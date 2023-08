Erfenstein: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Erfenstein – Zu einem Verkehrsunfall auf der L 499 bei Esthal-Erfenstein, wurden am frühen Sonntagabend die Einheiten Esthal, Frankeneck und Lambrecht alarmiert.

Auf regennasser Fahrbahn verlor eine 29-jährige Autofahrerin kurz nach Erfenstein, in Fahrtrichtung Frankeneck die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug drehte sich, touchierte mehrere kleine Bäume und blieb letztendlich entgegen der Fahrtrichtung im Graben an einem Baum stehen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Fahrerin das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst und eine Notärztin versorgt. Nach der Erstversorgung wurde die 29-jährige zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr gesichert und das Abschleppunternehmen während der Bergung unterstützt. Während des gesamten Einsatzes kam es immer wieder zu kurzzeitigen Vollsperrungen der L 499. Die Unfallursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.