizeipräsidiums Mannheim sowie im Bereich des Polizeireviers Sinsheim mehrere Anrufe auf, bei dem Geschädigte mitteilten, Opfer von Schockanrufen geworden zu sein.

Bei den zahlreichen Anrufen gaben sich bislang unbekannte Täterschaften als Polizei aus und berichteten, dass ein Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte bzw. bei einem Einbruch eine Liste weiterer Einbruchsobjekte aufgefunden worden wäre, auf welcher der Name der Geschädigten stehen würde.

Nun müsse deshalb eine Kaution hinterlegt werden. Die unbekannte Täterschaft forderte zwischen 40.000 und 500.000 Euro. In allen Anrufen erkannten die Geschädigten die Betrugsmasche schlussendlich kam es bislang glücklicherweise zu keinen Vermögensschäden.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hier einige Tipps der Polizei:

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Die Person wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie

einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und wie man sich davor schützen kann finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ /CW