Heidelberg-Weststadt (ots) – Drei Männer, im Alter von 50 Jahren, 42 Jahren und 39 Jahren befanden sich in auf dem Heimweg von einem Rockkonzert in der Weststadt/Richtung Hauptbahnhof. Hier wurden sie zunächst Zeugen von einem Vorfall, bei dem eine bislang unbekannte Geschädigte von 2 unbekannten Männern angesprochen wurde. Die drei Männer empfanden das Ansprechen als übergriffig und wollten der Frau zur Hilfe eilen.

In der Folge kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den insgesamt 5 Männern. Unvermittelt zog einer der beiden unbekannten Männer ein Pfefferspray und sprühte dies in die Gesichter der geschädigten Männer und der Frau.

Der andere Unbekannte schlug zudem dem 42-Jährigen mit einem Faustschlag ins Gesicht. Dieser ging daraufhin zu Boden, wo er mit dem Fuß gegen den Kopf getreten wurde.

Beide unbekannte Männer gingen hiernach an die Straßenbahnhaltestelle und begaben sich in den Schienenersatzverkehr der Linie 5. Am Hauptbahnhof sollen die unbekannten Männer wieder ausgestiegen sein und sich in unbekannte Richtung entfernt haben.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Südeuropäisches Erscheinungsbild, Lockige dunkle Haare, an den Seiten abrasiert. War bekleidet mit einem schwarzen Winterparka, dunkler Oberbekleidung, schwarze Hose und schwarzes Base-Cap mit schwarzroten Ornamenten.

Täter 2: Südeuropäisches Erscheinungsbild, kleiner als der Täter 1, Bart und lockige Haare.

War bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Louis Vuitton Zeichen.

Der 42-jährige Geschädigte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahe gelegenes

Krankenhaus gebracht. Über das Ausmaß der Verletzungen ist bislang nichts bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

Gesucht werden ebenfalls die unbekannte Geschädigte, die von den Tätern angesprochen und ebenfalls durch das Pfefferspray verletzt wurde, sowie eine weitere Zeugin, welche die Polizei verständigte.

Diese werden gebeten sich bei unter Tel.: 06221/1857-0 zu melden.