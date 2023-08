Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.08.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Nach Verkehrsunfall weitergefahren

Haßloch (ots) – Am Samstag Mittag bereits ereignete sich in Haßloch, in der Adam-Stegerwald-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 64-jähriger Meckenheimer befuhr hierbei mit seinem Pedelec den kombinierten Rad-Fußweg der Adam-Stegerwald-Straße, als ein weiterer Radfahrer aus der Hans-Böckler-Straße in die Adam-Stegerwald-Straße einbiegen wollte und hierbei die Vorfahrt des 64-jährigen missachtete. Beim Zusammenstoß verletzte sich zumindest der Meckenheimer Radfahrer leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei in Haßloch entgegen.

Grünstadt, Obrigheim: Geschwindigkeitskontrollen

Grünstadt und Obrigheim (Pfalz) (ots) – Am heutigen Tag wurde in der Zeit von 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr in der Asselheimer Weinstraße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Sechs Verkehrsteilnehmer waren schneller als erlaubte 50 km/h. Der Schnellste wurde mit 62 km/h gemessen. Ein Autofahrer musste Verwarnungsgeld bezahlen, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Zwischen 14:00 Uhr und 15:15 Uhr wurde eine Geschwindigkeitskontrollstelle in der Wormser Straße in Obrigheim aufgebaut. Bei erlaubten 50 km/h wurden 11 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die schneller fuhren. Am schnellsten war ein Autofahrer, der mit 86 km/h gemessen wurde.

Grünstadt: Fahrer unter Einfluss von Drogen unterwegs

Grünstadt (ots) – In den frühen Morgenstunden des 07.08.2023, kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf dem Autohof in Grünstadt einen Peugeot Partner. Der Fahrzeugführer war zuvor auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Da auch der Drogenschnelltest positiv auf THC reagierte, wurde dem 26-Jährigen Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Auf Ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

